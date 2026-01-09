Racing Club de Gustavo Costas, se reforzó con Valentín Carboni, quien por el momento aparece como la incorporación más rimbombante del mercado de pases del fútbol argentino. En ese contexto, la Academia se desprendió de un futbolista de renombre que ahora podría continuar su carrera en San Lorenzo de Almagro.
Lo echaron de Racing y podría vengarse jugando en otro equipo grande
Gustavo Costas tomó la decisión de que un jugador no juegue más en Racing y ahora podría pasar a San Lorenzo.
Mientras una institución se mueve bajo el lema del “salto de calidad”, la otra atraviesa una compleja situación institucional, ya que todavía debe levantar inhibiciones para poder incorporar refuerzos.
Lo echó Gustavo Costas de Racing y puede llegar a San Lorenzo
Si bien perdió la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, en el último tiempo y, sobre todo, desde la llegada de Gustavo Costas, Racing Club ha mostrado el espíritu de un equipo ganador.
Entre 2024 y 2025, la Academia obtuvo la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, además de ser finalista en el campeonato argentino y alcanzar la semifinal de la Copa Libertadores.
Uno de los jugadores que no tuvo demasiado lugar, pese a ser uno de los símbolos del plantel, fue Luciano Vietto, quien finalizó su contrato en diciembre de 2025 y se marchó del club en medio de una salida polémica.
Tras su partida, el futbolista declaró: “Me avisaron de un momento para otro. Estaba en el club en el que quería estar, que es mi casa, y cuesta un poco procesarlo”. Luego agregó: “Se dice que no acepté una rebaja ni un contrato por productividad, pero no recibí ninguna oferta”.
Sobre el entrenador Gustavo Costas, Vietto reveló: “No fue fácil con Gustavo para mí, somos polos opuestos en lo futbolístico. Me costó mucho participar de su ideología”.
En ese contexto, el periodista Martín Idaberry aseguró en las últimas horas: “Luciano Vietto tiene chances de ser jugador de San Lorenzo. Hay interés de ambas partes. El jugador está libre después de su paso por Racing”.
Si bien se trata de una posibilidad que comenzó a barajarse y no habría que pagar por su pase, todavía deben resolverse algunas cuestiones para que la operación se concrete, como que el Ciclón levante las inhibiciones y que el futbolista, de 32 años, acepte un contrato acorde a la delicada situación económica de la institución.
En Racing Club es importante remarcar que la Academia incorporó a Valentín Carboni desde Inter a préstamo por un año y dio el golpe del mercado de pases.
Todo hacía indicar que lo de Matko Miljevic estaba hecho también pero desde Huracán cambiaron algunas condiciones, por lo que si bien es algo que seguramennte se haga, por el momento debe esperar.
En cuanto a San Lorenzo, el Ciclón debe levantar las inhibiciones si es que quiere incorporar y para ello debe vender. Elías Báez a Atlanta United más las posibles ventas de Alexis Cuello y Jhohan Romaña, son las ventas que harían que el Cuervo incorpore.
Seguramente con el correr de las horas habrán novedades en el mercado de pases de ambos clubes.
