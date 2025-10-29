"Es probable que vaya preso", dijo Guillermo Moreno, y el peronismo acusa "proscripción"

Captura de pantalla 2025-10-29 123428

El primero que salió a bancar a Guillermo Moreno y hablar de "proscripción" fue Juan Grabois: "La inhabilitación perpetua de Guillermo Moreno es un nuevo acto de proscripción política, la segunda pena de muerte civil contra un peronista que decreta este año el triángulo de escribas: una Corte Suprema que baila al ritmo del poder y que protegió a Fred Machado durante tres años", escribió en su cuenta de X.

"En Argentina no hay estado de derecho, las elecciones se realizan bajo amenaza, el Ministerio de Economía lo maneja un fondo de inversión y la soberanía del pueblo fue entregada a una potencia extranjera por unos meses de pax cambiaria. A los que tenemos Patria, creemos en el imperio de la ley y buscamos la justicia social, nos queda por delante una intensa resistencia", finalizó.

"Anoche hablé con Guillermo Moreno, me puse a disposición suya y de su familia porque a los compañeros se los banca en las injusticias. Entre otros miles de valores del peronismo, acompañar al perseguido político, tienen que seguir siendo indeleble", escribió Juliana Di Tulio.

Anoche hablé con @morenoparalavic , me puse a disposición suya y de su familia porque a los compañeros se los banca en las injusticias.

Entre otros miles de valores del peronismo, acompañar al perseguido político, tienen que seguir siendo indeleble. — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) October 29, 2025



Entre otros miles de valores del peronismo, acompañar al perseguido político, tienen que seguir siendo indeleble. — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) October 29, 2025

Por su parte, Florencia Carignano, diputada de Fuerza Patria, habló de "compañeros perseguidos por Comodoro Py".

Acá estamos @morenoparalavic para bancar a los que bancan, a los compañeros perseguidos por Comodoro Py. Fuerza — Florencia Carignano (@florcarignanook) October 29, 2025

Y la diputada cordobesa de FP, Gabriela Estévez, escribió: "Apenas horas después de las elecciones la Corte Suprema rechazó varios recursos de Cristina, cerró la causa contra Macri por el espionaje a las familias del ARA San Juan, condenó a Guillermo Moreno y sobreseyó a Milei, Caputo y Sturzenegger en distintas causas. Se nota mucho".

Apenas horas después de las elecciones la Corte Suprema rechazó varios recursos de Cristina, cerró la causa contra Macri por el espionaje a las familias del ARA San Juan, condenó a Guillermo Moreno y sobreseyó a Milei, Caputo y Sturzenegger en distintas causas. Se nota mucho. — Gabriela Estévez (@gabiestevezok) October 29, 2025

Por su parte, la diputada de Fuerza Patria, Vanesa Siley, escribió: "A quien se atreva a cambiar el destino del Pueblo, a repartir la riqueza que pocos concentran, a levantar la bandera de la soberanía, le van a pasar cosas como a Cristina y a Perón, y como ahora también a Guillermo Moreno. El poder real no perdona".

A quien se atreva a cambiar el destino del Pueblo, a repartir la riqueza que pocos concentran, a levantar la bandera de la soberanía, le van a pasar cosas como a Cristina y a Perón, y como ahora también a Guillermo Moreno.

El poder real no perdona.

PERO EL PUEBLO QUE NO… pic.twitter.com/OElpmY6gli — Vanesa Siley (@Vsiley) October 29, 2025



El poder real no perdona.



PERO EL PUEBLO QUE NO… pic.twitter.com/OElpmY6gli — Vanesa Siley (@Vsiley) October 29, 2025

Carlos Maslatón también se expresó en X: "Cuánta injusticia. No pienso como Moreno, pero me parece inadmisible que se lo condene y proscriba por razones políticas. Desde su punto de vista, como funcionario siempre buscó lo mejor para el país. De moral intachable como funcionario, nunca se afanó un mango del estado. No puede ser que pasen estas cosas en la Argentina, mientras los grandes desfalcos financieros permanecen impunes solo porque son armados por señoritos finos de la City en connivencia con un Ministerio de Economía corrupto puesto al servicio de las peores operaciones sufragadas con fondos públicos y soportadas por el pueblo explotado".

Otras repercusiones:

Mi solidaridad con Guillermo Moreno, perseguido por enfrentar a la mafia. Acá estamos compañero, para lo que guste mandar. https://t.co/1NeTenGKVa — Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) October 29, 2025

En el pais donde el Presidente tiene fijado un tuit atacando al grupo Clarín condenaron a Moreno por hacer globitos que decian "Clarin miente".

Bah lo condenaron por ser peronista en realidad. https://t.co/sC3bILXzOY pic.twitter.com/znCfIN1JrN — mauro (@MauroFdz) October 28, 2025



Bah lo condenaron por ser peronista en realidad. https://t.co/sC3bILXzOY pic.twitter.com/znCfIN1JrN — mauro (@MauroFdz) October 28, 2025

No me van a creer, pero Guillermo Moreno va preso por repartir globitos hace 14 años que decían Clarín Miente. — Temblor (@TemblordeBoedo) October 29, 2025

Manifiesto mi más grande solidaridad con el compañero Guillermo Moreno, soldado de Fierro de la década ganada. Los mismos jueces que proscriben a Cristina, hoy proscriben a Moreno. Solo los Peronistas son inhabilitados a ejercer cargos públicos en este país.

Clarin Miente. pic.twitter.com/UE8Dz0XoUJ — Joaquín Castillo (@JoaquinCasla24) October 29, 2025

Clarin Miente. pic.twitter.com/UE8Dz0XoUJ — Joaquín Castillo (@JoaquinCasla24) October 29, 2025

Guillermo Moreno es un tipo que alimenta el debate público y político desde un lugar necesario para el peronismo. Es un tipo siempre consecuente. Y ante todo es un amigo. Siempre va a tener mi solidaridad, y más en un momento oscuro como este. — Alejandro Kim (@alekim_ok) October 29, 2025

Si vas a una sesión en el Congreso con un globo que dice Clarin miente te condenan a prisión y te inhabilitan para ejercer cargos públicos.

Si endeudas a tres generaciones de argentinos para fugar dólares, siga siga.

Acá no entiende el que no quiere, hermano. pic.twitter.com/r9uqg0tFg2 — Juan Martín Córdoba (@cordobaok_) October 29, 2025



Si endeudas a tres generaciones de argentinos para fugar dólares, siga siga.



Acá no entiende el que no quiere, hermano. pic.twitter.com/r9uqg0tFg2 — Juan Martín Córdoba (@cordobaok_) October 29, 2025

