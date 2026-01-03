Lo querían River e Inter Miami, aceleró Costas y se lo lleva Racing: "Un paso adelante"

Al mismo tiempo, el 10 del Globo comentó que también hubo un llamado del Inter Miami para convertirlo en socio futbolístico de Lionel Messi. “Me han llamado de lugares... De Arabia... También hubo sondeos de Inter Miami, pero no ofertas todavía. Hoy pienso mucho en mi futuro, en seguir con continuidad, ya sea en Huracán o si me voy. Me veo con chances y tengo muchas ganas de jugar el Mundial”, afirmó el futbolista que juega para la selección de Estados Unidos.