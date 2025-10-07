El Trece no levanta cabeza: Qué programa histórico baja del aire

El Trece cierra un ciclo, pero ¿Adrián Suar deja abierta una ventana?

Pero atención, porque esta historia todavía tiene un capítulo pendiente. Adrián Suar, el reconocido gerente de programación de El Trece, apareció ante las cámaras de LAM y tiró una bomba que deja sabor a final abierto: "Se levanta, pero va a volver, en algún momento va a volver. Ya muchos programas se han levantado y después volvieron". Al mismo tiempo que continuó diciendo: "Son momentos de la tele. En algún momento Pampita va a volver como van a volver 'los 8 escalones'".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1975720720995934435?s=03&partner=&hide_thread=false ADRIÁN SUAR: "Se levanta el programa de Pampita"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/XkiIINmbDt — América TV (@AmericaTV) October 8, 2025 Publicación en X de @AmericaTV.

Con tales palabras, la televisión argentina vuelve a demostrar que es un ring sin red de contención, donde los formatos duran lo que el rating aguante y las segundas oportunidades existen... pero nunca están garantizadas.

----------------------------

Más contenido en Urgente24

Golazo de Mercado Pago: El 60% de reintegro que se volvió viral

La película donde nadie está seguro y todo puede pasar

Banco Nación devuelve hasta $300.000: Quiénes pueden aprovechar este beneficio

¿El Nueve le pega a Beto Casella donde más le duele?: Quién suena como reemplazo