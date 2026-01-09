El Imperio Petrolero de Donald Trump puede ser un grave error estratégico (2)

La declaración tenía el dulce sabor de la venganza. Hace 18 años, bajo Hugo Chávez, Venezuela nacionalizó activos pertenecientes a empresas estadounidenses y occidentales; se han presentado demandas por un valor combinado de US$ 60.000 millones contra ella y PDVSA, la petrolera nacional, en tribunales estadounidenses e internacionales.

Parte de la compensación puede venir en especie. El 06/01, el Sr. Trump dijo que las autoridades venezolanas habían acordado entregar a USA entre 30 y 50 millones de barriles de crudo, con un valor de hasta US$ 3.000 millones. Al día siguiente, Chris Wright, su secretario de Energía, dijo que USA "comercializaría el crudo que saliera de Venezuela... indefinidamente" y que las ganancias se "depositarían en cuentas controladas por el gobierno de USA".

Enormes riesgos

Pero Trump quiere más que una simple retribución. Décadas de subinversión y mala gestión han provocado que la producción petrolera venezolana se reduzca en 2/3 desde finales de la década de 2000, a 1 millón de barriles diarios (b/d), apenas el 1% de la producción mundial.

Se cree que restaurar la capacidad ociosa enriquecería a Venezuela y llenaría los bolsillos estadounidenses. El crudo pesado y agrio que alberga el país es precisamente el tipo del que las refinerías estadounidenses carecen crónicamente, en un momento en que las relaciones de USA con Canadá, proveedor del mismo, son tensas.

Mejor aún, Venezuela posee unos 300.000 millones de barriles de petróleo, 1/5 parte de los depósitos mundiales. Algunos analistas argumentan que USA pronto podría tener influencia sobre una parte tan grande de la producción y las reservas mundiales que podría mantener los precios del petróleo bajos para siempre.

Los partidarios de MAGA (Make America Great Again) creen que incluso podría estar en condiciones de privar a China de ese combustible.

¿Qué es, entonces, lo que no nos gusta de la arremetida del Sr. Trump por el petróleo? Resulta que mucho.

Los problemas

A corto plazo, es más probable que la producción de crudo venezolano disminuya que repunte.

En diciembre, USA declaró un bloqueo a los cargamentos venezolanos transportados por petroleros incluidos en la 'lista negra'; posteriormente, confiscó 3 de ellos.

El 07/01, capturó otros 2, incluyendo uno cerca de Islandia, que habían evadido su embargo.

Las exportaciones se han desplomado y el volumen de crudo venezolano que flota en petroleros inactivos ha alcanzado máximos de varios años.

Venezuela también tiene escasez de naftas —un diluyente que necesita para que su crudo supergluta sea transportable—, que ya no llega desde Rusia.

La adquisición de 50 millones de barriles por parte del Sr. Trump, si se concreta, liberará espacio de almacenamiento. Pero a menos que se levante el bloqueo, lo cual depende de los acontecimientos políticos y militares, la producción venezolana aún tendrá que reducirse aún más, a quizás menos de 700.000 b/d.

La producción podría recuperarse en unos meses si se produce una transición política fluida y si el levantamiento de las sanciones estadounidenses a Venezuela, incluido el bloqueo, permite el flujo de nafta y la exportación.

El mantenimiento y las reparaciones de los pozos existentes, junto con una inversión limitada en infraestructura, podrían producir otros 300.000 b/d en 1 o 2 años. La perspectiva de obtener ganancias razonablemente fáciles atraerá el interés de las empresas emergentes estadounidenses.

Amos Global Energy, gestora de fondos en Houston, busca recaudar US$2.000 millones de inversores institucionales para adquirir activos venezolanos capaces de bombear entre 20.000 y 50.000 b/d.

Un flujo moderado de tecnología y capital podría impulsar la producción de Venezuela a 1,5 mb/d para finales de 2027.

Sin embargo, esta cifra aún estaría muy por debajo del potencial del país, situándolo solo al nivel de Nigeria, el 15to. mayor productor mundial. Para extraer más, Venezuela tendría que superar 3 problemas:

escasez de fondos,

falta de mano de obra y

un mercado saturado.

Mucho mucho mucho dinero

La consultora Rystad Energy estima que se necesitarían US$ 110.000 millones en gastos de capital para 2030 para que la producción del país volviera a ser como hace 15 años, el doble de lo que las principales petroleras estadounidenses juntas invirtieron en todo el mundo en 2024.

Trump parece creer que estas empresas se apresurarán a entrar. Ha encargado a sus secretarios de Energía e Interior que las alienten a regresar, posiblemente, sospechan los expertos, ofreciéndoles subsidiar los servicios que necesitarían para comenzar a perforar nuevamente.

