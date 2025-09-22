Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Defensa y Justicia por la fecha 9 del Torneo Clausura. El Pincha sacó adelante una parada difícil, ante un rival incómodo y con un equipo alternativo. El entrenador, Eduardo Domínguez, había puesto varios suplentes e incluso debutantes, pensando en el duelo de vuelta ante Flamengo por Copa Libertadores.
Estudiantes 1 - DyJ 0: Alario pagó su titularidad y le dio el triunfo al Pincha
- urgente24 >
- GOLAZO24 >
- El VAR >
- Defensa y Justicia >
Estudiantes logró un gran triunfo ante Defensa y Justicia, tras poner un equipo con suplentes y debutantes. Ahora, la cabeza en Flamengo por Copa Libertadores.
EN VIVO
-
20:54
Final del partido: Estudiantes venció 1-0 a Defensa y Justicia
-
20:44
¡No vale el gol de Estudiantes! VIDEO: Alario estaba en offside y queda todo invalidado
-
20:37
¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Alario y un toque suave para poner el 1 a 0
-
20:30
¡Sensacional Iacovich! VIDEO: el suplente de Muslera le da garantías a Estudiantes tapando un zurdazo bárbaro de Lobato
-
20:28
El equipo de Domínguez gana de cabeza y parece ser esa la vía por donde abrir el marcador
-
20:12
Vigencia: los jugadores de 43 y 40 años que están en cancha y aportan experiencia
-
20:05
Comienzo del 2T
-
19:46
Final del 1T
-
19:35
¡Era debut y gol del "Chavito" Desábato! VIDEO: El hijo del histórico defensor metió un cabezazo que se metía en el ángulo
-
19:30
A Estudiantes le falta acelerar en el último tercio ante un rival que demora en acomodar el bloque
-
19:21
DyJ arriesga cuando se vuelca en ataque y los contragolpes son una tentación para el Pincha
-
19:12
¡Qué jugada armó Defensa! Con pases a un toque, el Halcón tuvo un mano a mano claro que salvó bien Iacovich
-
19:10
Pincha y Halcón se disputan el protagonismo en los primeros 10´de juego
-
19:00
Comienza el partido
-
18:51
"Tienen un juego parecido al nuestro, va a ser un partido de ver quién toma las riendas"
-
18:47
El hijo de un histórico futbolista de Estudiantes debuta esta tarde ante Defensa y Justicia
-
18:41
Tarjeta roja anulada: La mala noticia que recibió Estudiantes para el partido de vuelta vs. Flamengo
-
18:30
TV: Dónde ver Estudiantes vs. Defensa y Justicia
-
18:30
Cuándo es la revancha entre Estudiantes y Flamengo por Copa Libertadores
-
18:26
Equipos confirmados en Estudiantes y Defensa y Justicia
Estudiantes sacó adelante un partido que no le era sencillo. De cara al partido del jueves ante Flamengo, el DT paró un once muy alternativo. No brilló y estuvo bastante impreciso, pero el equipo alcanzó a abrir el marcador a fuerza de obstinación. Una de las figuras del encuentro fue el arquero Fabricio Iacovich, de 23 años, relegado a ser suplente por la presencia de Fernando Muslera.
Esta tarde fue titular después de algunos meses y cumplió. "Tocaba jugar a muchos chicos que no venían teniendo minutos. Pudimos mostrar lo que es la escuela de Estudiantes", dijo el guardameta.
Es que, además de él, también debutaron dos chicos. Máximo Desábato fue uno, hijo del Chavo Desábato, campeón con el Pincha de la recordada Copa Libertadores de 2009 con Alejandro Sabella. El otro fue Matías Magdaleno. Ambos cumplieron.
El otro que volvió a la titularidad fue Lucas Alario, cuyo nivel quieren recuperar en el predio de City Bell. El ex River Plate no solo estuvo en el XI inicial (un puesto que frecuentemente ocupa Guido Carrillo, hoy preservado para el duelo vs. Flamengo), sino que también convirtió el gol para su equipo.
"Siendo delantero me sirve el gol, pero lo importante es que el equipo vuelva a ganar, era importante para acercarnos arriba", declaró el delantero.
En esa línea también fue el arquero Iacovich: "Sabíamos que no podíamos dejar pasar más puntos en la tabla anual".
Es que, mientras sueña con la Libertadores, el conjunto de La Plata también tiene que prestarle atención a las otras tablas. Con este triunfo superó a Boca Juniors y se ubicó tercero en la Zona A, con 15 puntos. Además, escaló puestos en la Tabla Anual, que es la que define los boletos a las copas. Por ahora está fuera de la Libertadores y la Sudamericana, pero al menos acortó distancias.
No fue un encuentro entretenido debido a las fallas de ambos equipos. Aun así, Defensa y Justicia fue quien mostró más las costuras y expuso falencias. El Pincha logró matizarlas con su obstinación y decisión de ir a buscar el triunfo.
Ahora, a pensar en Flamengo. Estudiantes recibe al conjunto brasileño el próximo jueves a las 21.30, en el Estadio UNO. Deberá revertir el 2-1 que se trajo del Estadio Maracaná, ante uno de los equipos más difíciles del continente.
Deja tu comentario