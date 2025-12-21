Orlando Ferreres alertó que el mercado duda sobre la capacidad de pago del Gobierno

Son un poco optimistas, me parece. Igual yo le mandé a Caputo un mensajito: ´Muy bien, está perfecto´ y me contestó: ´Gracias, Orlando´, y me puso tres banderitas de Argentina. Son un poco optimistas, me parece. Igual yo le mandé a Caputo un mensajito: ´Muy bien, está perfecto´ y me contestó: ´Gracias, Orlando´, y me puso tres banderitas de Argentina.

Ferreres se refirió al Riesgo país y financiamiento

Otro de los puntos más sensibles señalados por el economista es la persistente falta de confianza del mercado en la capacidad del Estado para refinanciar y pagar sus compromisos de deuda, lo que se refleja en un riesgo país que se mantiene elevado —por encima de los 500 puntos— y lejos de los niveles de países vecinos como Uruguay o Brasil. Ferreres sostuvo que esta desconfianza limita la vuelta de Argentina a los mercados internacionales de crédito y complica la estrategia de financiamiento del Tesoro. Exclamó:

No hay confianza en que el Gobierno consiga fondos para pagar todos los vencimientos. No hay confianza en que el Gobierno consiga fondos para pagar todos los vencimientos.

“Aunque el Gobierno pueda cumplir los vencimientos, el mercado no está seguro de ello”, dijo Ferreres, refiriéndose a la incertidumbre sobre la colocación de deuda en los próximos trimestres y la magnitud de los compromisos que enfrentan las arcas públicas en 2026.

Actividad económica y políticas estructurales

En materia de inflación, Ferreres señaló que la actividad económica será clave para lograr un ancla que permita un descenso sostenido de los precios. Advirtió que no hay señales claras de inversión que impulsen el crecimiento, y mencionó que, si bien existen instrumentos como el RIGI orientados a mejorar el clima de negocios, estos aún no han generado un impacto significativo.

El economista también abogó por una reforma impositiva que simplifique y reduzca cargas como los derechos de exportación, el impuesto al cheque y el complejo esquema de Ingresos Brutos, que atribuyó a una excesiva presión fiscal que limita la competitividad.

Ferreres concluyó que la resolución de estos desafíos requerirá tiempo y ajustes profundos tanto en la política económica como en la estructura del financiamiento público. Si bien destacó algunos avances en la búsqueda de superávit primario, insistió en la necesidad de leyes y confianza del mercado para transitar un camino sostenible hacia la estabilidad económica.

