Inicio de año raro para Javier Milei: Tuits sobre rock, $LIBRA y nuevo guiño a Lali

Milei incluso reveló detalles de su vida cotidiana: su perro Conan prefiere a Bob Marley y detesta la ópera, mientras que él sigue coleccionando discos de Queen, Pink Floyd y U2.

Como era previsible, no faltó la provocación política: ante un usuario que le dijo "andá a laburar", respondió con su clásico estilo confrontativo: "Esto lo hago con la mano izquierda mientras con la derecha sigo en pleno trabajo...", acompañado por un gesto obsceno que se viralizó en minutos.

El presidente disgusta a algunos y gusta a otros con su personalidad un tanto combativa y otro poco teatral y cercana, a contramano de la tradicional seriedad institucional. Pero no hay duda de que logra captar atención y juntar seguidores que valoran esa comunicación sin filtros.

Un sorpresivo "elogio" a Lali Espósito y bromas sobre $LIBRA

Entre tanta charla musical, un usuario llegó a preguntarle por Lali Espósito, con quien Milei tuvo varios cruces desde su asunción, incluyendo comentarios despectivos hacia ella en entrevistas y el apodo de "Lali Depósito".

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el presidente eligió responder de manera breve pero efectiva: "descollante", sin entrar en polémicas ni responder a provocaciones. La respuesta generó repercusión en las redes, porque por primera vez Milei eligió no usar el ataque o la agresión mientras hablaba de la intérprete de "Fanático". ¿Habrá aprendido la lección de ella?

El presidente sorprendió al elogiar a Lali Espósito y bromeó sobre $LIBRA. También confirmó que visitará Córdoba y comparte detalles de su vida cotidiana.

El intercambio no quedó solo en lo cultural: Milei también hizo comentarios sobre su agenda política y económica. Confirmó que Córdoba será la primera provincia que visitará este año, habló de su banda y bromeó sobre la criptomoneda $LIBRA: "ALL IN ARGENTINA" respondió ante un pedido de "tirate un dato como Libra. Así me salvo el año".

Además, compartió el último recital que vio en vivo, el de Andrés Calamaro en el Movistar Arena, y habló de su guitarra favorita, la Fender Stratocaster Sunburst, y de su actor preferido, Marlon Brando.

Milei demostró que su presencia en redes ya es parte de su marca presidencial, que asegura que cada comentario suyo termine siendo noticia. Y mientras Lali sigue ocupando la agenda cultural, Milei confirma que, aunque quieras ignorarlo, sus tuits siempre te van a encontrar.