Aunque Chevron, la única gran petrolera estadounidense aún presente en Venezuela, bien podría aceptar expandir algunas de sus operaciones, otras no han olvidado las dificultades del pasado, aunque solo sea porque aún esperan recibir miles de millones de dólares en laudos arbitrales.

La inestabilidad, el sistema legal, los riesgos de seguridad y la deteriorada economía de Venezuela resultan desalentadores para la mayoría de las empresas extranjeras, y más aún para las grandes petroleras, que se esforzaron por reenfocarse en perspectivas más seguras tras el desplome del mercado petrolero a mediados de la década de 2010.

Dados estos riesgos, afirma Carlos Bellorin, de la consultora Welligence, la oportunidad venezolana "tiene que ser algo que no se encuentre en ningún otro lugar del mundo, en términos de tamaño y atractivo fiscal".

Pero la gran mayoría de las reservas venezolanas, consideradas "extrapesadas", son demasiado viscosas para fluir como el crudo convencional. Extraerlas es difícil, costoso y contaminante, en un momento en que hay abundantes barriles disponibles, más baratos y limpios.

El Sr. Trump no ha contribuido a su causa. Sus funcionarios hicieron poco para preparar el terreno con las grandes petroleras. Y su admisión de que depuso al dictador venezolano para apoderarse del petróleo del país les ha creado un dilema. Una figura del sector afirma que media docena de importantes petroleras le han dicho que no quieren involucrarse.

Los comerciantes de materias primas tampoco están "a punto de empezar", afirma el consultor Jean-François Lambert. Los bancos y las aseguradoras, que necesitarían financiar y asegurar los envíos, se muestran cautelosos.

Mínimo US$ 80 por barril

Incluso si se pudiera convencer a las empresas petroleras de que desembolsen, es dudoso que la industria petrolera venezolana pudiera mantener el ritmo. Ha sufrido una enorme fuga de talentos.

Decenas de miles de trabajadores cualificados, desde ingenieros hasta geólogos, han abandonado el país. Muchos han huido a Canadá, un país del que podrían tener pocas ganas de regresar.

PDVSA ahora está dirigida en gran medida por las fuerzas armadas. Para formar empresas conjuntas viables con empresas occidentales, la empresa, con 70.000 empleados, tendría que ser reformada por completo. Podría no ser un socio competente durante muchos años.

El petróleo adicional que Venezuela pueda extraer fluirá a un mercado saturado.

La Agencia Internacional de Energía, organismo oficial de pronósticos, prevé que la oferta mundial de crudo supere la demanda al menos hasta finales de la década, debido a la sólida producción en países como Brasil, Guyana y, de hecho, USA.

Muchos analistas prevén que los excedentes reduzcan los precios del petróleo a US$ 50 por barril, y posiblemente a menos, este año y el próximo, por debajo del precio de equilibrio para la mayoría de los yacimientos venezolanos existentes con reservas considerables.

Los nuevos proyectos emblemáticos del país no son financiables por debajo de los US$ 80 por barril. No comenzarán a producir hasta al menos finales de la década de 2030, después de que el apetito por el petróleo haya alcanzado su punto máximo.

En su escenario más optimista, la firma de datos Kpler pronostica que la producción petrolera venezolana podría aumentar a 1,7 o 1,8 mb/d para 2028. Es probable que las refinerías estadounidenses adquieran más barriles: importaron 500.000 más al día a principios de la década de 2010.

Las refinerías chinas, que solían comprar suministros venezolanos con descuento, podrían quedar excluidas del mercado; tal vez sus empresas petroleras estatales también reduzcan su presencia local.

No interesa el crudo a US$ 50

Pero los beneficios para Estados Unidos probablemente sean marginales. Regresar la producción venezolana a 2,5 a 3 millones de barriles diarios sería un proyecto a largo plazo, afirma Jorge León, de Rystad Energy.

China puede reemplazar fácilmente los barriles venezolanos que solía comprar, que representaban menos del 4% de sus importaciones en 2025. Tiene alrededor de 1.200 millones de barriles almacenados, suficientes para cubrir 110 días de importaciones, y su consumo se está desacelerando.

petroleo-en-la-Tierra.jpg "PDVSA ahora está dirigida en gran medida por las fuerzas armadas. Para formar empresas conjuntas viables con empresas occidentales, la empresa, con 70.000 empleados, tendría que ser reformada por completo. Podría no ser un socio competente durante muchos años."

Y la idea de que el Tío Sam pronto dominará los mercados petroleros mundiales, dictando la producción no solo en Venezuela sino en toda Sudamérica, es fantasiosa.

El Sr. Trump no controla las empresas petroleras nacionales de Brasil ni de México; las grandes petroleras estadounidenses toman sus propias decisiones.

A nadie le gusta la idea de un crudo a US$ 50 el barril para siempre. La comprensión del Sr. Trump sobre el petróleo parece estancada en el siglo XX. Su plan para la década de 2030, tal como es, tiene poco sentido.

