La llegada masiva de autos chinos a la Argentina dejó de ser una promesa futurista para convertirse en un hecho concreto. Con el arribo de más de 5.000 unidades al puerto de Zárate, la automotriz BYD dio un paso clave en su estrategia regional y encendió una alarma en el mercado local, los SUV electrificados ya no son un lujo exótico, sino una alternativa real.
NUEVOS MODELOS MEJORADOS
Los SUV chinos llegan a la Argentina y ponen en jaque a los autos tradicionales
Según datos de ACARA, los autos eléctricos crecieron más de un 129% interanual en Argentina. La automotriz BYD dio un paso clave en su estrategia regional.
En un país acostumbrado a ciclos de crisis, inflación y cambios bruscos en las reglas de juego, el movimiento de la marca china parece ser estratégico. No solo por el volumen, sino por el tipo de vehículos que eligió traer, SUV híbridos enchufables y autos eléctricos pensados para el uso diario, con autonomías que desafían los prejuicios históricos sobre este tipo de tecnología.
SUV y la sorpresa que nadie esperaba en el puerto
Entre los modelos que desembarcaron, hubo uno que llamó especialmente la atención del sector automotor. Se trata del BYD Atto 2, un SUV híbrido enchufable que no figuraba en los planes públicos de la marca para el mercado argentino y que será lanzado oficialmente el 18 de febrero.
Este modelo combina un motor eléctrico con uno naftero de apoyo y promete hasta 1.100 kilómetros de autonomía combinada, una cifra que lo coloca muy por encima de lo que hoy ofrecen la mayoría de los SUV disponibles en la región. En modo 100% eléctrico puede recorrer hasta 110 kilómetros, lo que lo vuelve ideal para la rutina urbana sin consumir combustible.
SUV, autos híbridos y una nueva forma de manejar el consumo
El Atto 2 no solo introduce una mecánica distinta, sino una lógica diferente de uso. El sistema “Super Hybrid” permite que ambos motores trabajen de manera conjunta o independiente, optimizando consumo y rendimiento según la necesidad del conductor.
Este enfoque híbrido responde a una realidad latinoamericana concreta: infraestructura de carga aún limitada, largas distancias y un usuario que no quiere depender exclusivamente de un enchufe. En ese sentido, BYD parece haber leído mejor que nadie el mapa regional.
A eso se suma un equipamiento tecnológico fuerte, con asistente de voz activado por comando, inteligencia artificial integrada y compatibilidad directa con el Asistente de Google, algo inédito hasta ahora en el portfolio local de la marca.
Autos eléctricos y el rol del Dolphin Mini en la estrategia
En el extremo opuesto del Atto 2 aparece el Dolphin Mini, el modelo más compacto de BYD y uno de los autos eléctricos más accesibles dentro de la oferta que llegó al país. Pensado para la ciudad, con espacio para cuatro ocupantes y un diseño que apunta a un público joven, este hatchback busca conquistar el segmento urbano.
Con autonomías que van desde los 280 hasta los 380 kilómetros, según versión, el Dolphin Mini rompe con la idea de que un auto eléctrico es solo un segundo vehículo. Su tamaño, equipamiento tecnológico y nivel de seguridad lo posicionan como una opción real para el día a día.
Autos compactos y el equilibrio que propone el Yuan Pro
El BYD Yuan Pro ocupa un lugar estratégico dentro de la gama. Se trata de un SUV eléctrico del segmento B que combina dimensiones contenidas con una buena capacidad interior. No apunta al lujo extremo ni a la deportividad, sino a la practicidad.
Con una autonomía declarada de 380 kilómetros y un equipamiento tecnológico sólido, este modelo se convirtió en uno de los eléctricos más vendidos del país en los últimos meses.
Autos familiares y la apuesta fuerte del Song Pro
Para quienes buscan mayor espacio y versatilidad, BYD trajo el Song Pro, un SUV híbrido enchufable del segmento C. Este modelo apunta directamente a las familias que necesitan confort, capacidad de carga y autonomía extendida.
Con más de 1.000 kilómetros de alcance combinado y versiones que permiten circular hasta 100 km en modo eléctrico, el Song Pro se posiciona como una alternativa directa a los SUV tradicionales de marcas históricas, pero con una diferencia clave, consume menos y ofrece más tecnología.
SUV y el debate sobre las baterías que vuelve a escena
Uno de los temas que más dudas genera en el público es la durabilidad de las baterías. BYD responde con su Blade Battery, una tecnología propia que promete hasta 1,2 millones de kilómetros o 5.000 ciclos de carga.
Además, la marca ofrece una garantía de 8 años o 200.000 kilómetros, un dato que busca despejar uno de los principales temores del consumidor latinoamericano.
SUV, autos chinos y un crecimiento que incomoda
Según datos de ACARA, los vehículos eléctricos crecieron más de un 129% interanual en Argentina. Con este panorama, BYD ya lidera el segmento con varios de sus modelos.
El desembarco de estos SUV y autos eléctricos no solo amplía la oferta: obliga a las marcas tradicionales a reaccionar. La pregunta ya no es si los autos chinos van a competir, sino cuánto tiempo tardarán en disputar el liderazgo.
Más noticias en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"
No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo