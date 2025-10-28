Nancy Pazos nunca fue de guardarse nada, y en las últimas semanas esa característica se potenció al máximo. La periodista que suele apuntar contra figuras públicas y políticos ahora también pone en la mira a su propia familia, sin filtros ni medias tintas. Pero esta vez, la bala rebotó: su hijo Nicanor salió a la cancha para defender públicamente a su padre, Diego Santilli, justo después de que ella lo destrozara en streaming.
LA MANZANA NO CAE LEJOS DEL ÁRBOL
A Nancy Pazos no la apoyan ni sus hijos: Qué dijo uno de ellos
Nancy Pazos apuntó contra su ex, Diego Santilli y terminó recibiendo el golpe más duro, de su propio hijo. Qué dijo.
Todo arrancó el domingo 26 de octubre, durante la transmisión especial que el canal de streaming OLGA organizó para seguir las elecciones legislativas nacionales. Entre análisis políticos y cruces de opiniones, Nancy fue una de las invitadas estrella que desfiló por el programa. Conocida por su postura crítica frente al gobierno de Javier Milei, la conductora no imaginaba que el momento más explosivo de la noche no tendría que ver con la política partidaria, sino con su vida personal.
Fue Nati Jota quien encendió la mecha con una pregunta que parecía inocente, pero resultó devastadora: "¿felicitarías a Diego Santilli si gana las elecciones?". A lo que Nancy Pazos respondió de forma contundente, "No, no quiero que le vaya bien".
Pero ahí no terminó la cosa. Decidida a dejar en claro su posición, agregó que Santilli se transformó en un ser humano extraño para ella. "Totalmente extraño. Es una mala influencia también para mis hijos".
Nancy Pazos apuntó contra su ex y su hijo le respondió en redes
Sin embargo, Nicanor Santilli Pazos, uno de los tres hijos que la ex pareja comparte, no se quedó callado. Mientras su madre lanzaba críticas sin pausa en los medios, el joven eligió sus redes sociales como trinchera para defender a su padre tras el triunfo electoral. Lo que escribió no solo fue un respaldo: fue una declaración de principios que dejó en evidencia la profunda grieta familiar.
"7500 km en 17 días. Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente. Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste", comenzó Nicanor en su posteo de Instagram.
Donde, lejos de detenerse, profundizó: "Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses". La frase no solo celebraba el resultado electoral, sino que también funcionaba como un dardo indirecto hacia quienes lo habían criticado, y todos sabían a quién se refería.
Pero el momento más emotivo llegó cuando Nicanor habló de los valores que su padre le transmitió: "Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor". Cada línea era un testimonio de admiración que contrastaba brutalmente con las declaraciones de Nancy.
El cierre del mensaje terminó de sellar la postura del joven: "Quédate bien tranquilo que nosotros, tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros. Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos".
La publicación se viralizó en cuestión de horas. Las redes sociales explotaron con comentarios de todo tipo: algunos celebraban la valentía de Nicanor, otros criticaban a Nancy por haber puesto a sus hijos en medio de su pelea personal. Lo cierto es que la periodista, tan acostumbrada a disparar sin miramientos, esta vez recibió un impacto directo desde el lugar menos esperado: su propia casa.
------------------------------
Más contenido en Urgente24
El guiño de Robertito Funes a Santilli que enloqueció a Nancy Pazos: "Es un pobre tipo"
Chau Guido Kaczka: El Trece quiere rating y no importa a quién tenga que traer para conseguirlo
La película de 1 hora y 40 con un final imposible de adivinar
¿Telefe da un volantazo y saca a 2 grandes figuras? "Van a apostar por..."