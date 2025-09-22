La batalla por conquistar tu sala de estar acaba de intensificarse. Google anunció oficialmente el lanzamiento de Gemini para Google TV, una integración que llevará la inteligencia artificial conversacional directamente a tu televisor, transformando la manera en que interactuás con el entretenimiento doméstico.
La inteligencia artificial de Google invade las pantallas con Gemini TV
Google introduce Gemini en televisores, prometiendo conversaciones naturales que revolucionarán la experiencia de más de 300 millones de dispositivos.
Esta expansión no es menor: alcanzará más de 300 millones de dispositivos activos que funcionan con Google TV y Android TV OS, convirtiendo cada pantalla en un asistente inteligente capaz de mantener conversaciones fluidas y naturales.
Aprendizaje en pantalla grande para Google
¿Cansado de discutir qué mirar? Gemini promete resolver esos eternos debates familiares. Podés preguntarle: "Encontrá algo para mirar con mi pareja. A mí me gustan los dramas, pero a ella las comedias románticas". La IA analizará ambos gustos y sugerirá opciones que satisfagan a todos.
Pero las capacidades van mucho más allá del entretenimiento. Si perdiste capítulos de tu serie favorita, simplemente preguntá: "¿Qué pasó en la última temporada de Stranger Things?" y Gemini te pondrá al día instantáneamente.
La plataforma también se posiciona como herramienta educativa. Los padres podrán solicitar: "Explicale a mi hijo de ocho años por qué erupcionan los volcanes" y recibir respuestas adaptadas con videos de YouTube complementarios. Acá el anuncio oficial.
Para los adultos que buscan nuevas habilidades, Gemini funciona como instructor personal: "¿Cómo aprendo guitarra siendo principiante?" desencadenará tutoriales específicos directamente en la pantalla más grande de tu hogar.
Disponibilidad y futuro en camino
El despliegue comenzó con la serie TCL QM9K. Durante este año, llegará al Google TV Streamer, Walmart onn 4K Pro y diversos modelos Hisense y TCL de 2025. Google mantiene activas todas las funciones del Asistente de Google tradicional, asegurando continuidad en la experiencia del usuario.
Esta integración representa un salto evolutivo hacia el hogar inteligente, donde la inteligencia artificial se convierte en el centro neurálgico de la experiencia doméstica multimedia.
