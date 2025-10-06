La tensión entre Beto Casella y El Nueve llegó a ese punto de no retorno donde todos sabemos cómo termina la historia, pero nadie se anima a dar el primer paso. Sin embargo, ya hay movimientos detrás de escena y el nombre que empieza a circular como posible heredera del programa más icónico de las noches argentinas tiene todos los condimentos de una traición televisiva de manual.
¡REVANCHA PERFECTA!
¿El Nueve le pega a Beto Casella donde más le duele?: Quién suena como reemplazo
Según reveló Matías Vázquez en Puro Show, en El Nueve ya se mueve un posible reemplazo que le haría perder la calma a Beto Casella.
Fue en Puro Show donde se largó esta bomba. Mati Vázquez, al frente del magazine matutino de El Trece, tiró sobre la mesa una teoría que hizo temblar los cimientos del ambiente: "Me suena un nombre que podría llegar a ser protagonista conduciendo el futuro 'Bendita' que es Tamara Petinatto. Yo sé que es polémico". Y sí, Mati, es polémico. Pero además es una jugada maestra de venganza que huele a revancha desde kilómetros de distancia.
Porque acá no estamos hablando de cualquier candidata. Estamos hablando de alguien que tiene una historia reciente y dolorosa con el conductor que todavía está al aire. Vázquez lo expresó sin vueltas: "Si la dirección del Nueve no lo quiere a Beto, ¿cuál es la mejor forma de pisar la cabeza de Beto? ...". Y remató "Es la mejor forma de chicanearlo".
Recordemos, que la relación entre Tamara y Beto quedó destrozada tras el estallido mediático de los videos de la panelista junto a Alberto Fernández. En aquel momento crítico, Casella le sugirió que se tomara "unos días" lejos del programa, una decisión que ella comprendió como una expulsión encubierta. Desde ese día, el vínculo quedó roto sin posibilidad de reconciliación. Ahora, la posibilidad de que Petinatto regrese al mismo estudio, pero como conductora principal, suena a revancha perfectamente orquestada.
Beto Casella, en pie de guerra con El Nueve: "No tengo ningún apego"
En diálogo con el mismo medio, el reconocido comunicador habló al respecto: "Siempre en septiembre, más o menos, me empiezan a llamar de todos los canales. Al final me quedo acá. Pero este año los escucho con más atención". Asimismo, si bien aclaró que tiene contrato hasta 2027, confesó que es la primera vez que analiza seriamente la posibilidad de irse, mientras que desde el canal donde trabaja actualmente no le trasmitieron que pretenden que siga.
"Escucho a todos y me junté varias veces", agregó posteriormente al mencionar a El Trece, América TV y Telefe como las señales que se pusieron en contacto. Sobre la posible salida con ciertas rispideces con las autoridades, aclaró: "A mí no me duele nada. No me duele nada. Si yo me voy de un canal, lo único que me duele es dejar de ver a los compañeros".
"No tengo ningún apego a las autoridades, nunca la tuve ni la quiero tener", cerró diciendo.
----------------------------
Más contenido en Urgente24
Banco Nación devuelve hasta $300.000: Quiénes pueden aprovechar este beneficio
La película de 1 hora y 30 que se convirtió en un éxito rotundo
Supermercado arrasa con 2x1 en los productos más buscados
¿Palito para Cris Morena?: Los filosos comentarios de Juan Gil Navarro