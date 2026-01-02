River se lo sacó al Flamengo y tiene a su tercer refuerzo

River comenzó el 2026 enfocado en la pretemporada, que ahora tendrá su segunda etapa en San Martín de Los Andes, y también en el mercado de pases. Luego de las incorporaciones de Fausto vera y Aníbal Moreno, el Millonario aceleró con todo y le sacó un jugador a Flamengo para que sea el tercer refuerzo.
Marcelo Gallardo estableció dos prioridades absolutas para este mercado de pases: reforzar la mitad de la cancha y conseguir a un lateral izquierdo que compita con Marcos Acuña tras la salida de Milton Casco. Con Vera y Moreno el Muñeco considera que tiene a los sucesores ideales de Enzo Pérez para el circulo central. Ahora tiene al 3 que buscaba.
En las últimas horas River apretó el acelerador para quedarse con Matías Viña, lateral izquierdo de 28 años que pertenece al Flamengo. Según la información que publicó el periodista César Luis Merlo, el traspaso se cerrará a préstamo por una temporada con una obligación de compra en base a objetivos. A falta de detalles, el pase está prácticamente cerrado.
La incorporación de Matías Viña genera algunas dudas más allá de tratarse de un nombre importante en el continente. La dudas llegan principalmente por su estado físico ya que en agosto del 2024 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y una fractura en la tibia y los meniscos. Es por eso que pasó varios meses de recuperación hasta su regreso en mayo del 2025.
Matías Viña le dijo que sí a River
Desde que recibió el alta médica, Matías Viña jugó muy pocos partidos quedando totalmente relegados por Ayrton Lucas y Alex Sandro. El uruguayo optó por salir de Flamengo en búsqueda de minutos, sobre todo estos seis meses previos al Mundial, y en el momento que recibió el llamado de Marcelo Gallardo para llegar a River no lo dudó.
Quedan muy pocos detalles para que la operación se cierre y está absolutamente todo dado para que Matías Viña llegue a la Argentina en las próximas horas, se haga revisión médica, firme su contrato y viaje a San Martín de Los Andes para sumarse a los entrenamientos de River bajo el mando de Marcelo Gallardo, quien finalmente tiene al lateral izquierdo que buscaba para este 2026.
