La economía argentina se frena: cayeron la actividad e inversión en noviembre

Un ejemplo particular de la debilidad industrial fue la producción automotriz, que registró una disminución de casi el 29,3% en comparación con noviembre de 2024, y de casi 19,6% respecto al mes previo. Estos descensos reflejan la caída sostenida en la fabricación de vehículos y la debilidad de la demanda interna.

Además, otros segmentos como electricidad, gas y agua, mostraron contracciones tanto mensual como anual, mientras que el sector de comercio y consumo también influyó en la caída del IGA.

Inversión: otro frente que se debilitó

Paralelamente a la caída de la actividad, el informe reveló que la Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) también experimentó retrocesos en noviembre. La inversión real se contrajo 2,6% en términos interanuales, en medio de un contexto de menor actividad económica.

El reporte detalló que la inversión en maquinaria y equipos mostró una expansión interanual de 3,6%, reflejando cierta dinámica de reposición de bienes de capital. Sin embargo, este impulso no fue suficiente para compensar la significativa caída en otros componentes, especialmente la inversión en construcción, que se redujo 8,8% en el mismo período, registrando así la contracción más pronunciada del año.

Perspectivas y contexto

La caída mensual pone de manifiesto la heterogeneidad sectorial de la economía argentina, con sectores tradicionalmente fuertes como la industria y la construcción mostrando debilidad, mientras que otros segmentos como el agro o la explotación de minas y canteras exhiben mejores desempeños interanuales.

Este escenario plantea desafíos para las políticas económicas y las expectativas empresariales de cara al 2026, en un entorno global y local todavía marcado por la volatilidad y la transición productiva.

