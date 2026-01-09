Donald Trump actuará contra "los cártéles que gobiernan México" y Claudia Sheibaum responde

Embed - Claudia Sheinbaum Responde a Trump sobre Posibles Ataques a Cárteles en México

Durante una entrevista para FoxNews publicada este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la paz, María Corina Machado, la próxima semana, y anunció que atacará a los cárteles que "gobiernan México".

Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México Vamos a empezar ahora mismo a atacar en tierra, en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles gobiernan México

image Trump ha estado amenazando a Colombia y México, donde asegura que existen laboratorios de metanfetaminas y de cocaína que terminan en el mercado estadounidense, acusando a sus gobiernos de ser cómplices o no hacer nada para erradicar al narcoterrorismo que se cuela por la frontera sur estadounidense.

"Están controlando México. Es muy triste verlo”, afirmó durante la entrevista con la cadena conservadora Fox News.

Trump pone en la mira a México y a Colombia tras su operación contra Nicolás Maduro

Las polémicas afirmaciones de Trump se producen después de la redada estadounidense del pasado sábado en Caracas, destinada a capturar a Nicolás Maduro. Tras el operativo en Venezuela, los líderes latinoamericanos y caribeños del ala progresista, que representan el "wokismo" que el presidente de EE.UU. dice combatir, se manifestaron en contra, argumentando que la redada estadounidense atentó contra el Derecho Internacional Penal e infringió la soberanía de un país.

Además, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y sus homólogos latinoamericanos, el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, casi aislados regionalmente ante el crecimiento de la derecha, temen ser los próximos blancos de operativos estadounidenses similares al de Venezuela, bajo el pretexto de combatir el narcoterrorismo, cuando en realidad lo que busca Trump es derrocar gobiernos para poner en su lugar a otros más amigables con Washington.

image

Este jueves, de hecho, el inquilino de la Casa Blanca anticipó que “atacará a los cárteles que gobiernan México”, lo que, sumado a las reiteradas amenazas similares hacia Colombia, generó tensiones.

Anteriormente, en un vuelo de regreso a su residencia de Mar-a-Lago, había declarado que “México tiene que ponerse las pilas” y sostuvo que “los cárteles son muy fuertes” y que “están gobernando México”.

En este contexto de tensiones regionales, el presidente colombiano, Gustavo Petro, mantuvo este miércoles un contacto telefónico con Trump para intentar reducir las fricciones entre Washington y Bogotá, después de que el mandatario estadounidense lo calificara la semana pasada de "enfermo" y acusara a Colombia de "fabricar cocaína".

Como reveló Urgente24, fue le mismo Donald Trump quien contó en una rueda de prensa en la Casa Blanca que Gustavo Petro lo llamó para “explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido” en un contexto signado por las amenazas injerencistas de Washington a los países hispanos y caribeños donde gobierna la izquierda.

Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente

