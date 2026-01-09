La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este viernes a las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien anticipó que “atacará a los cárteles que gobiernan México” en el marco de la ofensiva militar que desde agosto libra Washington en el Caribe para supuestamente desbaratar el flujo de drogas, y tras el operativo estadounidense en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro.
TENSIÓN REGIONAL
Donald Trump actuará contra "los cártéles que gobiernan México" y Claudia Sheibaum responde
Claudia Sheinbaum responde con contundencia a los declaraciones de Donald Trump, quien anticipó a Fox News que atacará por tierra a "los cárteles mexicanos que gobiernan México"
"Vamos a estrechar la comunicación", afirmó la mandataria mexicana en una conferencia de prensa este viernes, donde evitó entrar en una polémica con Trump. Dijo que consideró que sus afirmaciones, que amenazan con interferir militarmente en la soberanía territorial de México, son solo parte de "su manera de comunicar" y descartó que las cumpla.
Claudia Sheinbaum también reveló que ya le pidió al canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, que se contacte con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, para organizar una reunión y ratificar los acuerdos existentes entre ambos países en materia de seguridad.
Durante una entrevista para FoxNews publicada este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibirá a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la paz, María Corina Machado, la próxima semana, y anunció que atacará a los cárteles que "gobiernan México".
"Están controlando México. Es muy triste verlo”, afirmó durante la entrevista con la cadena conservadora Fox News.
Trump pone en la mira a México y a Colombia tras su operación contra Nicolás Maduro
Las polémicas afirmaciones de Trump se producen después de la redada estadounidense del pasado sábado en Caracas, destinada a capturar a Nicolás Maduro. Tras el operativo en Venezuela, los líderes latinoamericanos y caribeños del ala progresista, que representan el "wokismo" que el presidente de EE.UU. dice combatir, se manifestaron en contra, argumentando que la redada estadounidense atentó contra el Derecho Internacional Penal e infringió la soberanía de un país.
Además, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y sus homólogos latinoamericanos, el colombiano Gustavo Petro y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, casi aislados regionalmente ante el crecimiento de la derecha, temen ser los próximos blancos de operativos estadounidenses similares al de Venezuela, bajo el pretexto de combatir el narcoterrorismo, cuando en realidad lo que busca Trump es derrocar gobiernos para poner en su lugar a otros más amigables con Washington.
Este jueves, de hecho, el inquilino de la Casa Blanca anticipó que “atacará a los cárteles que gobiernan México”, lo que, sumado a las reiteradas amenazas similares hacia Colombia, generó tensiones.
Anteriormente, en un vuelo de regreso a su residencia de Mar-a-Lago, había declarado que “México tiene que ponerse las pilas” y sostuvo que “los cárteles son muy fuertes” y que “están gobernando México”.
En este contexto de tensiones regionales, el presidente colombiano, Gustavo Petro, mantuvo este miércoles un contacto telefónico con Trump para intentar reducir las fricciones entre Washington y Bogotá, después de que el mandatario estadounidense lo calificara la semana pasada de "enfermo" y acusara a Colombia de "fabricar cocaína".
Como reveló Urgente24, fue le mismo Donald Trump quien contó en una rueda de prensa en la Casa Blanca que Gustavo Petro lo llamó para “explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido” en un contexto signado por las amenazas injerencistas de Washington a los países hispanos y caribeños donde gobierna la izquierda.
