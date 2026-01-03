Las últimas horas de River fueron sumamente convulsionadas con una pretemporada que continúa en San Martín de Los Andes y un mercado de pases que está al rojo vivo. El nombre de Sebastián Villa comenzó a sonar cada vez más fuerte en los pasillos del Millonario y finalmente se supo la decisión de Stéfano Di Carlo y Marcelo Gallardo.
BOMBA
La decisión de River con Sebastián Villa que deja en shock a todos: "Es real"
Luego de un sinfín de rumores se confirmó la decisión que tomó River con Sebastián Villa en el mercado de pases.
Hace varias semanas salió a la luz el rumor de que River había hecho averiguaciones por Sebastián Villa, lo que ya de por sí generó bastante ruido no solo por su pasado en Boca sino por algo mucho más importante: sus dos causas de violencia de género donde en una de ellas incluso terminó siendo declarado culpable con una pena de dos años y un mes de prisión en suspenso.
El tiempo pasó, no hubo más avances y parecía que todo había sido un mero rumor del mercado de pases. Incluso desde las entrañas de la dirigencia de River indicaron que de ninguna manera había negociaciones, alegando además que Stéfano Di Carlo era quien más se oponía a la llegada del colombiano. Sin embargo, la bomba explotó completamente en las últimas horas con la información de que el Millonario está negociando con Independiente Rivadavia de Mendoza por Sebastián Villa.
River va a la carga por Sebastián Villa
“Tema Sebastián Villa: lo conducen en conjunto Stéfano Di Carlo y Marcelo Gallardo. River hizo un sondeo por el colombiano, como por otros nombres en esa posición. El problema es económico: Independiente de Mendoza pide un número muy alto y hoy las diferencias son muy grandes”, reveló el periodista Damián Villagra en su cuenta de X.
Otro de los que ratificó que el club de Núñez efectivamente va por el colombiano es Germán Balacarce. “La posibilidad de que Sebastián Villa llegue a River es real. Hay interés en el delantero colombiano de Independiente Rivadavia”, afirmó en su cuenta de X. Más allá de que termine llegando o no a vestir la camiseta de La Banda, los hinchas ya demostraron su descontento en redes sociales.
Hay una gran mayoría de fanáticos de River que mostraron su enojo por el simple hecho de haber consultado por Sebastián Villa teniendo en cuenta las causas judiciales ya mencionadas. La realidad es que de manera oficial nadie, ni en el Millonario ni en Independiente Rivadavia, se animan a confirmar abiertamente que hay negociaciones, por lo que habrá que esperar para ver cómo termina esta novela.
Más en GOLAZO 24
Stéfano Di Carlo enfrentó a Gallardo y tumbó la llegada de un refuerzo a River
River se lo sacó al Flamengo y tiene a su tercer refuerzo
Supercomputadora predice ganador del Mundial 2026, Champions League y grandes torneos
La fuertísima decisión de Roma con Dybala que impacta de lleno en Boca