Racing comenzó una guerra con Independiente por un jugador de Boca

El mercado de pases se está calentando cada vez más sobre todo ante el inminente comienzo del Torneo Clausura. Racing es uno de los equipos que quiere pelear bien arriba y ahora se supo que tiene intenciones de llevarse un refuerzo que comenzó a sonar para Independiente, y el implicado es nada menos que un jugador de Boca.
Racing se encuentra de pretemporada en Ciudad del Este, un recinto conocido para el equipo de Gustavo Costas, con la novedad de la llegada de Valentín Carboni y a punto de concretar la compra de Matko Miljevic. Si bien en La Academia consideran que el plantel está completo hay un jugador que gusta en caso de que se marche un peso pesado.
Uno de los que tiene serias chances de dejar Racing es Gastón Martirena, lo que dejaría a Gustavo Costas sin opciones para el lateral derecho teniendo en cuenta que ya se marchó Facundo Mura. En caso de que finalmente el uruguayo diga adiós el hombre que pretende Diego Milito es Lucas Blondel, marcador de punta de Boca que no es tenido en cuenta como prioridad.
Lo curioso en toda esta historia es que el otro club que comenzó consultas por Blondel es nada menos que Independiente, por lo que se empezó a encender el Clásico de Avellaneda en el mercado de pases. Hay que decir que si finalmente Racing acelera en serio por el ex Tigre tendrá muchas más chances de llevárselo por varias razones.
Boca tiene mejor trato dirigencial con Racing, ya que Diego Milito y Juan Román Riquelme hablan mano a mano, que con Independiente. Por otra parte La Academia tiene mayor poderío económico en este momento, además de ser más atractivo deportivamente hablando por los buenos resultados que viene cosechando el equipo de Gustavo Costas.
Hay que decir que por el momento ni Racing ni Independiente enviaron a Boca una oferta formal por Blondel, quien se está entrenando bajo el mando de Claudio Ubeda a sabiendas que no es prioridad para el DT. El marcador de punta tiene intenciones de salir, ofertas no le faltan y está a la espera de que llegue algo serio para poder despedirse del Xeneize. ¿Se muda a Avellaneda?
