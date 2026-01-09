El fútbol argentino vivió horas de máxima preocupación tras el grave episodio ocurrido en Puerto Madryn. Durante un entrenamiento habitual de Deportivo Madryn, el arquero Mauricio Nievas, de 27 años, sufrió una descompensación que obligó a activar de inmediato el protocolo de emergencia. La rápida intervención médica en el predio permitió estabilizar al futbolista antes de su traslado al hospital, donde permanece internado bajo observación.
HABLÓ EL MÉDICO DEL CLUB
Preocupación en el ascenso: arquero de Deportivo Madryn fue reanimado en un entrenamiento
En Puerto Madryn, el arquero de Deportivo Madryn, Mauricio Nievas, fue reanimado de urgencia durante una práctica. El médico del club habló sobre su estado.
Mauricio Nievas forma parte del proceso reciente de Deportivo Madryn. Llegó al club en 2019 e integró el plantel que logró el ascenso a la Primera Nacional en 2021, además de ser parte del grupo que estuvo muy cerca de alcanzar la Primera División del fútbol argentino, quedándose a las puertas del objetivo tras perder la final por el ascenso. La última temporada la disputó a préstamo en Germinal, antes de regresar al club chubutense e incorporarse nuevamente al plantel profesional.
La respuesta médica que evitó una tragedia
El episodio ocurrió durante una práctica matutina del día de ayer que transcurría sin exigencias físicas extremas, cuando Mauricio Nievas se descompensó en pleno campo de juego. La situación fue advertida de inmediato por el cuerpo médico de Deportivo Madryn, que activó el protocolo de emergencia y aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar con la colaboración de compañeros del arquero.
El uso del desfibrilador externo automático disponible en el predio resultó determinante para estabilizar al futbolista antes de su traslado en ambulancia al hospital local. El club cuenta con dos equipos DEA, uno destinado al plantel profesional y otro al resto de las disciplinas, un recurso clave en este tipo de situaciones de emergencia.
El estado de salud y las próximas horas de control
Ya en el Hospital Andrés Isola de Puerto Madryn, Nievas fue ingresado a la unidad de terapia intensiva para continuar bajo observación estricta. El médico del club, Marcelo Ballari, quien además se expresó a través de las redes oficiales de la institución, explicó que el jugador “se encuentra estabilizado, descomplejizado y fuera de peligro inmediato”, aunque continuará internado mientras se realizan estudios para determinar las causas del episodio.
Ballari remarcó que la rápida intervención fue clave y pidió cautela con los tiempos de recuperación: “Ahora lo importante es acompañar la evolución en estas primeras 48 a 72 horas, que son fundamentales. Los estudios iniciales no mostraron anomalías, pero debemos ser prudentes y esperar”. Desde el club indicaron que Nievas permanece consciente y acompañado por su entorno, mientras continúa el seguimiento médico.
Casos como el del danés Christian Eriksen, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio durante la Eurocopa 2021 y logró regresar al fútbol profesional, vuelven a poner en foco la importancia de la atención inmediata y la disponibilidad de equipamiento médico adecuado. A eso se suma un factor clave: la capacitación de los propios futbolistas y del personal que rodea al plantel, que en situaciones críticas pueden convertirse en los primeros eslabones de respuesta. Episodios recientes refuerzan un mensaje claro: la preparación puede marcar la diferencia entre una tragedia y una vida salvada.
---------------------
Más en GOLAZO 24:
El impactante once que diseñó Claudio Ubeda para el Boca 2026
Tras su llegada a River, Matías Viña apuntó contra la AFA: "No entiendo"
La impactante decisión de Maher Carrizo tras la oferta de River
Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River