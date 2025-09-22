La inteligencia artificial de Google invade las pantallas con Gemini TV

Pero las capacidades van mucho más allá del entretenimiento. Si perdiste capítulos de tu serie favorita, simplemente preguntá: "¿Qué pasó en la última temporada de Stranger Things?" y Gemini te pondrá al día instantáneamente.

Embed - Introducing Gemini for Google TV

La plataforma también se posiciona como herramienta educativa. Los padres podrán solicitar: "Explicale a mi hijo de ocho años por qué erupcionan los volcanes" y recibir respuestas adaptadas con videos de YouTube complementarios. Acá el anuncio oficial.

Para los adultos que buscan nuevas habilidades, Gemini funciona como instructor personal: "¿Cómo aprendo guitarra siendo principiante?" desencadenará tutoriales específicos directamente en la pantalla más grande de tu hogar.

Disponibilidad y futuro en camino

El despliegue comenzó con la serie TCL QM9K. Durante este año, llegará al Google TV Streamer, Walmart onn 4K Pro y diversos modelos Hisense y TCL de 2025. Google mantiene activas todas las funciones del Asistente de Google tradicional, asegurando continuidad en la experiencia del usuario.

image

Esta integración representa un salto evolutivo hacia el hogar inteligente, donde la inteligencia artificial se convierte en el centro neurálgico de la experiencia doméstica multimedia.

