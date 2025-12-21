Difundió la Fuerza Aérea un saludo donde celebró la llegada de las nuevas aeronaves creadas por Lockheed Martin: lo hizo a través de redes oficiales y mostró imágenes del vuelo que trajo los F-16 desde Dinamarca, con una edición que incluye el sobrevuelo del Obelisco.
Causa estupor el spot de la Fuerza Aérea Argentina que mezcla a Papa Noel con los caza F16
La Fuerza Aérea Argentina en un Cambalache propio de la "la Biblia y el calefón". En un spot navideño puso al trineo de Papa Noel impulsado por los aviones F16.
A Santa Claus se lo ha asociado con todo tipo de mercaderías (hasta cambió sus colores de verde a rojo gracias a una famosa gaseosa) pero nunca se había compatibilizado al símbolo de la paz navideña con aeronaves de guerra.
En su afán por hacer spots atractivos y cercanos a la ciudadanía, las Fuerzas Armadas en la "era Milei" han cometido algunos errores bastante básicos.
Por ejemplo, asociaron a la Armada Argentina con la canción principal de "Frozen" una de las 20 películas infantiles más vistas de todos los tiempos. Los derechos de esa obra artística son multimillonarios. El video llevaba la firma del Ministerio de Defensa de la Nación.
Familia militar agobiada por bajos salarios
Los integrantes de las Fuerzas Armadas están pasando un momento de zozobra por los magros salarios que cobran los uniformados. En apenas una semana se registraron suicidios de 4 integrantes del personal en distintos puntos de la Argentina. Quinta de Olivos, Corrientes, Mendoza y región Noroeste.
La obra social que los atiende tambièn se halla en problemas desde hace varios años. Muchos camaradas están ahogados en deudas y con problemas médicos que les resultan muy difíciles de resolver.