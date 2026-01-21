En Estados Unidos, una final de fútbol americano que pedía nervios de acero, pero ESPN decidió mirar para otro lado. En vez de seguir la jugada, clavó la cámara en una exactriz de cine adulto en la tribuna y armó un revuelo innecesario. Y lo que vino después fue viral y más incómodo que el resultado del partido.
SE PASARON DE VIVOS
ESPN baboso: Cambió fútbol por una exactriz para adultos y armó un lío innecesario
ESPN estaba transmitiendo una final de fútbol americano, pero prefirió enfocar a una ex actriz para adultos. Hubo lío, pedidos de perdón, pero nada de análisis.
La transmisión de ESPN que eligió el rating antes que el fútbol americano
Los Miami Hurricanes jugaron este lunes 19/01 la final del campeonato nacional frente a los Indiana Hoosiers, ambos equipos de fútbol americano representantes de la Universidad de Miami y la Universidad de Indiana Bloomington, respectivamente. Sin embargo, Miami fue aplastado 21-27 por el equipo visitante.
El partido que se disputaba fue cerrado, repleto de drama y frente a un estadio completo, con más de 67 mil personas. En ese contexto, ESPN consiguió ubicar en la tribuna (y sostener en pantalla) a Amirah Day, más conocida como la exactriz porno Abella Danger, en un momento caliente del último cuarto, cuando los Hurricanes trataban de remontar.
Quedarse ahí no fue un paneo casual ni una toma perdida: la cámara se quedó, buscó reacción y consiguió lo que buscaba, viralización inmediata y comentarios en redes que poco tenían que ver con el juego.
En X (ex Twitter) y otras plataformas muchos usuarios acusaron a la señal de comportarse de manera descarada, más pendientes del morbo que del deporte. Y es que ESPN sabía perfectamente a quién estaba mostrando, porque de hecho, no era la primera vez que la enfocaba durante esta temporada, incluida la victoria de Miami ante Texas A&M en diciembre.
La diferencia es que ahora era la final, el partido más visto del año, y el recorte se volvió explosivo.
Poco después del incidente, Danger habló con TMZ y dejó expuesta a la TV de forma contundente: "Daría cualquier cosa en el mundo por no haber sido filmada por ESPN, y estoy profundamente arrepentida si ofendí a alguien con mi presencia en el partido". En otras palabras, fue a la cancha como cualquier hincha y terminó con una polémica que no buscó.
Abella Danger no es mufa ni personaje: es hincha, estudiante y punto
Aunque hubiera sido fácil para las redes que apareciera el chiste (que es mufa, que cada vez que la enfocan pasa algo malo, que mejor no llevarla más), las quejas de los usuarios fueron hacia la cadena que transmitía el partido. "La mejor arma de Miami ni siquiera está en el campo", bromeó uno. Además, el foco real está en otro lado.
Danger nació y se crió en Miami, estudia Derecho en la Universidad de Miami desde 2024 y fue a todos los partidos de local de la temporada, algo que ella misma contó en Instagram frente a sus más de 9,5 millones de seguidores.
Pero después de la derrota de los Hurricanes, subió videos llorando, con fuegos artificiales de fondo, gritando varias veces "¡Odio esto!", defendiendo a su equipo y bancando a los jugadores, como haría cualquier hincha golpeado por una derrota así. También dejó otra frase que resume su malestar, pidiendo disculpas pese a que nada de lo que pasó fue su culpa: "Ojalá pudiera ser cualquier otra estudiante apoyando a su equipo".
Hoy, está enfocada en terminar la carrera y, según contó a TMZ y BroBible, quiere una vida más privada. El problema es que la televisión estadounidense todavía no aprendió a separar pasado de presente, ni hincha de contenido viral. ESPN eligió seguir viéndola como actriz porno, sexualizar una escena que no lo pedía y correrse del partido cuando el partido alcanzaba.
Al final, la discusión pasa por qué hace una señal líder cuando tiene a millones de televidentes mirando. Y esta vez, más que jugar a favor del deporte, eligió jugar para la tribuna más rancia.
