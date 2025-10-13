Es la número uno mundial: Taylor Swift destrozó todos los récords con su nuevo álbum

Una artista fuera de la norma

La industria musical está en shock. Mientras que artistas de primera línea como Beyoncé, Billie Eilish o Kendrick Lamar consideran exitosas las semanas con 200.000-400.000 unidades vendidas, Swift multiplica esas cifras por 10. El blog especializado Hits Daily Double lo definió como "el momento más grande en la historia comercial del negocio".

image Lo de Taylor es de otro mundo.

Taylor Swift se consolidó como una de las pocas artistas capaces de vender a gran escala en cualquier época, ubicándose junto a Madonna, The Beatles, Elvis Presley y Michael Jackson. A sus 35 años, la cantante demostró que su poder comercial no tiene precedentes y que sigue escribiendo la historia de la música pop.

