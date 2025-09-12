La izquierda USA no tiene un Charlie Kirk (¿la derecha tiene reemplazo?)

Embed

Vayamos al texto de Ian Ward en Politico.com/, de Washington DC:

La izquierda lo mira por TV

Charlie Kirk entendió —quizás más que nadie, excepto el propio Donald Trump— cómo opera realmente el poder dentro del movimiento MAGA.

Como lo reflejan los innumerables homenajes a Kirk en los días transcurridos desde su muerte, cumplió una vertiginosa variedad de funciones dentro del universo trumpiano más amplio: un activista y polemista apasionado; una megapersonalidad de los medios que supervisaba un vasto imperio digital; el jefe de una maquinaria política multimillonaria en Turning Point USA; un divulgador de las modas ideológicas de los jóvenes y la derecha en línea; un asesor ocasional de Trump y su círculo íntimo; y un amigo íntimo de muchos de los habitantes más poderosos de la Casa Blanca y Mar-a-Lago.

Kirk no tiene un equivalente real en la izquierda. Una aproximación aproximada a un Kirk de tendencia izquierdista comenzaría con una fusión entre el activista por el control de armas convertido en exfuncionario del Comité Nacional Demócrata (CND), David Hogg, con la voz de consenso del partido del grupo Pod Save America , complementada con la audacia en línea del streamer izquierdista Hasan Piker y el poder de construcción institucional de un George Soros.

Sin embargo, una figura así en la izquierda probablemente sea imposible. El carisma sobrenatural de Kirk y sus extraordinarias habilidades para recaudar fondos sin duda jugaron un papel importante en su ascenso: durante sus primeros días en la creación de TPUSA, circularon historias de megadonantes escépticos que firmaban cheques de 5 cifras incluso tras el más breve encuentro con Kirk, de 18 años.

Pero una figura como Kirk probablemente solo es posible dentro de las circunstancias únicas del Partido Republicano de Trump.

A lo largo de su carrera, el verdadero superpoder de Kirk fue intuir, y explotar hábilmente, el vacío institucional del Partido Republicano bajo Trump. A partir de 2016, construyó sistemáticamente organizaciones políticas para cumplir las funciones que una vez cumplió la infraestructura del partido que Trump destruyó.

En el lugar de grupos universitarios anémicos como College Republicans, Kirk convirtió Turning Point USA en una potencia de base con capítulos en más de 800 campus. En el lugar de las operaciones de participación dirigidas por el partido, expandió el brazo activista de la organización, Turning Point Action, en una máquina multimillonaria de conseguir votos.

Él insertó sus podcasts y su presencia en las redes sociales en el espacio dejado por los mensajes tradicionales del partido y las iniciativas mediáticas. A medida que el Partido Republicano se convirtió en un cascarón cada vez más vacío con Trump, y solo Trump, en su núcleo, Kirk creó nuevos andamiajes institucionales para mantener unida la desvencijada estructura alrededor de su líder.

Fue claro en su ambición de convertir a TPUSA en una especie de sustituto de todos los antiguos actores oficiales de la derecha. "Queremos ser una institución en este país tan reconocida y poderosa como The New York Times, Harvard y las empresas tecnológicas", declaró Kirk recientemente a Deseret News. "Y creemos que lo estamos logrando".

No tuvo mucho éxito, pero el éxito que alcanzó le otorgó un poder político real dentro del Partido Republicano.

En 2021, identificó al entonces candidato J.D. Vance como una figura en ascenso del movimiento MAGA y lo presentó a las figuras influyentes del mundo trumpista.

Según algunos informes, las iniciativas de TPUSA para movilizar a la gente a votar en estados clave como Arizona y Wisconsin ayudaron a inclinar las elecciones de 2024 a favor de Trump, lo que le otorgó a Kirk un papel discreto y poderoso en la transición de Trump y una línea directa al Despacho Oval.

