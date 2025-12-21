El reconocido economista Orlando Ferreres, titular de la consultora OJF & Asociados y exviceministro de Economía, encendió alertas en los mercados por las dudas sobre la capacidad del Gobierno de obtener los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos de deuda previstos para 2026.
UN 2026 SIN CALMA
Orlando Ferreres alertó que el mercado duda sobre la capacidad de pago del Gobierno
Orlando Ferreres advirtió que la falta de confianza en el Gobierno, el alto riesgo país y las metas poco realistas plasmadas en el Presupuesttto 2026.
En una entrevista exclusiva con Ámbito, Ferreres advirtió que la falta de confianza de los inversores, la estructura de la deuda y las tensiones macroeconómicas configuran un panorama complicado para la sostenibilidad fiscal del país.
El presupuesto plantea objetivos difíciles de cumplir
Según el analista, los supuestos macroeconómicos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2026, que suponen una inflación de alrededor del 10% y un tipo de cambio relativamente estable, son difíciles de cumplir, y los números reales del mercado muestran una trayectoria distinta.
En este sentido, Ferreres estima que la inflación podría oscilar entre 15% y 20% y que el tipo de cambio cerraría el año que viene cercano a los $1.750, cifras que contrastan con las proyecciones oficiales del Ejecutivo.
La discusión sobre el tipo de cambio se enmarca además en la reciente introducción de un esquema de bandas cambiarias por parte del Banco Central. Si bien el Gobierno sostiene que el mecanismo permitirá ordenar las expectativas y dar cierto ancla nominal, Ferreres lo calificó como “transitorio” y de “poca significación” para la política cambiaria, ya que las bandas son amplias y su impacto real en el mercado sería limitado. El economista dijo sobre el gobierno:
Ferreres se refirió al Riesgo país y financiamiento
Otro de los puntos más sensibles señalados por el economista es la persistente falta de confianza del mercado en la capacidad del Estado para refinanciar y pagar sus compromisos de deuda, lo que se refleja en un riesgo país que se mantiene elevado —por encima de los 500 puntos— y lejos de los niveles de países vecinos como Uruguay o Brasil. Ferreres sostuvo que esta desconfianza limita la vuelta de Argentina a los mercados internacionales de crédito y complica la estrategia de financiamiento del Tesoro. Exclamó:
“Aunque el Gobierno pueda cumplir los vencimientos, el mercado no está seguro de ello”, dijo Ferreres, refiriéndose a la incertidumbre sobre la colocación de deuda en los próximos trimestres y la magnitud de los compromisos que enfrentan las arcas públicas en 2026.
Actividad económica y políticas estructurales
En materia de inflación, Ferreres señaló que la actividad económica será clave para lograr un ancla que permita un descenso sostenido de los precios. Advirtió que no hay señales claras de inversión que impulsen el crecimiento, y mencionó que, si bien existen instrumentos como el RIGI orientados a mejorar el clima de negocios, estos aún no han generado un impacto significativo.
El economista también abogó por una reforma impositiva que simplifique y reduzca cargas como los derechos de exportación, el impuesto al cheque y el complejo esquema de Ingresos Brutos, que atribuyó a una excesiva presión fiscal que limita la competitividad.
Ferreres concluyó que la resolución de estos desafíos requerirá tiempo y ajustes profundos tanto en la política económica como en la estructura del financiamiento público. Si bien destacó algunos avances en la búsqueda de superávit primario, insistió en la necesidad de leyes y confianza del mercado para transitar un camino sostenible hacia la estabilidad económica.
Más noticias en Urgente24
Disuasión: Tras los F-16, Reino Unido pone a volar sus aviones supersónicos en Malvinas
Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River
La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto
River sacude el mercado: va por Romaña y le 'regala' una figura a San Lorenzo
Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial