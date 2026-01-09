Racing comenzó una guerra con Independiente por un jugador de Boca

Hay que decir que por el momento ni Racing ni Independiente enviaron a Boca una oferta formal por Blondel, quien se está entrenando bajo el mando de Claudio Ubeda a sabiendas que no es prioridad para el DT. El marcador de punta tiene intenciones de salir, ofertas no le faltan y está a la espera de que llegue algo serio para poder despedirse del Xeneize. ¿Se muda a Avellaneda?

