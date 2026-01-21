Los SUV chinos llegan a la Argentina y ponen en jaque a los autos tradicionales

Este enfoque híbrido responde a una realidad latinoamericana concreta: infraestructura de carga aún limitada, largas distancias y un usuario que no quiere depender exclusivamente de un enchufe. En ese sentido, BYD parece haber leído mejor que nadie el mapa regional.

A eso se suma un equipamiento tecnológico fuerte, con asistente de voz activado por comando, inteligencia artificial integrada y compatibilidad directa con el Asistente de Google, algo inédito hasta ahora en el portfolio local de la marca.

Autos eléctricos y el rol del Dolphin Mini en la estrategia

En el extremo opuesto del Atto 2 aparece el Dolphin Mini, el modelo más compacto de BYD y uno de los autos eléctricos más accesibles dentro de la oferta que llegó al país. Pensado para la ciudad, con espacio para cuatro ocupantes y un diseño que apunta a un público joven, este hatchback busca conquistar el segmento urbano.

Con autonomías que van desde los 280 hasta los 380 kilómetros, según versión, el Dolphin Mini rompe con la idea de que un auto eléctrico es solo un segundo vehículo. Su tamaño, equipamiento tecnológico y nivel de seguridad lo posicionan como una opción real para el día a día.

Autos compactos y el equilibrio que propone el Yuan Pro

El BYD Yuan Pro ocupa un lugar estratégico dentro de la gama. Se trata de un SUV eléctrico del segmento B que combina dimensiones contenidas con una buena capacidad interior. No apunta al lujo extremo ni a la deportividad, sino a la practicidad.

Con una autonomía declarada de 380 kilómetros y un equipamiento tecnológico sólido, este modelo se convirtió en uno de los eléctricos más vendidos del país en los últimos meses.

Autos familiares y la apuesta fuerte del Song Pro

Para quienes buscan mayor espacio y versatilidad, BYD trajo el Song Pro, un SUV híbrido enchufable del segmento C. Este modelo apunta directamente a las familias que necesitan confort, capacidad de carga y autonomía extendida.

Con más de 1.000 kilómetros de alcance combinado y versiones que permiten circular hasta 100 km en modo eléctrico, el Song Pro se posiciona como una alternativa directa a los SUV tradicionales de marcas históricas, pero con una diferencia clave, consume menos y ofrece más tecnología.

suv autos chinos

SUV y el debate sobre las baterías que vuelve a escena

Uno de los temas que más dudas genera en el público es la durabilidad de las baterías. BYD responde con su Blade Battery, una tecnología propia que promete hasta 1,2 millones de kilómetros o 5.000 ciclos de carga.

Además, la marca ofrece una garantía de 8 años o 200.000 kilómetros, un dato que busca despejar uno de los principales temores del consumidor latinoamericano.

SUV, autos chinos y un crecimiento que incomoda

Según datos de ACARA, los vehículos eléctricos crecieron más de un 129% interanual en Argentina. Con este panorama, BYD ya lidera el segmento con varios de sus modelos.

El desembarco de estos SUV y autos eléctricos no solo amplía la oferta: obliga a las marcas tradicionales a reaccionar. La pregunta ya no es si los autos chinos van a competir, sino cuánto tiempo tardarán en disputar el liderazgo.

Más noticias en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo