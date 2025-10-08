Nasdaq y S&P 500 marcan nuevos récords mientras se prevén más bajas de tasas de la Fed

La publicación de las actas de la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) no alteró significativamente las proyecciones del mercado. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores asignan un 77,6 % de probabilidad a recortes de medio punto porcentual en las tasas de interés antes de fin de año, y un 21,2 % a un recorte adicional.

El cierre del gobierno tuvo un impacto indirecto en los mercados: la falta de nuevos datos económicos oficiales ha evitado posibles contradicciones al optimismo actual sobre una economía resiliente y una trayectoria de tasas a la baja.

image Se espera que la Fed vuelva a bajar las tasas en lo que queda del año.

Al mismo tiempo, el dólar continúa fortaleciéndose. Kit Juckes, estratega jefe de divisas de Société Générale, explicó a Barron’s que este repunte podría mantenerse debido a la ausencia de información económica clave en Estados Unidos, junto con incertidumbre en Europa y Japón.

Por su parte, los precios del petróleo también avanzaron con fuerza. El crudo WTI ganó un 1,3 % y cerró en US$ 62,55 por barril, mientras que el Brent subió un 1,2 % hasta los US$ 66,25. Los temores geopolíticos, especialmente por los recientes ataques de Ucrania a refinerías rusas, contrarrestaron las preocupaciones sobre un posible exceso de oferta. Phil Flynn, del Price Futures Group, indicó al mismo medio:

Hasta ahora, los rumores de un exceso de petróleo no se reflejan en las cifras. Hasta ahora, los rumores de un exceso de petróleo no se reflejan en las cifras.

A pesar de un aumento inesperado de 3,7 millones de barriles en las reservas de crudo reportado por la EIA, los mercados hicieron caso omiso, alentados por caídas más pronunciadas de lo esperado en los inventarios de gasolina y diésel.

