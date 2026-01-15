Durante la mañana inesperadamente gran parte de Pinamar sufrió un apagón y provocó revuelo en la comunidad de LUZU TV. El corte de luz se produjo cuando estaba al aire el ciclo Nadie dice nada y desde el reconocido canal de streaming debieron improvisar para salir al aire como lo hacen a diario.
UN TROPEZÓN NO ES CAÍDA
LUZU TV vio afectada su programación por un apagón en Pinamar
La comunidad de LUZU TV se sorprendió cuando en medio del programa que conduce Diego Leuco se cortó la luz en el estudio que montaron en la Costa Atlántica.
"Acá se cortó la luz pero seguimos al aire", atinó a decir el conductor Diego Leuco cuando la oscuridad se apoderó del estudio en el que trabajan de lunes a viernes durante enero. De todos modos, posteriormente se reestableció el sistema y la programación pudo continuar con normalidad.
De todos modos cuando se produjo el inicio del programa Nadie dice nada conducido por Nicolás Occhiato, dijo mediante la plataforma Zoom: "Estamos en vivo como en el 2020. Saliendo por Zoom, en ese momento yo preguntaba si había alguien del otro lado, me decían que sí pero eran ocho. Ahora 140.000 personas que están esperando porque se nos cortó la luz", expresó.
Fue en ese entonces que la comunicación comenzó a fallar pero de todos modos con buen humor supieron salir adelante y luego de que se normalizara el inconveniente hicieron el programa como estaba estipulado.
LUZU TV y OLGA se solidarizaron con la Patagonia
Desde hace algunos días la Patagonia enfrenta una de las temporadas de incendios más intensas registradas lo que obligó a evacuar localidades tras consumir miles de hectáreas en varias provincias del sur argentino y es por ese motivo que desde LUZU TV y OLGA, los dos canales de streaming más importantes del país, decidieron hacer una colecta solidaria en apoyo a la región.
La Fundación Sí se está encargando de ayudar a quienes se encuentran en las áreas afectadas por el acontecimiento. Manu Lozano es el principal referente de la ONG que se encuentran dándole una mano a La Comarca Andina, que se hicieron cargo de intentar apagar el fuego y propagar la información.
Ambas señales decidieron compartir el alias para que sus espectadores aporten a la causa y de inmediato entre ambas señales sumaron millones de pesos que serán destinados a los más necesitados.
Nicolás Occhiato, mencionó que en su empresa juntaron $20.000.000 en tan solo diez minutos y aprovechó para agradecerle a su comunidad: "Impresinante. Gracias. Che, qué comunidad del carajo".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
El Trece recortó un ciclo y las redes celebraron el golpe: ¿Próxima baja en camino?
Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos
¿Nicolás Vázquez se arrepiente de haberse separado? La mención a Gimena Accardi que llamó la atención
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Cómo recuperar conversaciones borradas de WhatsApp: la solución que pocos conocen