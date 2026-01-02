River se lo sacó al Flamengo y tiene a su tercer refuerzo

La incorporación de Matías Viña genera algunas dudas más allá de tratarse de un nombre importante en el continente. La dudas llegan principalmente por su estado físico ya que en agosto del 2024 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y una fractura en la tibia y los meniscos. Es por eso que pasó varios meses de recuperación hasta su regreso en mayo del 2025.