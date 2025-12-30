La economía argentina mostró señales de desaceleración al cierre de 2025: tanto la actividad económica como la inversión interna retrocedieron en noviembre, de acuerdo con informes elaborados por consultoras privadas. El dato confirma un freno en la dinámica de crecimiento que había caracterizado los meses previos, generando preocupación entre analistas y empresarios sobre la trayectoria económica hacia 2026.
La economía argentina se frena: cayeron la actividad e inversión en noviembre
Consultoras privadas alertan sobre retroceso mensual en la actividad económica y debilidad en industria y construcción, pese al crecimiento interanual.
Según el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, la economía registró una contracción de 0,8% en noviembre al comparar con octubre en términos desestacionalizados, marcando una interrupción de la tendencia expansiva que venía registrando buena parte del año.
A pesar de este retroceso mensual, la medición interanual todavía mostró un crecimiento de 1,6% respecto a noviembre de 2024, aunque con una clara desaceleración en comparación con meses anteriores.
El informe privado también indicó que, en el acumulado de los primeros once meses del año, la actividad presentó un crecimiento cercano al 5,4%, impulsado en parte por sectores que mostraron mejor desempeño en los meses anteriores. Sin embargo, la caída de noviembre apunta a un menor ritmo de recuperación económica en el tramo final del año.
Sectores clave con desempeño negativo
La consultora destacó que varios sectores relevantes exhibieron contracciones tanto en la comparación mensual como interanual. La industria manufacturera, por ejemplo, sufrió una caída mensual de 1,8%, reflejando la revisión a la baja de los datos de octubre y una menor producción en rubros clave. A nivel interanual, la industria también acumuló una baja de 3,7%, presionando negativamente sobre el conjunto de la actividad.
Un ejemplo particular de la debilidad industrial fue la producción automotriz, que registró una disminución de casi el 29,3% en comparación con noviembre de 2024, y de casi 19,6% respecto al mes previo. Estos descensos reflejan la caída sostenida en la fabricación de vehículos y la debilidad de la demanda interna.
Además, otros segmentos como electricidad, gas y agua, mostraron contracciones tanto mensual como anual, mientras que el sector de comercio y consumo también influyó en la caída del IGA.
Inversión: otro frente que se debilitó
Paralelamente a la caída de la actividad, el informe reveló que la Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) también experimentó retrocesos en noviembre. La inversión real se contrajo 2,6% en términos interanuales, en medio de un contexto de menor actividad económica.
El reporte detalló que la inversión en maquinaria y equipos mostró una expansión interanual de 3,6%, reflejando cierta dinámica de reposición de bienes de capital. Sin embargo, este impulso no fue suficiente para compensar la significativa caída en otros componentes, especialmente la inversión en construcción, que se redujo 8,8% en el mismo período, registrando así la contracción más pronunciada del año.
Perspectivas y contexto
La caída mensual pone de manifiesto la heterogeneidad sectorial de la economía argentina, con sectores tradicionalmente fuertes como la industria y la construcción mostrando debilidad, mientras que otros segmentos como el agro o la explotación de minas y canteras exhiben mejores desempeños interanuales.
Este escenario plantea desafíos para las políticas económicas y las expectativas empresariales de cara al 2026, en un entorno global y local todavía marcado por la volatilidad y la transición productiva.
