Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Defensa y Justicia por la fecha 9 del Torneo Clausura. El Pincha sacó adelante una parada difícil, ante un rival incómodo y con un equipo alternativo. El entrenador, Eduardo Domínguez, había puesto varios suplentes e incluso debutantes, pensando en el duelo de vuelta ante Flamengo por Copa Libertadores .

Estudiantes sacó adelante un partido que no le era sencillo. De cara al partido del jueves ante Flamengo, el DT paró un once muy alternativo. No brilló y estuvo bastante impreciso, pero el equipo alcanzó a abrir el marcador a fuerza de obstinación. Una de las figuras del encuentro fue el arquero Fabricio Iacovich , de 23 años, relegado a ser suplente por la presencia de Fernando Muslera.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta tarde fue titular después de algunos meses y cumplió. "Tocaba jugar a muchos chicos que no venían teniendo minutos. Pudimos mostrar lo que es la escuela de Estudiantes" , dijo el guardameta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Pudimos mostrar lo que es la escuela de Estudiantes" "Pudimos mostrar lo que es la escuela de Estudiantes"

Es que, además de él, también debutaron dos chicos. Máximo Desábato fue uno, hijo del Chavo Desábato, campeón con el Pincha de la recordada Copa Libertadores de 2009 con Alejandro Sabella. El otro fue Matías Magdaleno. Ambos cumplieron.

El otro que volvió a la titularidad fue Lucas Alario, cuyo nivel quieren recuperar en el predio de City Bell. El ex River Plate no solo estuvo en el XI inicial (un puesto que frecuentemente ocupa Guido Carrillo, hoy preservado para el duelo vs. Flamengo), sino que también convirtió el gol para su equipo.

Estudiantes 1 - DyJ 0: Alario pagó su titularidad y le dio el triunfo al Pincha Al Pincha no le sobró nada pero se llevó tres puntos @EdelpOficial

"Siendo delantero me sirve el gol, pero lo importante es que el equipo vuelva a ganar, era importante para acercarnos arriba", declaró el delantero.

En esa línea también fue el arquero Iacovich: "Sabíamos que no podíamos dejar pasar más puntos en la tabla anual".

Es que, mientras sueña con la Libertadores, el conjunto de La Plata también tiene que prestarle atención a las otras tablas. Con este triunfo superó a Boca Juniors y se ubicó tercero en la Zona A, con 15 puntos. Además, escaló puestos en la Tabla Anual, que es la que define los boletos a las copas. Por ahora está fuera de la Libertadores y la Sudamericana, pero al menos acortó distancias.

No fue un encuentro entretenido debido a las fallas de ambos equipos. Aun así, Defensa y Justicia fue quien mostró más las costuras y expuso falencias. El Pincha logró matizarlas con su obstinación y decisión de ir a buscar el triunfo.

Estudiantes vs. Defensa y Justicia A Defensa y Justicia le costó mucho el partido @ClubDefensayJus

Ahora, a pensar en Flamengo. Estudiantes recibe al conjunto brasileño el próximo jueves a las 21.30, en el Estadio UNO. Deberá revertir el 2-1 que se trajo del Estadio Maracaná, ante uno de los equipos más difíciles del continente.