El cristianismo

El MAGA fue un espacio ideológico algo sorprendente para Kirk. Criado en un suburbio adinerado de Chicago, Kirk comenzó su carrera como estudiante de secundaria con una marcada inclinación libertaria, pasión por Rush Limbaugh y un interés incipiente en la política del Tea Party. Tras fundar TPUSA en 2012 para desafiar lo que consideraba la ortodoxia progresista en los campus universitarios (a pesar de no haber asistido él mismo a la universidad), tardó un poco en aceptar a Trump: en 2016, apoyó al gobernador Scott Walker de Wisconsin y luego al senador Ted Cruz, antes de unirse a la campaña de Trump como programador y coordinador de redes sociales para Donald Trump Jr. El MAGA fue un espacio ideológico algo sorprendente para Kirk. Criado en un suburbio adinerado de Chicago, Kirk comenzó su carrera como estudiante de secundaria con una marcada inclinación libertaria, pasión por Rush Limbaugh y un interés incipiente en la política del Tea Party. Tras fundar TPUSA en 2012 para desafiar lo que consideraba la ortodoxia progresista en los campus universitarios (a pesar de no haber asistido él mismo a la universidad), tardó un poco en aceptar a Trump: en 2016, apoyó al gobernador Scott Walker de Wisconsin y luego al senador Ted Cruz, antes de unirse a la campaña de Trump como programador y coordinador de redes sociales para Donald Trump Jr.

Durante los siguientes 8 años, Kirk convirtió a TPUSA y su ala activista, Turning Point Action, en 2 de los grupos juveniles conservadores más poderosos del país y vehículos esenciales del movimiento MAGA.

Durante ese mismo período, él experimentó una sutil transformación ideológica: gradualmente dejó atrás su libertarismo de la era del Tea Party en favor de un nacionalismo populista con influencias de Trump, basado en la idea de que los conservadores estaban enfrascados en una guerra para "salvar la civilización occidental", tal como lo expresó recientemente a Deseret News, de las fuerzas destructivas del progresismo.

Durante la pandemia, abrazó el cristianismo conservador y comenzó a organizar conferencias que mezclaban el populismo trumpiano con ideas nacionalistas cristianas más explícitas.

Al mismo tiempo, perfeccionó su método más potente de evangelización política: el debate en vivo y en persona en los campus universitarios, donde discutía con los estudiantes sobre la concienciación política, la raza, la política migratoria, la fe, la familia y cualquier otra escaramuza de guerra cultural del día.

Incluso en el ámbito de las ideas, Kirk explotó el paisaje ideológico que el vaciamiento del Partido Republicano por parte de Trump había dejado a su paso. Un partido sin estructuras institucionales sólidas también carece de cualquier control ideológico significativo, uno donde los límites entre su corriente intelectual dominante y su periferia ideológica (en la medida en que esos límites existan) son extremadamente porosos.

Los republicanos, deshauciados

Kirk navegó expertamente por esta porosidad para construir su marca, vacilando entre una seriedad aparentemente bondadosa de "solo hacer preguntas" y una tolerancia real (e incluso apetito) por las ideas extremas. Kirk se sentó durante horas para debatir con estudiantes universitarios liberales, luego se dio la vuelta para buscar figuras de tendencia derechista que incluso muchos dentro del movimiento MAGA consideraban intocables: personas como el pastor abiertamente teocrático Doug Wilson, a quien Kirk invitó a una cumbre de fe de TPUSA en 2024, o el escritor monárquico Curtis Yarvin, un invitado en una ocasión en el podcast de Kirk.

En un aliento, profesó —y a menudo vivió— un compromiso con el debate liberal con L minúscula en el mercado de ideas de la vieja escuela; en el siguiente, coqueteó con ideas implícitamente antiliberales y antidemocráticas, incluida la ficción de que las elecciones de 2020 fueron robadas.

Sin embargo, el verdadero poder de Kirk nunca fue como intelectual o teórico (tendía a reflejar las tendencias ideológicas de la derecha en lugar de crearlas), sino como constructor institucional en un panorama donde todas las instituciones habían sido dinamitadas. Y eso, en parte, ayuda a explicar por qué todavía no tiene una contraparte real en la izquierda.

Kirk llegó a la escena republicana en un momento en que las instituciones conservadoras habían sido arrasadas por Trump y sus aliados. A partir de estos cimientos diezmados, pudo abrirse camino en cada rincón del Partido Republicano de Trump.

El Partido Demócrata hoy padece un vacío propio, pero sus estructuras existentes siguen en pie, para bien o para mal. Como bien entendió Kirk, no se puede convertir en el New York Times , Harvard y Meta, todo en uno, si esas instituciones aún dominan.

