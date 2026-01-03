La decisión de River con Sebastián Villa que deja en shock a todos: "Es real"

El tiempo pasó, no hubo más avances y parecía que todo había sido un mero rumor del mercado de pases. Incluso desde las entrañas de la dirigencia de River indicaron que de ninguna manera había negociaciones, alegando además que Stéfano Di Carlo era quien más se oponía a la llegada del colombiano. Sin embargo, la bomba explotó completamente en las últimas horas con la información de que el Millonario está negociando con Independiente Rivadavia de Mendoza por Sebastián Villa.