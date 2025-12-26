urgente24
Lo llora Milei: Cuándo salen a la venta las entradas para Lali Espósito en River y cómo adquirirlas

En junio del 2026 Lali Espósito se presentará en el estadio Más Monumental y una multitud aguarda expectante para asegurarse un lugar en la recital.

26 de diciembre de 2025 - 10:44
Foto: Captura de video YouTube 26/12/2025

Finalmente, se conoció que la fecha en que lo hará será el 6 de junio y para el enfado del presidente Javier Milei que en reiteradas ocasiones apuntó contra la artista hay una multitud esperando que salgan a la venta las entradas para acompañar a la artista en esta nueva ocasión.

A partir de las 11 horas aquellos que no se quieran perder la oportunidad de presenciar su primera presentación en el Más Monumental podrán asegurarse un lugar. Lo deberán hacer mediante la plataforma de All Access.

Es preciso destacar que para realizar la compra, es necesario registrarse en el sitio con mail, datos personales y contraseña. Posteriormente se debe iniciar sesión con el fin de realizar la compra. Primero habrá una preventa especial para los clientes del Banco Galicia, quienes dispondrán de hasta seis cuotas sin interés, posteriormente comenzará la venta general.

El Presidente no suelta a Lali Espósito y volvió a disparar en su contra

Hace algunos días el presidente Javier Milei nuevamente volvió a mostrarse en contra de Lali Espósito cuando estuvo como invitado en el programa que conduce el influencer libertario Gordo Dan por el canal de streaming Carajo.

Consultado por las críticas de artistas a su mandato, expresó: "Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo".

Asimismo, insistió en el marco de la "batalla cultural" y señaló: "En el fondo todos se empezaron a preguntar cómo se financiaba el arte".

"Nos dimos cuenta que vos si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un 'munipa' a gran escala", lanzó polémico.

