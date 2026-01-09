La economía provoca los malos números preelectorales de Donald Trump

Según encuestas recientes, el público estadounidense ha expresado cada vez más su descontento con la gestión de la economía por parte de Trump.

Trump también ha seguido alardeando de la economía bajo su supervisión, y la Casa Blanca ha redoblado su campaña para convencer a los estadounidenses de que están en mejor situación económica antes de las elecciones de mitad de período de 2026.

La economía estadounidense creó 50.000 empleos en diciembre, según informó el Departamento de Trabajo el viernes. Esto representó una ligera desaceleración con respecto al aumento de 56.000 en noviembre y estuvo por debajo de las expectativas de los economistas de un aumento de 73.000.

trump desaprobación Desaprobación de Donald Trump al final de su 1er. año del 2do. mandato. FOTO: Recorte de RealClearPolitics.

A Joe Biden le fue mejor

Tony Romm y Ben Casselman en The New York Times:

"La economía de Estados Unidos agregó más de medio millón de nuevos empleos durante el 1er. año desde que el Presidente Trump regresó al cargo, una desaceleración dramática en las contrataciones que subrayó las formas en que su agenda puede estar exacerbando algunas de las tensiones que enfrentan los trabajadores y empleadores estadounidenses.

El recuento completo del Departamento de Trabajo, que llegó el viernes, mostró un crecimiento laboral moderado hasta el último mes de 2025. La Casa Blanca anunció las cifras de todos modos, mientras Trump y sus asesores buscaban calmar a un público cada vez más inquieto sobre la trayectoria de la economía.

En verdad, el informe de empleo de diciembre puso de relieve una serie de duras realidades que pueden ayudar a explicar las persistentes ansiedades de los votantes.

El mercado laboral creó alrededor de 584.000 empleos en los últimos 12 meses, el ritmo de crecimiento laboral más lento desde 2020. Además, estuvo muy por debajo del promedio a largo plazo de Estados Unidos. Los empleadores crearon más de 2 millones de empleos en 2024, el último año de la presidencia de Joseph R. Biden Jr.

Las cifras publicadas el viernes fueron preliminares y se espera que los totales de empleos para 2024 y 2025 se revisen sustancialmente a la baja cuando se incorporen datos más completos a las estimaciones el próximo mes. (…)".

trump direccion Encuestas sobre Dirección del País (USA, 09/01/2026). FOTO: Real Clear Politics, 09/01/2026

2026

Harriet Torry en The Wall Street Journal:

"(...) De cara a 2026, el mercado laboral parece haberse asentado en un estancamiento de “pocas contrataciones y pocos despidos”, en el que las empresas no están ansiosas por incorporar nuevos trabajadores, pero tampoco están despidiendo empleados en masa.

La reticencia a aumentar el personal refleja diversos factores, como la incertidumbre sobre el aumento de costos y los anuncios de aranceles erráticos del presidente Trump. Las deportaciones a gran escala de la administración Trump han dificultado que algunas empresas encuentren trabajadores, y algunas compañías esperan a ver si la inteligencia artificial puede gestionar más tareas. Además, los trabajadores, ansiosos, se aferran a sus empleos , lo que también reduce el margen para que las empresas contraten personal.

El gobierno federal pasó de ser una fuente de creación de empleos en 2024 a una fuente de pérdida de empleos en 2025, principalmente debido a los recortes de personal federal implementados por la Administración Trump . Desde que alcanzó su máximo en enero pasado, el empleo en el gobierno federal ha disminuido en 277,000 puestos de trabajo, o más del 9%, según el Departamento de Trabajo. (...)".

El empleo manufacturero registró su 8vo. mes consecutivo de caídas , lo que significa que Estados Unidos ha perdido empleos manufactureros de manera constante desde que Trump anunció los aranceles del “Día de la Liberación”.

Inmigrantes

##1. La tasa de desempleo fue del 4,4% en diciembre, frente al 4% de enero 2025. Los empleadores publicaron menos ofertas de empleo y ofrecieron aumentos salariales más bajos a los trabajadores. Además, más personas informaron que trabajaban a tiempo parcial porque no encontraban puestos a tiempo completo.

##2. Casi todo el crecimiento laboral en diciembre, y en 2025 en su conjunto, se produjo en el sector sanitario, mientras que otros sectores, como el comercio minorista, se mantuvieron prácticamente estancados. La atención médica y la asistencia social generan empleos en forma independiente del desempeño de la economía.

##3. Los bares y restaurantes también generaron empleos a un ritmo constante, lo que, según los economistas, refleja el gasto continuo de los hogares con mayores ingresos, impulsado por la fortaleza del mercado bursátil y otras ganancias de activos.

##4. Las horas semanales promedio disminuyeron en diciembre y los servicios de ayuda temporal eliminaron puestos de trabajo en casi todos los meses de 2025: los empleadores, ante la desaceleración de la demanda, están reduciendo las horas de sus empleados y abandonando el trabajo temporal para evitar despedir personal.

##5. La disminución de la contratación en 2025 reflejaría la pronunciada desaceleración de la inmigración que comenzó al final del mandato de Biden y se acentuó aún más con Trump, quien inició deportaciones masivas.

##6. El sector manufacturero, una de las principales prioridades de Trump, cerró 2025 con un resultado sombrío, con una pérdida de unos 68.000 empleos en los últimos 12 meses, en términos desestacionalizados.

##7. La reestructuración a gran escala de la burocracia federal resultó en la pérdida de 277.000 empleos en 2025.

trump desafiante El gobierno federal pasó de ser una fuente de creación de empleos en 2024 a una fuente de pérdida de empleos en 2025, principalmente debido a los recortes de personal federal implementados por la Administración Trump.

Grave filtración

El jueves 08/01, antes del informe de empleo, Trump intentó demostrar que el mercado laboral seguía siendo fuerte, publicando gráficos en las redes sociales que mostraban un creciente crecimiento del empleo en el sector privado.

Los gráficos que publicó generaron controversia el viernes, ya que parecían incluir algunas cifras de contratación de la Oficina de Estadísticas Laborales antes de que la agencia publicara los datos al público.

Que Trump tuviera esas cifras con antelación no es inusual: la Casa Blanca recibe el informe de empleo y otros datos económicos clave la tarde anterior a su publicación.

Sin embargo, las cifras deben permanecer en secreto hasta su publicación. Los datos son de gran interés para los inversores, quienes, en teoría, podrían lucrarse con la información si la recibieran antes que los demás.

“Esta información influye en el mercado”, dijo Martha Gimbel, quien trabajó en el Consejo de Asesores Económicos durante las administraciones de Obama y Biden. “Cualquiera que haya visto la publicación de Truth Social anoche y haya adivinado su significado probablemente podría hacer trading con ella y ganar dinero”.

La Casa Blanca reconoció posteriormente que se había producido una "divulgación pública involuntaria de datos agregados", y añadió que estaba revisando sus protocolos.

"Me dieron algunas cifras", declaró Trump más tarde a la prensa. "Cuando me dan información, la publico. Pero las cifras son asombrosas".

------------------------

Más noticias en Urgente24

Furor por la nueva billetera virtual que rinde más y destronó a Mercado Pago

River se movió rápido y tumbó la llegada de un refuerzo a Boca

La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu