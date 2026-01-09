Preocupación en el ascenso: arquero de Deportivo Madryn fue reanimado en un entrenamiento

Ballari remarcó que la rápida intervención fue clave y pidió cautela con los tiempos de recuperación: “Ahora lo importante es acompañar la evolución en estas primeras 48 a 72 horas, que son fundamentales. Los estudios iniciales no mostraron anomalías, pero debemos ser prudentes y esperar”. Desde el club indicaron que Nievas permanece consciente y acompañado por su entorno, mientras continúa el seguimiento médico.

Casos como el del danés Christian Eriksen, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la Eurocopa 2021 y logró regresar al fútbol profesional, vuelven a poner en foco la importancia de la atención inmediata y la disponibilidad de equipamiento médico adecuado. A eso se suma un factor clave: la capacitación de los propios futbolistas y del personal que rodea al plantel, que en situaciones críticas pueden convertirse en los primeros eslabones de respuesta. Episodios recientes refuerzan un mensaje claro: la preparación puede marcar la diferencia entre una tragedia y una vida salvada.

Embed - Club Social y Deportivo Madryn on Instagram: "SITUACIÓN DEL ARQUERO MAURICIO NIEVAS En la práctica matutina de ayer, el arquero Mauricio Nievas sufrió un paro cardiorrespiratorio, asistido en forma inmediata por personal médico de la institución. Dentro de nuestro predio y con la utilización del desfibrilador, el jugador retomó la conciencia, y fue trasladado a la unidad de terapia intensiva del Hospital de la ciudad. El doctor Marcelo Ballari explica el proceder ante esta situación, la utilización correcta de dichos aparatos y la importancia de contar con equipos DEA en nuestras instalaciones." View this post on Instagram

