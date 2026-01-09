Florencia Peña explicó el éxito de su dupla con Marley tras debutar en LUZU TV

"Si bien somos muy distintos hay algo de ese humor que tuvimos desde hace 25 años que somos amigos que está puesto hoy de nuevo en una generación que nos vio cuando eran más pendejos y que ahora nos vuelven a ver de más grandes y fue muy hermoso lo que pasó el lunes. No solamente por la gente que se conectó sino por el amor que recibimos por lo que genera la risa en un momento de estas características del mundo", sumó posteriormente.

Florencia Peña explicó por qué no trabajaría con Fátima Florez

Por otro lado, aprovechó para diferenciarse de Fátima Florez en medio de las polémicas del verano en Mar del Plata, teniendo en cuenta que actualmente protagoniza el musical "Pretty Women" mientras que la imitadora lleva a cabo el espectáculo "Fátima Universal".

“No tengo ninguna guerra con Fátima, somos dos artistas distintas. Lo que ella hace no tiene nada que ver con lo que yo hago", expresó.

Y posteriormente sumó en el ciclo televisivo que se emite por la pantalla de América TV: "La respeto muchísimo y sé que ella me respeta mucho a mí".

Asimismo, lejos de cualquier polémica pidió un reconocimiento al esfuerzo colectivo: “Yo siempre espero que nos vaya bien a todos, hacer teatro es un esfuerzo muy grande y no quiero que le vaya mal a ningún compañero”.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

AL/GD: A dónde pueden ir los dólares pagados

Milei avanza con su plan en los Medios Públicos: Hay nueva funcionaria y habrá recorte de personal

La moda de los hongos que preocupa cada vez más a la ciencia

Incendios forestales: El humo de la Patagonia llegó a Buenos Aires y hay alerta del SMN

A pesar del REPO, caen los bonos y el Riesgo País se acerca a los 600 puntos