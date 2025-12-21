Causa estupor el spot de la Fuerza Aérea Argentina que mezcla a Papa Noel con los caza F16

Embed - El Ministerio de Defensa publicó un vídeo de la Fragata Libertad con un tema de la película Frozen

Familia militar agobiada por bajos salarios

Los integrantes de las Fuerzas Armadas están pasando un momento de zozobra por los magros salarios que cobran los uniformados. En apenas una semana se registraron suicidios de 4 integrantes del personal en distintos puntos de la Argentina. Quinta de Olivos, Corrientes, Mendoza y región Noroeste.

La obra social que los atiende tambièn se halla en problemas desde hace varios años. Muchos camaradas están ahogados en deudas y con problemas médicos que les resultan muy difíciles de resolver.

De todas formas, el aviso de Papa Noel mostró cierta austeridad. El material es tan precario que se recurrió a una locución "neutra" (sin acento argentino) ya que fue suministrada por la propia Inteligencia Artificial.