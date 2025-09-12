Matías Martin se hizo la vasectomía y explicó el motivo: "Ya está"

El enojo de Matías Martin con el público de la Selección Argentina

Hace algunos días Argentina enfrentó y venció a Venezuela en lo que fue la anteúltima fecha de las Eliminatorias de cara al próximo mundial.

Si bien el equipo se floreó y ganó por 3 a 0, Matías Martin percibió que el público que se hizo presente en el estadio Más Monumental no estuvo a la altura.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UrbanaPlayFM/status/1964020310874656994&partner=&hide_thread=false "No vi un peor público en mi vida yendo a la cancha de River a ver a la Selección. Se sabe que es un público más familiar, que alienta menos, que va más pendiente de la foto... La gente no cantó nada, era un cine".



—Matías Martin sobre el partido Argentina-Venezuela. pic.twitter.com/j8s1lPf6vB — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) September 5, 2025



"No vi un peor público en mi vida yendo a la cancha de River a ver a la Selección", expresó molesto en su programa Todo Pasa por Urbana Play.

Y siguió lamentándose que se trataba de el último partido oficial de Lionel Messi en el país vistiendo la camiseta albiceleste: "Era un cine, directamente. Mudo el público, totalmente mudo".

