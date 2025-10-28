A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos

"7500 km en 17 días. Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente. Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste", comenzó Nicanor en su posteo de Instagram.

Donde, lejos de detenerse, profundizó: "Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses". La frase no solo celebraba el resultado electoral, sino que también funcionaba como un dardo indirecto hacia quienes lo habían criticado, y todos sabían a quién se refería.

Pero el momento más emotivo llegó cuando Nicanor habló de los valores que su padre le transmitió: "Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor". Cada línea era un testimonio de admiración que contrastaba brutalmente con las declaraciones de Nancy.

El cierre del mensaje terminó de sellar la postura del joven: "Quédate bien tranquilo que nosotros, tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos".

Embed - Nicanor Santilli Pazos on Instagram: "7500km en 17 días. Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente. Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aún así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses. Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor. Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos @diegosantilliok " View this post on Instagram A post shared by Nicanor Santilli Pazos (@nicanorsantillipazos) Publicación en Instagram de Nicanor Santilli Pazos.

La publicación se viralizó en cuestión de horas. Las redes sociales explotaron con comentarios de todo tipo: algunos celebraban la valentía de Nicanor, otros criticaban a Nancy por haber puesto a sus hijos en medio de su pelea personal. Lo cierto es que la periodista, tan acostumbrada a disparar sin miramientos, esta vez recibió un impacto directo desde el lugar menos esperado: su propia casa.

------------------------------

Más contenido en Urgente24

El guiño de Robertito Funes a Santilli que enloqueció a Nancy Pazos: "Es un pobre tipo"

Chau Guido Kaczka: El Trece quiere rating y no importa a quién tenga que traer para conseguirlo

La película de 1 hora y 40 con un final imposible de adivinar

¿Telefe da un volantazo y saca a 2 grandes figuras? "Van a apostar por..."