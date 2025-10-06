¿El Nueve le pega a Beto Casella donde más le duele?: Quién suena como reemplazo

"Escucho a todos y me junté varias veces", agregó posteriormente al mencionar a El Trece, América TV y Telefe como las señales que se pusieron en contacto. Sobre la posible salida con ciertas rispideces con las autoridades, aclaró: "A mí no me duele nada. No me duele nada. Si yo me voy de un canal, lo único que me duele es dejar de ver a los compañeros".

"No tengo ningún apego a las autoridades, nunca la tuve ni la quiero tener", cerró diciendo.

