Banco Nación devuelve hasta $300.000: Quiénes pueden aprovechar este beneficio

Y por si esto fuera poco, la promoción permite algo que habitualmente las financieras no ofrecen, que es la posibilidad de combinarla con otras ofertas vigentes. Es decir, que, vas a poder combinarla con los descuentos en supermercados o estaciones de servicio, multiplicando así el rendimiento de cada transacción. En lo que respecta al reintegro, este quedará visible en tu resumen bancario o directamente en la aplicación.

image

Sin embargo, todavía hay más en esta ecuación favorable. Quienes perciben su salario a través del Banco Nación por pertenecer al Ministerio de Defensa acceden además a un descuento adicional del 5% en supermercados y comercios mayoristas cada miércoles. Este plus puede significar hasta $32.000 extras de ahorro mensual, con un tope de $8.000 por cliente, por semana. Una combinación que, vista en conjunto, transforma radicalmente la capacidad de consumo y ahorro del sector.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

La película de 1 hora y 30 que se convirtió en un éxito rotundo

Supermercado arrasa con 2x1 en los productos más buscados

La miniserie de 4 capítulos que dejó a todos pidiendo una segunda temporada

¿Palito para Cris Morena?: Los filosos comentarios de Juan Gil Navarro