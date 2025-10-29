La Corte Suprema de Justicia confirmó ayer (28/10) dos condenas contra Guillermo Moreno, una en la causa por amenazas coactivas en una asamblea de Papel Prensa y la otra por peculado con el llamado cotillón “anti Clarín”. “Lo más probable es que vaya preso”, dijo el ex secretario de Comercio.
CONDENAS FIRMES
"Es probable que vaya preso", dijo Guillermo Moreno, y el peronismo acusa "proscripción"
“Lo más probable es que vaya preso”, dijo Guillermo Moreno, luego de que la Corte confirmara su condena en 2 causas. El peronismo salió a bancar.
“La información me la da la política… existe la posibilidad que ordenen mi detención próximamente”, aseguró Guillermo Moreno esta mañana, en diálogo con Somos Radio AM530.
Cabe destacar que las condenas son a dos años de prisión, y otra a dos años y medio- en suspenso-. El fallo implica confirmar también la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.
Desde el peronismo salieron a 'bancar' al ex funcionario -pese a las diferencias que existen con el kirchnerismo, de hecho Moreno fue candidato por un espacio propio en las últimas elecciones- y denuncian otro caso de "proscripción".
Incluso desde la Izquierda, la legisladora Vanina Biasi tuiteó que "la inhabilitación de Guillermo Moreno (con quien estoy políticamente en las antípodas de sus posiciones y de todo lo que representa) es un nuevo caso de violación de las libertades democráticas por parte del poder judicial que se erige como instancia decisoria de quién puede o no puede ser candidato para ejercer cargos públicos".
El primero que salió a bancar a Guillermo Moreno y hablar de "proscripción" fue Juan Grabois: "La inhabilitación perpetua de Guillermo Moreno es un nuevo acto de proscripción política, la segunda pena de muerte civil contra un peronista que decreta este año el triángulo de escribas: una Corte Suprema que baila al ritmo del poder y que protegió a Fred Machado durante tres años", escribió en su cuenta de X.
"En Argentina no hay estado de derecho, las elecciones se realizan bajo amenaza, el Ministerio de Economía lo maneja un fondo de inversión y la soberanía del pueblo fue entregada a una potencia extranjera por unos meses de pax cambiaria. A los que tenemos Patria, creemos en el imperio de la ley y buscamos la justicia social, nos queda por delante una intensa resistencia", finalizó.
"Anoche hablé con Guillermo Moreno, me puse a disposición suya y de su familia porque a los compañeros se los banca en las injusticias. Entre otros miles de valores del peronismo, acompañar al perseguido político, tienen que seguir siendo indeleble", escribió Juliana Di Tulio.
Por su parte, Florencia Carignano, diputada de Fuerza Patria, habló de "compañeros perseguidos por Comodoro Py".
Y la diputada cordobesa de FP, Gabriela Estévez, escribió: "Apenas horas después de las elecciones la Corte Suprema rechazó varios recursos de Cristina, cerró la causa contra Macri por el espionaje a las familias del ARA San Juan, condenó a Guillermo Moreno y sobreseyó a Milei, Caputo y Sturzenegger en distintas causas. Se nota mucho".
Por su parte, la diputada de Fuerza Patria, Vanesa Siley, escribió: "A quien se atreva a cambiar el destino del Pueblo, a repartir la riqueza que pocos concentran, a levantar la bandera de la soberanía, le van a pasar cosas como a Cristina y a Perón, y como ahora también a Guillermo Moreno. El poder real no perdona".
Carlos Maslatón también se expresó en X: "Cuánta injusticia. No pienso como Moreno, pero me parece inadmisible que se lo condene y proscriba por razones políticas. Desde su punto de vista, como funcionario siempre buscó lo mejor para el país. De moral intachable como funcionario, nunca se afanó un mango del estado. No puede ser que pasen estas cosas en la Argentina, mientras los grandes desfalcos financieros permanecen impunes solo porque son armados por señoritos finos de la City en connivencia con un Ministerio de Economía corrupto puesto al servicio de las peores operaciones sufragadas con fondos públicos y soportadas por el pueblo explotado".
Otras repercusiones:
