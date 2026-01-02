El 2026 empezó bastante fuera de lo común para Javier Milei, que dedicó buena parte de la mañana a compartir sus impresiones musicales y a responder a sus seguidores en Twitter. Además de dedicarle un gesto obsceno a un usuario que lo cuestionó, también hizo comentarios sobre su banda, referencias a $LIBRA e incluso un inesperado ¿elogio? a Lali Espósito.
"ESTO LO HAGO CON LA MANO IZQUIERDA"
Inicio de año raro para Javier Milei: Tuits sobre rock, $LIBRA y nuevo guiño a Lali
El presidente Javier Milei empezó el año tuiteando sobre diferentes temas, como música y la criptoestafa, y como era de esperar, sobre Lali Espósito. ¿Qué dijo?
El primer recital digital de Javier Milei: Brown Sugar y provocaciones
El inicio del 2026 encontró a Javier Milei sumergido en su mundo digital, interactuando durante casi dos horas con distintos usuarios desde su cuenta personal y haciendo algunas referencias culturales o lanzando provocacione, como siempre tiene acostumbrados a los argentinos.
Su primer posteo del año en su cuenta @JMilei fue un video de The Rolling Stones interpretando "Brown Sugar" de 1971, una canción cuya letra pasó a la controversia desde su lanzamiento, acompañado del comentario: "Perdón por el desvío... Acabo de ver en X esta tremenda versión de "Brown Sugar", canción a partir de la cual me hice Stone. No la había visto nunca y me pareció que valía la pena compartir este video de la banda de rock 'n' roll más grande del mundo (así se presentaban). Fin".
A partir de ahí, se largó a responder sobre sus gustos musicales y sus recuerdos de conciertos. Contó que empezó a escuchar a los Stones en 1986, que prefiere la etapa de Mick Taylor antes que la de Brian Jones, que su disco favorito es Exile on Main Street y que su tema predilecto es Rip This Joint. También opinó sobre los Beatles: "El que más me gusta es Lennon… Aunque Paul era el mejor…" y remató sobre McCartney: "la mejor voz del rock and roll luego de Elvis".
Milei incluso reveló detalles de su vida cotidiana: su perro Conan prefiere a Bob Marley y detesta la ópera, mientras que él sigue coleccionando discos de Queen, Pink Floyd y U2.
Como era previsible, no faltó la provocación política: ante un usuario que le dijo "andá a laburar", respondió con su clásico estilo confrontativo: "Esto lo hago con la mano izquierda mientras con la derecha sigo en pleno trabajo...", acompañado por un gesto obsceno que se viralizó en minutos.
El presidente disgusta a algunos y gusta a otros con su personalidad un tanto combativa y otro poco teatral y cercana, a contramano de la tradicional seriedad institucional. Pero no hay duda de que logra captar atención y juntar seguidores que valoran esa comunicación sin filtros.
Un sorpresivo "elogio" a Lali Espósito y bromas sobre $LIBRA
Entre tanta charla musical, un usuario llegó a preguntarle por Lali Espósito, con quien Milei tuvo varios cruces desde su asunción, incluyendo comentarios despectivos hacia ella en entrevistas y el apodo de "Lali Depósito".
Sin embargo, para sorpresa de muchos, el presidente eligió responder de manera breve pero efectiva: "descollante", sin entrar en polémicas ni responder a provocaciones. La respuesta generó repercusión en las redes, porque por primera vez Milei eligió no usar el ataque o la agresión mientras hablaba de la intérprete de "Fanático". ¿Habrá aprendido la lección de ella?
El intercambio no quedó solo en lo cultural: Milei también hizo comentarios sobre su agenda política y económica. Confirmó que Córdoba será la primera provincia que visitará este año, habló de su banda y bromeó sobre la criptomoneda $LIBRA: "ALL IN ARGENTINA" respondió ante un pedido de "tirate un dato como Libra. Así me salvo el año".
Además, compartió el último recital que vio en vivo, el de Andrés Calamaro en el Movistar Arena, y habló de su guitarra favorita, la Fender Stratocaster Sunburst, y de su actor preferido, Marlon Brando.
Milei demostró que su presencia en redes ya es parte de su marca presidencial, que asegura que cada comentario suyo termine siendo noticia. Y mientras Lali sigue ocupando la agenda cultural, Milei confirma que, aunque quieras ignorarlo, sus tuits siempre te van a encontrar.
