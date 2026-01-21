Diario Olé queda expuesto tras el escándalo AFA-Estudiantes, según ESPN y TyC Sports

image

Respecto a las suspensiones mencionadas, Diario Olé fue tajante el pasado 14 de enero.

El medio deportivo aseguró: “Este año no habrá amnistía para los suspendidos”. Luego agregó: “Aún no está definida la situación de la sanción masiva a los jugadores de Estudiantes que participaron del pasillo de espaldas a Rosario Central, pese a que se habló de dos fechas de castigo para cada uno de ellos”.

Sin embargo, en la previa de la reunión de los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, tanto ESPN como TyC Sports ofrecieron una versión diferente a la del Diario.

Mariano Antico, quien cubrió la reunión para TyC Sports, afirmó: “La reunión tendrá como punto saliente el tema de la amnistía. La información que tengo es que se mantendría la amnistía y que los jugadores de Estudiantes, Malcorra y el resto de los futbolistas suspendidos podrían jugar”.

Minutos más tarde, Damián Iribarren, de ESPN, se expresó en una línea similar: “La información que manejo es que, en principio, aquellos que hayan recibido sanciones de cuatro fechas o menos van a quedar liberados para comenzar el campeonato”.

