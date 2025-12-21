urgente24
ACTUALIDAD Fuerza Aérea > Argentina > Papá Noel

¿BRINDAN ANTES O DESPUES DE NAVIDAD?

Causa estupor el spot de la Fuerza Aérea Argentina que mezcla a Papa Noel con los caza F16

La Fuerza Aérea Argentina en un Cambalache propio de la "la Biblia y el calefón". En un spot navideño puso al trineo de Papa Noel impulsado por los aviones F16.

21 de diciembre de 2025 - 18:46
Papa Noel enrolado en la Fuerza Aèrea de Argentina

Papa Noel enrolado en la Fuerza Aèrea de Argentina

Difundió la Fuerza Aérea un saludo donde celebró la llegada de las nuevas aeronaves creadas por Lockheed Martin: lo hizo a través de redes oficiales y mostró imágenes del vuelo que trajo los F-16 desde Dinamarca, con una edición que incluye el sobrevuelo del Obelisco.

En lugar de renos, Santa Claus llegó desde el Polo Norte "amarrado" a aeronaves que cruzaban de Norte a Sur la ciudad de Buenos Aires. En lugar de renos, Santa Claus llegó desde el Polo Norte "amarrado" a aeronaves que cruzaban de Norte a Sur la ciudad de Buenos Aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2002456820246589499&partner=&hide_thread=false

A Santa Claus se lo ha asociado con todo tipo de mercaderías (hasta cambió sus colores de verde a rojo gracias a una famosa gaseosa) pero nunca se había compatibilizado al símbolo de la paz navideña con aeronaves de guerra.

Seguir leyendo

En su afán por hacer spots atractivos y cercanos a la ciudadanía, las Fuerzas Armadas en la "era Milei" han cometido algunos errores bastante básicos.

Por ejemplo, asociaron a la Armada Argentina con la canción principal de "Frozen" una de las 20 películas infantiles más vistas de todos los tiempos. Los derechos de esa obra artística son multimillonarios. El video llevaba la firma del Ministerio de Defensa de la Nación.

Embed - El Ministerio de Defensa publicó un vídeo de la Fragata Libertad con un tema de la película Frozen

Familia militar agobiada por bajos salarios

Los integrantes de las Fuerzas Armadas están pasando un momento de zozobra por los magros salarios que cobran los uniformados. En apenas una semana se registraron suicidios de 4 integrantes del personal en distintos puntos de la Argentina. Quinta de Olivos, Corrientes, Mendoza y región Noroeste.

La obra social que los atiende tambièn se halla en problemas desde hace varios años. Muchos camaradas están ahogados en deudas y con problemas médicos que les resultan muy difíciles de resolver.

De todas formas, el aviso de Papa Noel mostró cierta austeridad. El material es tan precario que se recurrió a una locución "neutra" (sin acento argentino) ya que fue suministrada por la propia Inteligencia Artificial. De todas formas, el aviso de Papa Noel mostró cierta austeridad. El material es tan precario que se recurrió a una locución "neutra" (sin acento argentino) ya que fue suministrada por la propia Inteligencia Artificial.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES