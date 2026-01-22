Visa quiere comprar este medio de pago y reavivar la guerra por los cobros

En el mercado financiero interpretan que la jugada encaja con la estrategia global de Visa: dejar de ser solo una “tarjeta” para convertirse en un ecosistema integral de pagos digitales (Infobae, cobertura económica sobre medios de pago).

El rediseño de Payway: ¿La clave para que Visa avance sin trabas?

Un punto central es la estructura actual del negocio. En 2023, Advent reorganizó el holding en tres empresas independientes:

Prisma Medios de Pago , dedicada al procesamiento de operaciones con tarjetas.

, dedicada al procesamiento de operaciones con tarjetas. Newpay , responsable de la red Banelco, PagoMisCuentas y el negocio de transferencias.

, responsable de la red Banelco, PagoMisCuentas y el negocio de transferencias. Payway, enfocada en la adquirencia y provisión de terminales de cobro para comercios.

Aunque pertenecen al mismo dueño, funcionan como sociedades separadas. Según analistas citados por Infobae, fue pensada para facilitar una eventual venta sin chocar de frente con los organismos de defensa de la competencia.

Así, Visa, podría comprar una de esas “patas” sin adquirir el paquete completo y sin exponerse, al menos en teoría, a sanciones regulatorias.

¿Qué parte del negocio le interesa más a Visa, medio de pago?

En el sector financiero no esperan que Visa se quede con la adquirencia pura. Comprar Payway en su rol de cobrador de comercios podría interpretarse como un conflicto grave, dado que Visa es, al mismo tiempo, marca de tarjeta.

El mayor atractivo aparece del lado de Newpay y de los desarrollos tecnológicos vinculados a pagos digitales, billeteras, APIs y transferencias inmediatas. Un analista del mercado de medios de pago resumió la lógica en diálogo con el medio Infobae: “Visa busca consolidar su migración de tarjeta a medio de pago digital”.

Ese enfoque coincide con la expansión de Visa Direct, la unidad del gigante que apunta a transferencias cuenta a cuenta, pagos inmediatos y servicios más allá del plástico tradicional.

Antecedentes regionales: ¿Cómo juega Visa en América Latina?

La Argentina no sería un caso aislado. En Brasil, Visa invirtió USD 1.000 millones en 2023 para adquirir Pismo, una plataforma de pagos en la nube que procesa operaciones para bancos y fintech y administra más de 70 millones de cuentas (datos informados por Visa y replicados por medios económicos regionales).

En México, ese mismo año, Visa compró el 51% de Prosa, el principal procesador de pagos electrónicos, asociándose con los grandes bancos que retuvieron el 49% restante.

La posible compra de Payway se alinea con esa estrategia, adquirir infraestructura local para acelerar la digitalización del negocio de pagos.

El origen del conflicto: Visa, medio de pago y la sombra del monopolio

Para entender por qué esta operación genera ruido, hay que mirar hacia atrás. Antes de llamarse Payway, Prisma era controlada por los 14 principales bancos del país, en sociedad con Visa Internacional. Tenía exclusividad para procesar operaciones con Visa, mientras que First Data hacía lo propio con Mastercard.

Ese esquema fue cuestionado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que en 2017 dictaminó que existía abuso de posición dominante. El gobierno de Mauricio Macri obligó entonces a los bancos a desinvertir (CNDC, dictamen 2017).

Como resultado, Advent compró primero el 51% de Prisma por USD 720 millones, y luego el 49% restante por USD 350 millones en 2022, según datos difundidos por medios económicos y confirmados por las partes.

payway visa

Multiadquirencia y tasas: ¿Cómo cambió el mercado de medios de pago?

Tras la desinversión, el Banco Central impulsó la multiadquirencia, todas las empresas quedaron habilitadas para operar con Visa y Mastercard sin exclusividades. Además, se redujo progresivamente la tasa de intercambio, que antes rondaba el 3% y no ofrecía incentivos para bajar costos a los comercios.

Estas medidas, impulsadas desde el BCRA durante la gestión de Federico Sturzenegger, hoy ministro de Desregulación, abrieron el juego a nuevos actores y aumentaron la competencia.

Sin embargo, el foco de las críticas se desplazó, ya no son solo los bancos, sino también Mercado Pago, señalado por su doble rol como billetera líder y adquirente dominante.

