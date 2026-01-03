SE MUDA A AVELLANEDA
Lo querían River e Inter Miami, aceleró Costas y se lo lleva Racing: "Un paso adelante"
Racing está moviéndose a paso firme en el mercado de pases y está por quedarse con un viejo deseo de River.
Fue en el anterior mercado de pases que River comenzó a buscar un volante creativo para darle más volumen de juego al mediocampo y el futbolista por el que pidió Gallardo fue Matko Miljevic, 10 de Huracán. No era la primera vez que lo pedía ya que venía siguiendo sus pasos desde que era una joven promesa en Argentinos Juniros. Finalmente el pase no se dio.
En el momento el que surgió la posibilidad de repatriar a Juanfer Quintero, Gallardo optó por darle la chance al colombiano y fue así que River tumbó la negociación con Huracán. Milkevic siguió demostrando su calidad en el Globo y es por eso que ahora el que apretó el acelerador con todo fue Racing, con un llamado de Gustavo Costas incluido done convenció al volante de ponerse la camisera de Huracán.
Miljevic se olvida de River y acelera para ir a Racing
En las últimas horas Miljevic rompió el silencio con ESPN y mostró sus ganas de pasar al conjunto de Avellaneda. “Estaría lindo jugar en Racing, es un paso para adelante. Y estoy muy ilusionado con lo que se viene. El jugador siempre anhela y sueña con dar pasos positivos, para adelante. Y hoy en día, la opción de Racing, que todos saben, sería una linda oportunidad”, comentó en primer lugar.
Al mismo tiempo, el 10 del Globo comentó que también hubo un llamado del Inter Miami para convertirlo en socio futbolístico de Lionel Messi. “Me han llamado de lugares... De Arabia... También hubo sondeos de Inter Miami, pero no ofertas todavía. Hoy pienso mucho en mi futuro, en seguir con continuidad, ya sea en Huracán o si me voy. Me veo con chances y tengo muchas ganas de jugar el Mundial”, afirmó el futbolista que juega para la selección de Estados Unidos.
La realidad es que todavía no hay un acuerdo definitivo pero las partes están muy cerca. Racing ofreció 2,9 millones de dólares por el 80% de la ficha de Miljevic y Huracán pretende poco más de 3 millones, por lo que se cree que más temprano que tarde se terminará de cerrar el acuerdo. El volante ya le dio el sí a Gustavo Costas y la próxima semana llegaría la definición en esta historia.
Más en GOLAZO 24
La decisión de River con Sebastián Villa que deja en shock a todos: "Es real"
River se lo sacó al Flamengo y tiene a su tercer refuerzo
Supercomputadora predice ganador del Mundial 2026, Champions League y grandes torneos
La fuertísima decisión de Roma con Dybala que impacta de lleno en Boca