Arrasan la Amazonía peruana: 140.000 hectáreas destruidas por minería ilegal de oro

Redes criminales internacionales invaden la selva

El análisis detectó 989 dragas en Loreto desde 2017, con 275 operando solo este año en el río Nanay, un afluente clave del Amazonas. Las redes criminales, incluidos los Comandos de la Frontera de Colombia y el Comando Vermelho de Brasil, trafican cocaína y blanquean ganancias mediante la minería ilegal. Con precios máximos del oro, estos grupos se expanden sin freno hacia Amazonas, Huánuco, Pasco y Ucayali.

image

Bram Ebus, criminólogo del International Crisis Group, es lapidario: "Un gobierno en Lima que no representa un obstáculo serio contra el crimen organizado". El Grupo Andino ya advirtió a Perú sobre posibles sanciones económicas si no actúa de inmediato.

