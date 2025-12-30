La AFA prepara el calendario de 2026 con una medida que sorprendió a propios y extraños. Según adelantaron fuentes cercanas a la casa madre del fútbol argentino, habrá amnistía general para todos los jugadores que arrastran sanciones disciplinarias sufridas en 2025.
AMINSTÍA EN LAS OFICINAS DE VIAMONTE
¿Paz con Verón? El sorpresivo perdón de la AFA que beneficia a Estudiantes
La AFA de Chiqui Tapia levantará las sanciones disciplinarias para 2026. El fin del castigo por el "pasillo de espaldas" a los jugadores de Estudiantes.
Según consignó Doble Amarilla, sitio de noticias de estrecho vínculo con la entidad que preside Chiqui Tapia y con Pablo Toviggino, la AFA levantará las sanciones que pesen sobre todos los futbolistas que militen en el fútbol argentino, sean de la categoría que sean. "El objetivo es unificar criterios y evitar desigualdades entre torneos", aseguró el medio.
Es decir que la amnistía de AFA rige para todas las divisiones del Ascenso y para la Primera División. Más allá de todos los equipos que componen el universo del fútbol en el país, Estudiantes es el primer protagonista que aparece sobre la mesa.
Estudiantes, beneficiado con la nueva medida de AFA
El Pincha había recibido una dura sanción de parte del Tribunal de Disciplina de AFA tras el pasillo de espaldas que le hizo a Rosario Central, en aquel recordado partido por los octavos de final del Torneo Clausura.
Con la disputa entre Chiqui Tapia y Juan Sebastián Verón en los entretelones, Estudiantes fue el único equipo que decidió tomar una postura de repudio al polémico título que recibió el Canalla por su liderazgo en la Tabla Anual -detrás de un escritorio, Central fue consagrado Campeón de Liga-.
El Tribunal de Disciplina le había dado 2 fechas de suspensión a todos "los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones".
Estos eran: Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.
Además, el organismo de AFA le impuso una sanción especial a Santiago Núñez, por ser capitán del equipo. Además de los dos partidos de multa, indica "la prohibición de ejercer la función de capitán" del conjunto platense por 3 meses.
Verón, mandatario Pincha, también fue multado con 6 meses para ejercer su cargo de presidente. Sin embargo, por ahora no hay adelanto de que la Bruja también se vea favorecida por la amnistía.
