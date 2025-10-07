El Trece no levanta cabeza: Qué programa histórico baja del aire

El Trece está a punto de despedir uno de sus formatos más emblemáticos, y la decisión llegó con todo el ruido que caracteriza a las grandes movidas televisivas. "Los 8 Escalones", ese programa que durante años fue sinónimo de rating seguro y entretenimiento familiar, bajará definitivamente su persiana en noviembre. Y lo que comenzó como un rumor de pasillo terminó siendo una realidad confirmada por sus propios protagonistas, y las reacciones no se hicieron esperar.
Guido Kaczka, el hombre que llevó el ciclo a la cima durante varias temporadas, fue quien puso las cartas sobre la mesa. En plena charla con "Los Profesionales de Siempre" por El Nueve, el conductor reconoció lo inevitable: "Estaba un poco previsto que hacía fin de año o en noviembre... Creo que termina en noviembre". Pero ahí no quedó la cosa. Con esa filosofía optimista que lo caracteriza, Guido intentó suavizar el golpe agregando: "Yo trato de pensar que no terminan los programas, sino que descansan de algún modo".
Porque seamos sinceros, cuando hace apenas dos meses Carolina "Pampita" Ardohain asumió la conducción, muchos sintieron que algo no cerraba del todo. No es cuestión de talento —la modelo y conductora está más que preparada—, sino de química televisiva. El público es exigente, y cuando algo no le convence, lo hace saber con la contundencia del zapping. Los números no mintieron, y la decisión de levantar el programa llegó como consecuencia directa de esa falta de conexión.
Sin embargo, Pampita, lejos de hacerse la víctima o salir con reproches, eligió el camino de la resiliencia. En diálogo con "Implacables" (El Nueve), expresó con sinceridad: "Estoy bien. Lo disfruto mucho. Además, es un aprendizaje muy valioso, y las críticas que recibimos fueron muy buenas. A veces, cuando uno lanza algo nuevo, teme las reacciones, pero en este caso todo fue muy favorable".
Pero Carolina fue más allá y mostró una perspectiva menos egoísta del asunto: "Me fijo mucho en lo que dicen, pero sobre todo me gusta aprovechar que hay trabajo y que le damos trabajo a tanta gente". Un guiño a toda la producción que quedará sin su lugar cuando se apaguen las luces del estudio. Y para cerrar, dejó una frase con gusto a despedida elegante: "Es un ciclo que cierra, pero me llevo la satisfacción de haber dado lo mejor y de que el público lo reconozca".
El Trece cierra un ciclo, pero ¿Adrián Suar deja abierta una ventana?
Pero atención, porque esta historia todavía tiene un capítulo pendiente. Adrián Suar, el reconocido gerente de programación de El Trece, apareció ante las cámaras de LAM y tiró una bomba que deja sabor a final abierto: "Se levanta, pero va a volver, en algún momento va a volver. Ya muchos programas se han levantado y después volvieron". Al mismo tiempo que continuó diciendo: "Son momentos de la tele. En algún momento Pampita va a volver como van a volver 'los 8 escalones'".
Con tales palabras, la televisión argentina vuelve a demostrar que es un ring sin red de contención, donde los formatos duran lo que el rating aguante y las segundas oportunidades existen... pero nunca están garantizadas.
