Tras su llegada a River, Matías Viña apuntó contra la AFA: "No entiendo"

En la Argentina el formato de liga donde el campeón es el que más puntos cosecha desapareció por completo ya que las instancias finales del Torneo Apertura y Clausura se definen en formato de eliminación directa y además, al haber 30 equipos, se divide en dos zonas de 15 donde nunca se enfrentan todos contra todos que es un principio básico elemental para que una competencia sea considerado como “Liga”.

Más allá de esta frase, Matías Viña también habló de su compromiso con River de cara a lo que viene. “Enzo (Francescoli) fue el primero que se contactó conmigo y después hablé algo con Marcelo. Tomé la decisión bastante rápido. Me plantearon que querían que estuviera acá y que querían que venga a competir por un lugar. Eso es la primera vez que lo siento. En todos los otros equipos en los que estuve no fue así, River fue el primer equipo que me llamó con esas ganas y obviamente no tuve que decidir mucho”, sentenció. El charrúa.

