El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha tenido que activar el alerta naranja en varias partes del país, incluido Buenos Aires, por los fenómenos meteorológicos que ocurrirán en las próximas horas, incluidas tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. También hay alerta por calor.
ACTUALIDAD tormentas > SMN > alerta
ATENTOS
No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan
El SMN activa alerta naranja por tormentas fuertes y otros fenómenos "peligrosos" en varias partes del país. Últimos detalles.
15 de enero de 2026 - 12:31
Noticia en desarrollo...
--------
Más noticias en Urgente24
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River