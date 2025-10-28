Tras el triunfo libertario, otra empresa (en Argentina desde 1917) baja sus persianas

Vale recordar que una situación similar se dio hace poco en Lumilagro, cuando la emblemática fábrica argentina de termos de vidrio y aluminio, que tiene su planta en el Parque Industrial Pilar, anunció su reconversión: Cerca del 60% de los termos pasaron a ser importados. El restante 40% continuó fabricándose en el país. Esta decisión implicó la destrucción de 130 puestos de trabajo pero evitó el cierre frente a la imbatible apertura a las importaciones. "Esto es re-adaptarse o morir", había dicho entonces el gerente comercial, Carlos Bender.

SKF no encontró una opción viable

image La empresa SKF lleva más de un siglo operando en el país.

En este marco, el presidente de SKF Industrial Americas y Australia, Manish Bhatnagar, afirmó que:

Tras una evaluación exhaustiva de diversas soluciones alternativas, finalmente no pudimos identificar una opción viable para mantener las operaciones de la planta de Tortuguitas. La decisión de cerrar la planta fue, sin duda, difícil, pero es necesaria para garantizar la competitividad global de SKF a largo plazo. En nombre de la empresa, quisiera expresar nuestro más profundo agradecimiento a los empleados de la planta de Tortuguitas por sus años de arduo trabajo y dedicación

Crisis autopartista

El cierre de la empresa se da en el marco de los malos resultados que viene acumulando el sector en los últimos años.

Según la Asociación de Fabricantes de Autopartes de Argentina -AFAC-, la balanza comercial de autopartes presentó un déficit de US$6.085 millones durante los primeros 8 meses del año 2025, aumentando el saldo un 6,7% respecto al mismo periodo de 2024.

Las exportaciones, en tanto, cayeron un 0,3%, cerrando el periodo analizado en 861 millones dólares, mientras que las importaciones aumentaron 5,8% y ascendieron a US$6.946 millones durante el periodo enero-agosto de 2025.

Ante este escenario, todo hace pensar que este rojo comercial va camino a agrandarse al mismo ritmo que se extingue la industria autopartista local.

Montich Producci%C3%B3n de autopartes.jpg

El comercio bilateral de autopartes con Brasil alcanzó, durante el periodo enero-agosto de 2025, un saldo negativo de US$1.746 millones, un 9% más que en el mismo periodo de 2024. Las importaciones alcanzaron los US$2.318 millones (+7,0%), mientras que las exportaciones cerraron en US$572 millones (+1,1%).

