La película de 1 hora y 40 con un final imposible de adivinar

Sin embargo, otro usuario fue más allá y destacó elementos técnicos clave: "Bien dirigido, con buen ritmo, te engancha. El final es completamente inesperado". Esa última frase debería encender todas las alarmas de tu curiosidad. Porque sí, el desenlace es uno de esos que no ves venir ni aunque te consideres un detective experto en anticipar giros argumentales.

Asimismo, otro cibernauta sumó su visión con entusiasmo palpable: "Una dirección correcta, una tensión tramposísima, pero efectiva y algún que otro toque ochentero hacen de 'The Factory' una peli más que disfrutable".

image "The Factory", película disponible en Pluto TV.

Pero lo mejor de todo es la promesa que encierra. Donde por más astuto que seas, por más experiencia que tengas desentrañando misterios desde tu sofá, ese final te tomará completamente desprevenido. Ahora la pregunta es ¿Te animás a comprobarlo?

