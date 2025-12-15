Guillermo Moreno "la vio" con Kast; mucho F16 y poco bacheo de rutas; internas en el anti chavismo

Uno de cada 2 kilómetros de rutas nacionales no está en buen estado y necesita ser reparado.

En los últimos dos años se frenaron casi todos los trabajos mientras se espera la privatización de las principales arterias. Frente a la inminencia de los viajes por las fiestas de fin de año y las vacaciones, las autoridades piden máxima precaución a los automovilistas.

Embed - Alerta en las rutas: deterioro y riesgo en plena temporada de viajes

3-El Nobel de la Paz no frenó las internas de la oposición en Venezuela

Lilian Tintori es una conocida influencer y esposa de Leopoldo López, creador del partido Voluntad Popular.

Ella viajó a Oslo para felicitar a María Corina Machado, pero la galardonada no le dirigió la palabra al verla.

Aunque Tintori se retiró sin hacer escena, el episodio dejó una fuerte señal de alerta.

Crece la preocupación por nuevas (o viejas) grietas dentro del frente antichavista.

Embed - Silencios en Oslo y grietas opositoras

4- ¿Estás pagando un alquiler justo?

Con una cuenta simple podés saber si el precio que pagás está dentro de lo razonable o si ya entró en zona cara.

Sumá alquiler + expensas, llevá el número a anual y comparalo con el valor de la propiedad.

Alrededor del 5% anual es un alquiler estándar. Menos que eso, estás bien. Más del 6%, ojo: quizás sea momento de negociar… o pensar una mudanza.