LUZU TV vio afectada su programación por un apagón en Pinamar

Fue en ese entonces que la comunicación comenzó a fallar pero de todos modos con buen humor supieron salir adelante y luego de que se normalizara el inconveniente hicieron el programa como estaba estipulado.

LUZU TV y OLGA se solidarizaron con la Patagonia

Desde hace algunos días la Patagonia enfrenta una de las temporadas de incendios más intensas registradas lo que obligó a evacuar localidades tras consumir miles de hectáreas en varias provincias del sur argentino y es por ese motivo que desde LUZU TV y OLGA, los dos canales de streaming más importantes del país, decidieron hacer una colecta solidaria en apoyo a la región.

La Fundación Sí se está encargando de ayudar a quienes se encuentran en las áreas afectadas por el acontecimiento. Manu Lozano es el principal referente de la ONG que se encuentran dándole una mano a La Comarca Andina, que se hicieron cargo de intentar apagar el fuego y propagar la información.

Ambas señales decidieron compartir el alias para que sus espectadores aporten a la causa y de inmediato entre ambas señales sumaron millones de pesos que serán destinados a los más necesitados.

Nicolás Occhiato, mencionó que en su empresa juntaron $20.000.000 en tan solo diez minutos y aprovechó para agradecerle a su comunidad: "Impresinante. Gracias. Che, qué comunidad del carajo".

