Lo echaron de Racing y podría vengarse jugando en otro equipo grande

Tras su partida, el futbolista declaró: “Me avisaron de un momento para otro. Estaba en el club en el que quería estar, que es mi casa, y cuesta un poco procesarlo”. Luego agregó: “Se dice que no acepté una rebaja ni un contrato por productividad, pero no recibí ninguna oferta”.

Sobre el entrenador Gustavo Costas, Vietto reveló: “No fue fácil con Gustavo para mí, somos polos opuestos en lo futbolístico. Me costó mucho participar de su ideología”.

En ese contexto, el periodista Martín Idaberry aseguró en las últimas horas: “Luciano Vietto tiene chances de ser jugador de San Lorenzo. Hay interés de ambas partes. El jugador está libre después de su paso por Racing”.

image

Si bien se trata de una posibilidad que comenzó a barajarse y no habría que pagar por su pase, todavía deben resolverse algunas cuestiones para que la operación se concrete, como que el Ciclón levante las inhibiciones y que el futbolista, de 32 años, acepte un contrato acorde a la delicada situación económica de la institución.

Más sobre Racing y San Lorenzo

En Racing Club es importante remarcar que la Academia incorporó a Valentín Carboni desde Inter a préstamo por un año y dio el golpe del mercado de pases.

Todo hacía indicar que lo de Matko Miljevic estaba hecho también pero desde Huracán cambiaron algunas condiciones, por lo que si bien es algo que seguramennte se haga, por el momento debe esperar.

En cuanto a San Lorenzo, el Ciclón debe levantar las inhibiciones si es que quiere incorporar y para ello debe vender. Elías Báez a Atlanta United más las posibles ventas de Alexis Cuello y Jhohan Romaña, son las ventas que harían que el Cuervo incorpore.

image

Seguramente con el correr de las horas habrán novedades en el mercado de pases de ambos clubes.

+ EN GOLAZO 24

Bombazo: Aseguran que River está a un paso de sacarle la figura a Vélez

Polémica en Boca Juniors por lo que está pasando con Juan Ramírez