La ruptura de Matías Martin y Victoria De Masi podía haber pasado desapercibida, pero terminó siendo tema de discusión. Todo se encendió cuando Romina Manguel, sin querer o a propósito, metió un comentario al aire que dejó en evidencia la separación y desató un cruce que ya no habla de amor sino de egos.
CRUCE INESPERADO
Matías Martin ninguneó a Romina Manguel y ella lo fulminó: "Sos un cagón"
La separación de Matías Martin terminó con un cruce inesperado: Romina Manguel respondió sin filtro a sus dichos y la tensión se volvió protagonista.
El día que la intimidad se rompió en Radio con Vos
El momento fue en No dejes para mañana (Radio con Vos) donde Manguel, entre risas, le dijo a De Masi, que estaba de invitada: "Le mandamos un beso grande a Matías Martin, tu pareja, vos tenés un perfil bajísimo". La respuesta de De Masi descolocó a todos: "Bueno, le mandamos un beso pero yo me separé de Mati hace unos meses largos". La incomodidad fue inmediata.
La periodista especializada en política intentó suavizar con elogios respetuosos aunque con distancia hacia su ex: "Yo lo respeto mucho, me parece una persona brillante y tiene una familia hermosa. Eso no es posible si no sos buena persona. Tuvimos una hermosa pareja pero hace un tiempo se terminó. No pasó nada".
Hasta ahí, el episodio podía haber sido apenas un momento incómodo al aire. Pero cuando América TV fue a buscar a Martin para confirmar la ruptura, el conductor respondió con una ironía que levantó polvo: "¿Fue a lo de Manguel? Pobre, tuvo que ir a lo de Manguel… Está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas. Por ahí va a otros lugares mejores, no sé".
El comentario no cayó nada bien, y lo que pudo ser un tema privado se terminó transformando en una pelea pública.
Matías Martin ninguneó y Romina Manguel contraataca
La respuesta de Manguel llegó con fuerza desde su micrófono en Radio con Vos. "Andar con cara de pelotudo por la vida haciéndote el bueno y ser un mal tipo, debe ser un esfuerzo enorme", dijo, y lo acusó de "cagón" y "sorete". Para muchos, confirmó que lo que se había abierto ya no era un debate sobre una relación, sino un enfrentamiento profesional y personal que llevaba tiempo latente.
En LAM (América TV), Yanina Latorre le puso más leña al fuego al contar que, según allegados a De Masi, la relación no terminó en los mejores términos. "Esto tiene dos lecturas. O Romina tiró la pregunta con mala leche porque sabía, o Matías cree eso y se lo tomó personal. Además, se dice que él y Manguel hace 25 años tuvieron algo, dos o tres veces, nada serio", soltó al aire.
Lo cierto es que Martin siempre cultivó un perfil de "buen tipo", con la sonrisa calma de Urbana Play, pero sus cruces históricos con colegas muestran que no evita la confrontación cuando siente que lo exponen. En cambio, Manguel siempre tuvo un estilo frontal, que para algunos podrá caer bien y a otros mal.
El caso desnuda la lógica del medio: en la radio, lo personal y lo profesional se confunden. Un saludo puede ser leído como provocación, una ironía como ninguneo, y una declaración privada termina convertida en titular. Al final, la separación quedó en segundo plano: lo que importa es quién maneja el relato y quién queda mal parado frente al micrófono. En esta pelea, nadie quiere ser el "pobre".
