Actualmente Matías Martin, tiene 54 años, y se encuentra soltero luego de haber estado en pareja con Nancy Dupláa con quien tuvo a su primer hijo Luca y posteriormente formó familia con Natalia Graciano que junto al periodista tras casarse se convirtió en la madre de Mía y Alejo.
DIJO BASTA
Matías Martin se hizo la vasectomía y explicó el motivo: "Ya está"
El periodista Matías Martin habló del procedimiento quirúrgico al que accedió que sirve como método anticonceptivo permanente en hombres.
Sin embargo, al parecer la decisión del reconocido conductor fue dejar de procrear y por ese motivo decidió pasar por el quirófano para someterse a una vasectomía. Luego de que el hecho se haga público, desde el programa Desayuno Americano fueron a consultarle qué lo incentivó a tomar la decisión.
"Voy a cumplir 55 años, tengo tres pibes y me parece que ya está", comenzó diciendo. Además, el comunicador que hace algunos días protagonizó un fuerte cruce con su colega Romina Manguel, confesó que sus amigos se lo habían sugerido en reiteradas ocasiones hasta que finalmente solicitó el número de un médico para avanzar con el procedimiento médico.
Por otro lado, aprovechó para hacer mención a la "tendencia mundial" que indica una fuerte caída de la natalidad: "Ahora es uno o ninguno en las familias". Asimismo, aprovechó la nota para aclarar que la operación no sirve para prevenir enfermedades de transmisión sexual: "Lo que hace es dejarte infertil, para cuidarte de enfermedades de transmisión sexual tenés que seguir usando preservativo".
El enojo de Matías Martin con el público de la Selección Argentina
Hace algunos días Argentina enfrentó y venció a Venezuela en lo que fue la anteúltima fecha de las Eliminatorias de cara al próximo mundial.
Si bien el equipo se floreó y ganó por 3 a 0, Matías Martin percibió que el público que se hizo presente en el estadio Más Monumental no estuvo a la altura.
"No vi un peor público en mi vida yendo a la cancha de River a ver a la Selección", expresó molesto en su programa Todo Pasa por Urbana Play.
Y siguió lamentándose que se trataba de el último partido oficial de Lionel Messi en el país vistiendo la camiseta albiceleste: "Era un cine, directamente. Mudo el público, totalmente mudo".