Resumen del partido

Live Blog Post Final del partido: Estudiantes venció 1-0 a Defensa y Justicia

Live Blog Post ¡No vale el gol de Estudiantes! VIDEO: Alario estaba en offside y queda todo invalidado Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970272844756947383&partner=&hide_thread=false NO CUENTA: Pérez puso el 2-0 de Estudiantes contra Defensa y Justicia, pero fue anulado por un offside previo de Alario.#ESPN pic.twitter.com/DYAVMr5NBK — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Live Blog Post ¡GOL DE ESTUDIANTES! VIDEO: Alario y un toque suave para poner el 1 a 0 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970271831790629315&partner=&hide_thread=false ARRIBA EL PINCHA: entre Alario y Delgado (e/c) marcaron el 1-0 de Estudiantes contra Defensa y Justicia en el #TorneoClausura. #ESPN pic.twitter.com/ndtRUnEKaF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Live Blog Post ¡Sensacional Iacovich! VIDEO: el suplente de Muslera le da garantías a Estudiantes tapando un zurdazo bárbaro de Lobato Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970267349614788772&partner=&hide_thread=false EL ARCO DEL PINCHA BIEN CUIDADO: Iacovich, arquero suplente de Muslera, le tapó un remate espectacular a Lenny Lobato. Todo sigue 0-0 entre Estudiantes y Defensa y Justicia.#ESPN pic.twitter.com/dHTlhAWnd2 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Live Blog Post El equipo de Domínguez gana de cabeza y parece ser esa la vía por donde abrir el marcador

Live Blog Post Vigencia: los jugadores de 43 y 40 años que están en cancha y aportan experiencia Por el lado del Halcón de Varela, el arquero Quique Bologna defiende los tres palos con 43 años y es el segundo futbolista más longevo del fútbol argentino. En el conjunto local, el "Principito" Sosa tiene 40 años y, aunque alterna con suplencias, esta noche es titular.

Live Blog Post Comienzo del 2T

Live Blog Post Final del 1T

Live Blog Post ¡Era debut y gol del "Chavito" Desábato! VIDEO: El hijo del histórico defensor metió un cabezazo que se metía en el ángulo Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1970256910034018479&partner=&hide_thread=false ERA EL DEBUT SOÑADO: Máximo Desábato, hijo del Chavo, cabeceó y el Beto Bologna se lució para evitar el 1-0 de Estudiantes ante Defensa y Justicia en UNO por la fecha 9 de la Zona A del #TorneoClausura. #ESPN pic.twitter.com/LAm4IC1TCD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2025

Live Blog Post A Estudiantes le falta acelerar en el último tercio ante un rival que demora en acomodar el bloque

Live Blog Post DyJ arriesga cuando se vuelca en ataque y los contragolpes son una tentación para el Pincha

Live Blog Post ¡Qué jugada armó Defensa! Con pases a un toque, el Halcón tuvo un mano a mano claro que salvó bien Iacovich

Live Blog Post Pincha y Halcón se disputan el protagonismo en los primeros 10´de juego

Live Blog Post Comienza el partido

Live Blog Post "Tienen un juego parecido al nuestro, va a ser un partido de ver quién toma las riendas" Lucas Ferreira, futbolista de DyJ, anticipó lo que puede ocurrir en el UNO. "Va a ser un partido duro, tienen un juego parecido al nuestro. Va a ser duro, va a ser complicado. Un juego de ver quién toma las riendas, quién agarra la pelota".

Live Blog Post El hijo de un histórico futbolista de Estudiantes debuta esta tarde ante Defensa y Justicia Máximo Desábato debuta oficialmente como jugador de Primera División en el Pincha. Es hijo de Leandro "El Chavo" Desábato, histórico jugador de Estudiantes, campeón de la Copa Libertadores 2009 en el equipo de Alejandro Sabella.

Live Blog Post Tarjeta roja anulada: La mala noticia que recibió Estudiantes para el partido de vuelta vs. Flamengo Gonzalo Plata terminó expulsado en el partido de ida. El futbolista del Mengao vio la segunda amarilla tras una falta que, para el árbitro, ameritaba amonestación. Sin embargo, las cámaras mostraron que claramente no era una jugada de tarjeta, y que no había ocurrido el planchazo que pareció en un primer momento.

Live Blog Post TV: Dónde ver Estudiantes vs. Defensa y Justicia El partido por el Torneo Clausura se puede ver por ESPN Premium, el canal de pack fútbol de la señal deportiva.

Live Blog Post Cuándo es la revancha entre Estudiantes y Flamengo por Copa Libertadores Tras el 2-1 en favor de Flamengo en la ida, Estudiantes lo recibirá en el Estadio UNO, por el cotejo de vuelta de los cuartos de final. El partido será el próximo jueves 25-09 a las 21.30.