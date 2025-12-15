Guillermo Moreno "la vio" con Kast; mucho F16 y poco bacheo de rutas; internas en el anti chavismo

1-Guillermo Moreno anticipó triunfo de Kast y "abrió el paraguas"
Hace 4 años, cuando Gabriel Boric derrotó con amplitud a José Antonio Kast en los comicios presidenciales trasandinos.
Guillermo Moreno anticipó en 2022 el triunfo de Kast; camioneros critican el estado de las rutas argentinas; internas en la oposición de Venezuela.
Por entonces, Guillermo Moreno lanzó una advertencia que hoy vuelve a cobrar fuerza.
El exsecretario de Comercio sostuvo que el gobierno de izquierda iba a fracasar y que ese escenario abriría el camino al avance de la ultraderecha en Chile.
El siempre polémico ex funcionario fue más lejos: anticipó que Kast retomaría históricos reclamos trasandinos, tanto sobre territorio continental como sobre la Antártida
Alerta en las carreteras nacionales por el deterioro y el riesgo de accidentes en plena temporada de viajes
Uno de cada 2 kilómetros de rutas nacionales no está en buen estado y necesita ser reparado.
Lilian Tintori es una conocida influencer y esposa de Leopoldo López, creador del partido Voluntad Popular.
Ella viajó a Oslo para felicitar a María Corina Machado, pero la galardonada no le dirigió la palabra al verla.
Aunque Tintori se retiró sin hacer escena, el episodio dejó una fuerte señal de alerta.
Crece la preocupación por nuevas (o viejas) grietas dentro del frente antichavista.
Con una cuenta simple podés saber si el precio que pagás está dentro de lo razonable o si ya entró en zona cara.
Sumá alquiler + expensas, llevá el número a anual y comparalo con el valor de la propiedad.