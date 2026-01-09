River está llevando a cabo un mercado de pases fuerte donde uno de los refuerzos que ya se entrena bajo la mirada de Marcelo Gallardo es Matías Viña. El lateral uruguayo rompió el silencio en el día de hoy y una de las frases virales que dejó fue su crítica a la AFA hablando del diseño de los torneos locales.
SINCERIDAD BRUTAL
Tras su llegada a River, Matías Viña apuntó contra la AFA: "No entiendo"
Matías Viña rompió el silencio tras su llegada a River y realizó una crítica sobre los torneos diseñados por la AFA de Chiqui Tapia.
Durante los últimos dos mercados de pases Marcelo Gallardo insistió por la llegada de un lateral izquierdo y finalmente consiguió el arribo de Matías Viña, uruguayo de 28 años que viene de ser campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, aunque por una lesión importante no tuvo demasiada participación en el Mengao durante 2025.
Luego de estar varios días entrenando en San Martín de Los Andes, Viña tuvo la oportunidad de hablar con ESPN para presentarse como jugador de River y una de las frases más impactantes tuvo que ver con el formato de los torneos en la Argentina, algo que dista mucho de la organización que hay en Brasil donde se asemeja todo más a Europa.
Matías Viña y el formato de torneos de la AFA
“Estoy adaptándome un poco, todavía no entiendo cómo es el tema de los campeonatos en Argentina”, comentó el Charrúa, una frase que no pasó para nada desapercibida. En Brasil la Serie A tiene 20 equipos y se disputa en un formato tradicional, de todos contra todos a dos ruedas para completar un total de 38 jornadas, sale campeón el que más puntos cosecha y los tres últimos se van al descenso.
En la Argentina el formato de liga donde el campeón es el que más puntos cosecha desapareció por completo ya que las instancias finales del Torneo Apertura y Clausura se definen en formato de eliminación directa y además, al haber 30 equipos, se divide en dos zonas de 15 donde nunca se enfrentan todos contra todos que es un principio básico elemental para que una competencia sea considerado como “Liga”.
Más allá de esta frase, Matías Viña también habló de su compromiso con River de cara a lo que viene. “Enzo (Francescoli) fue el primero que se contactó conmigo y después hablé algo con Marcelo. Tomé la decisión bastante rápido. Me plantearon que querían que estuviera acá y que querían que venga a competir por un lugar. Eso es la primera vez que lo siento. En todos los otros equipos en los que estuve no fue así, River fue el primer equipo que me llamó con esas ganas y obviamente no tuve que decidir mucho”, sentenció. El charrúa.
Más en GOLAZO 24
El impactante once que diseñó Claudio Ubeda para el Boca 2026
Confirmado por Germán García Grova: Boca ya tiene a su primer refuerzo
Lo echaron de Racing y podría vengarse jugando en otro equipo grande
Bombazo: Aseguran que River está a un paso de sacarle la figura a Vélez