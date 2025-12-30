¿Paz con Verón? El sorpresivo perdón de la AFA que beneficia a Estudiantes

El Tribunal de Disciplina le había dado 2 fechas de suspensión a todos "los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones".

Estos eran: Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.

AFA sancionó a Verón por 6 meses y a todo el equipo de Estudiantes por el pasillogate Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, también fue sancionado por AFA. No parecería recibir la misma amnistía que los jugadores @EdelpOficial

Además, el organismo de AFA le impuso una sanción especial a Santiago Núñez, por ser capitán del equipo. Además de los dos partidos de multa, indica "la prohibición de ejercer la función de capitán" del conjunto platense por 3 meses.

Verón, mandatario Pincha, también fue multado con 6 meses para ejercer su cargo de presidente. Sin embargo, por ahora no hay adelanto de que la Bruja también se vea favorecida por la amnistía.

