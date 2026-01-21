ESPN baboso: Cambió fútbol por una exactriz para adultos y armó un lío innecesario

La diferencia es que ahora era la final, el partido más visto del año, y el recorte se volvió explosivo.

image La jugada de ESPN generó críticas contra la cadena por priorizar el morbo antes que mostrar fútbol americano.

Poco después del incidente, Danger habló con TMZ y dejó expuesta a la TV de forma contundente: "Daría cualquier cosa en el mundo por no haber sido filmada por ESPN, y estoy profundamente arrepentida si ofendí a alguien con mi presencia en el partido". En otras palabras, fue a la cancha como cualquier hincha y terminó con una polémica que no buscó.

Abella Danger no es mufa ni personaje: es hincha, estudiante y punto

Aunque hubiera sido fácil para las redes que apareciera el chiste (que es mufa, que cada vez que la enfocan pasa algo malo, que mejor no llevarla más), las quejas de los usuarios fueron hacia la cadena que transmitía el partido. "La mejor arma de Miami ni siquiera está en el campo", bromeó uno. Además, el foco real está en otro lado.

Danger nació y se crió en Miami, estudia Derecho en la Universidad de Miami desde 2024 y fue a todos los partidos de local de la temporada, algo que ella misma contó en Instagram frente a sus más de 9,5 millones de seguidores.

Pero después de la derrota de los Hurricanes, subió videos llorando, con fuegos artificiales de fondo, gritando varias veces "¡Odio esto!", defendiendo a su equipo y bancando a los jugadores, como haría cualquier hincha golpeado por una derrota así. También dejó otra frase que resume su malestar, pidiendo disculpas pese a que nada de lo que pasó fue su culpa: "Ojalá pudiera ser cualquier otra estudiante apoyando a su equipo".

image A pesar de que Abella Danger es hincha y estudiante ante todo, terminó pidiendo disculpas por una exposición innecesaria.

Hoy, está enfocada en terminar la carrera y, según contó a TMZ y BroBible, quiere una vida más privada. El problema es que la televisión estadounidense todavía no aprendió a separar pasado de presente, ni hincha de contenido viral. ESPN eligió seguir viéndola como actriz porno, sexualizar una escena que no lo pedía y correrse del partido cuando el partido alcanzaba.

Al final, la discusión pasa por qué hace una señal líder cuando tiene a millones de televidentes mirando. Y esta vez, más que jugar a favor del deporte, eligió jugar para la tribuna más rancia.

