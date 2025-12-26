Lo llora Milei: Cuándo salen a la venta las entradas para Lali Espósito en River y cómo adquirirlas

El Presidente no suelta a Lali Espósito y volvió a disparar en su contra

Hace algunos días el presidente Javier Milei nuevamente volvió a mostrarse en contra de Lali Espósito cuando estuvo como invitado en el programa que conduce el influencer libertario Gordo Dan por el canal de streaming Carajo.

Consultado por las críticas de artistas a su mandato, expresó: "Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo".

Asimismo, insistió en el marco de la "batalla cultural" y señaló: "En el fondo todos se empezaron a preguntar cómo se financiaba el arte".

"Nos dimos cuenta que vos si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un 'munipa' a gran escala", lanzó polémico.

