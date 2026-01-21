Luego del famoso pasillo de espaldas que Estudiantes le hizo a Rosario Central, los jugadores titulares del Pincha aquel día fueron sancionados. Este miércoles 21 de enero hubo una reunión en la AFA que definió si habrá o no amnistía para los futbolistas del conjunto platense.
¿QUÉ PASÓ?
Diario Olé queda expuesto tras el escándalo AFA-Estudiantes, según ESPN y TyC Sports
Día de reunión en AFA que mira de reojo Estudiantes de La Plata. Diario Olé dio una información y ESPN y TyC Sports dijeron otra cosa en su cobertura.
Diario Olé publicó información hace algunos días, pero tanto ESPN como TyC Sports ofrecieron versiones diferentes sobre lo que se trató en la reunión con los dirigentes del fútbol argentino.
Escándalo AFA y Estudiantes
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) obligó a Estudiantes a realizarle el pasillo a Rosario Central, campeón de la Liga, y la decisión de Juan Sebastián Verón fue que sus jugadores lo hicieran dándoles la espalda a los futbolistas del Canalla.
La situación derivó en una serie de encontronazos y consecuencias. Una de ellas fue la sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA, que resolvió suspender por dos fechas a los jugadores de Estudiantes, a cumplir en el torneo próximo a comenzar. Quien recibió la pena más dura fue Juan Sebastián Verón, inhabilitado por seis meses para ejercer sus funciones como presidente del Pincha.
A horas del inicio del Torneo Apertura, aún no hubo confirmaciones oficiales al respecto y Eduardo Domínguez no tiene certeza sobre con qué jugadores contará para el partido que Estudiantes disputará ante Independiente el próximo 23 de enero. Todo indica que contará con todos los futbolistas.
Diario Olé, la amnistía, TyC Sports y ESPN
Respecto a las suspensiones mencionadas, Diario Olé fue tajante el pasado 14 de enero.
El medio deportivo aseguró: “Este año no habrá amnistía para los suspendidos”. Luego agregó: “Aún no está definida la situación de la sanción masiva a los jugadores de Estudiantes que participaron del pasillo de espaldas a Rosario Central, pese a que se habló de dos fechas de castigo para cada uno de ellos”.
Sin embargo, en la previa de la reunión de los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, tanto ESPN como TyC Sports ofrecieron una versión diferente a la del Diario.
Mariano Antico, quien cubrió la reunión para TyC Sports, afirmó: “La reunión tendrá como punto saliente el tema de la amnistía. La información que tengo es que se mantendría la amnistía y que los jugadores de Estudiantes, Malcorra y el resto de los futbolistas suspendidos podrían jugar”.
Minutos más tarde, Damián Iribarren, de ESPN, se expresó en una línea similar: “La información que manejo es que, en principio, aquellos que hayan recibido sanciones de cuatro fechas o menos van a quedar liberados para comenzar el campeonato”.
