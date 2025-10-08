Arrasan la Amazonía peruana: 140.000 hectáreas destruidas por minería ilegal de oro

La Amazonía peruana está viviendo una catástrofe ambiental sin precedentes. Desde 1984, la minería ilegal de oro arrasó 140.000 hectáreas de selva tropical, y la destrucción se acelera de manera alarmante. Según reveló el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) y su organización asociada Conservación Amazónica.
Quizás te interese leer: Hallan en el Amazonas una civilización de hace 2500 años
Mercurio tóxico envenena comunidades enteras de la Amazonía
Las imágenes aéreas de ultra alta resolución exponen una realidad devastadora: franjas densas de jungla verde se transformaron en paisajes lunares sin vida, con tierra gris y charcos estancados de agua verde. "Antes solo lo veíamos en la región de Madre de Dios, pero ahora lo vemos en todas partes", advirtió Matt Finer, director de MAAP.
Los mineros ilegales utilizan dragas flotantes que desgarran el lecho de los ríos y liberan mercurio tóxico para extraer el oro. Este veneno se acumula en el pescado y contamina a las personas que lo consumen, provocando defectos de nacimiento y problemas neurológicos graves. Un estudio reciente en Loreto encontró que el nivel medio de mercurio es casi cuatro veces superior al límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
"Están envenenando nuestros ríos, es el agua que bebemos", denunció Roberto Tafur Shupingahua, representante de comunidades ribereñas. Las poblaciones locales comenzaron a frenar el avance de los mineros hace 40 días, lo que desató tiroteos con intrusos armados. "No tenemos más remedio que contraatacar, pero estamos solos. El Estado no está a la vista", lanzó con bronca.
Redes criminales internacionales invaden la selva
El análisis detectó 989 dragas en Loreto desde 2017, con 275 operando solo este año en el río Nanay, un afluente clave del Amazonas. Las redes criminales, incluidos los Comandos de la Frontera de Colombia y el Comando Vermelho de Brasil, trafican cocaína y blanquean ganancias mediante la minería ilegal. Con precios máximos del oro, estos grupos se expanden sin freno hacia Amazonas, Huánuco, Pasco y Ucayali.
Bram Ebus, criminólogo del International Crisis Group, es lapidario: "Un gobierno en Lima que no representa un obstáculo serio contra el crimen organizado". El Grupo Andino ya advirtió a Perú sobre posibles sanciones económicas si no actúa de inmediato.
--------------------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Crece la preocupación por una estafa que nadie logra identificar
La película donde nadie está seguro y todo puede pasar
Golazo de Mercado Pago: El 60% de reintegro que se volvió viral
El Trece no levanta cabeza: Qué programa histórico baja del aire