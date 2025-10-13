La llegada de The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift, provocó un terremoto en la industria de la música. La artista vendió 4.002 millones de unidades en su primera semana en Estados Unidos, pulverizando el nivel que desde 2015 mantenía Adele con su disco 25 (3.482 millones). O sea, Taylor está en 'modo records.'
"ESTO NUNCA SE VIO"
Es la número uno mundial: Taylor Swift destrozó todos los récords con su nuevo álbum
Lo de Taylor Swift es de otro mundo. Vendió más de 4 millones de copias en su primera semana, una cifra inédita en la era del streaming. Récords históricos.
En otras palbras, la de Taylor es la cifra más alta desde que Luminate empezó a medir electrónicamente las ventas en 1991.De esos 4 millones, la cifra que más sorprende es la de ventas puras: 3.479.500 copias físicas y digitales. En plena era del streaming, donde las ventas de álbumes colapsaron, Swift logró lo que parecía imposible.
Ya te lo habíamos advertido: La jugada de Taylor Swift con "Showgirl": Música, cine y un plan que hace historia
El fenómeno del coleccionismo: 38 versiones del mismo álbum de Taylor Swift
La estrategia de Taylor Swift fue tan ambiciosa como efectiva. The Life of a Showgirl se lanzó en 38 versiones diferentes: 16 CDs, 8 vinilos, 1 cassette y 11 ediciones digitales. En su tienda oficial vendió ediciones deluxe con dijes coleccionables, versiones autografiadas y hasta boxsets con ropa de marca. Target tuvo sus propias ediciones exclusivas, y durante la primera semana aparecieron variantes con tracks bonus.
El resultado fue devastador: Swift se convirtió en la única artista con 8 álbumes diferentes que vendieron más de 1 millón de copias en su semana de debut. Además, alcanzó su disco número 15 en el puesto número 1 del Billboard 200, superando a Drake y JAY-Z y quedando solo detrás de The Beatles (19 números 1).
Una artista fuera de la norma
La industria musical está en shock. Mientras que artistas de primera línea como Beyoncé, Billie Eilish o Kendrick Lamar consideran exitosas las semanas con 200.000-400.000 unidades vendidas, Swift multiplica esas cifras por 10. El blog especializado Hits Daily Double lo definió como "el momento más grande en la historia comercial del negocio".
Taylor Swift se consolidó como una de las pocas artistas capaces de vender a gran escala en cualquier época, ubicándose junto a Madonna, The Beatles, Elvis Presley y Michael Jackson. A sus 35 años, la cantante demostró que su poder comercial no tiene precedentes y que sigue escribiendo la historia de la música pop.
