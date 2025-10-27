Rial. "me indigné al aire en vivo cuando vi a Cristina Kirchner bailando en su balcón"

Rial: “Yo estoy parado en el mismo lugar que estuve siempre, del lado del peronismo. No soy Gallardo que se enoja cuando pierde con Riestra. La culpa es el DT que con un equipo grande no puede vencer al más débil. Hubo una buena propuesta del gobierno, Milei se cargó la campaña porque en sus listas hacían agua”.

Fantino: “No se trató de un voto lástima sino de un voto contra el violento. Le dicen a Milei que habla con los perros muertos, que se acuesta con la hermana y otras cosas tremendas. Cuando vos ves a 5 pegándole a otro en un bar… ¿A quién defendés?”.

Rial: “Los pibes de hoy en Argentina quieren ser Yankess, no les importa Malvinas. Hasta que a Milei lo ayudó y domesticó Estados Unidos iban a la derrota”.

image Jorge Rial, Alejandro Fantino, Viviana Canosa y Fabián Doman

"Había un golpe interno y lo paró Karina Milei"

Doman: " en el gobierno nacional hubo un intento de golpe de Estado interno tras la derrota en provincia de Buenos Aires y fue frenado por Karina Milei. Hoy, todo ha cambiado y está Santiago Caputo tratando de mantener al Jefe de la SIDE en su lugar".

Canosa: “A este gobierno lo operan con la verdad, han choreado”.

Doman: “Milei en las últimas 3 semanas de campaña mostró que la debilidad puede convertirse en fortaleza. Pudo reinventarse. Se mostró como un pobre señor que no sabe de política y solamente sabe de economía”.

Canosa: “Me voy a poner a llorar, boludo. Parece un pobrecito el presidente”.

Rial: “ Milei tiene a favor la mayoría de los medios: TN, LN+, A24. Todos están a favor. Milei es parte del sistema. No digan más que el presidente está en contra del sistema”.

Fantino: “Le voltearon a Milei en el Congreso Nacional todo lo que quería. Por eso, lo votaron mayoritariamente, para sostenerlo. Le hicieron tanto bullying que la gente lo rescató”.

Canosa: "La única propuesta del colorado Santilli es pelarse la cabeza. Si con el Congreso anterior Karina Milei no iba a contestar los choreos, imaginate ahora. Viva la impunidad!!!