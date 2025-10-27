Peligro: 183 millones de contraseñas de Gmail expuestas en violación masiva

image Estos programas maliciosos operan silenciosamente en dispositivos infectados, capturando información de inicio de sesión, datos del navegador, tokens de sesión y hasta credenciales bancarias mientras los usuarios acceden a diversos servicios online sin sospechar nada.

El malware infostealer, protagonista de este caos, representa una amenaza en explosivo crecimiento: investigadores documentaron un aumento del 800% en credenciales robadas durante la primera mitad de 2025. Familias como SnakeStealer lideran la expansión global, utilizando métodos como adjuntos ofuscados en phishing, cracks de programas y descargas falsas.

¿Qué hacer si tu cuenta está comprometida?

Los usuarios pueden verificar si sus credenciales aparecen en la filtración visitando Have I Been Pwned. Google recomienda habilitar la verificación en dos pasos y adoptar passkeys como alternativas más seguras a las contraseñas tradicionales.

image

Si tu cuenta está afectada, cambiá la contraseña inmediatamente y activá la autenticación multifactor. Las credenciales activas expuestas aumentan exponencialmente los riesgos de ataques de relleno de credenciales en múltiples plataformas, desde Facebook y Microsoft hasta Amazon, PayPal y Apple.

La democratización del cibercrimen es un hecho: el desarrollo y venta de bots y kits de malware listos para usar permiten que cualquier persona con conocimientos limitados pueda lanzar campañas de robo de credenciales. Ya no es un fenómeno exclusivo de hackers sofisticados.

