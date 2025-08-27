Matías Martin ninguneó a Romina Manguel y ella lo fulminó: "Sos un cagón"

El comentario no cayó nada bien, y lo que pudo ser un tema privado se terminó transformando en una pelea pública.

Matías Martin ninguneó y Romina Manguel contraataca

La respuesta de Manguel llegó con fuerza desde su micrófono en Radio con Vos. "Andar con cara de pelotudo por la vida haciéndote el bueno y ser un mal tipo, debe ser un esfuerzo enorme", dijo, y lo acusó de "cagón" y "sorete". Para muchos, confirmó que lo que se había abierto ya no era un debate sobre una relación, sino un enfrentamiento profesional y personal que llevaba tiempo latente.

image Manguel respondió con dureza, acusando a Martin de doble cara y cobardía. El episodio evidencia cómo lo personal y profesional se mezclan en la radio argentina, generando conflictos y titulares.

En LAM (América TV), Yanina Latorre le puso más leña al fuego al contar que, según allegados a De Masi, la relación no terminó en los mejores términos. "Esto tiene dos lecturas. O Romina tiró la pregunta con mala leche porque sabía, o Matías cree eso y se lo tomó personal. Además, se dice que él y Manguel hace 25 años tuvieron algo, dos o tres veces, nada serio", soltó al aire.

Lo cierto es que Martin siempre cultivó un perfil de "buen tipo", con la sonrisa calma de Urbana Play, pero sus cruces históricos con colegas muestran que no evita la confrontación cuando siente que lo exponen. En cambio, Manguel siempre tuvo un estilo frontal, que para algunos podrá caer bien y a otros mal.

Embed ROMINA MANGUEL LE CONTESTA A MATÍAS MARTIN



"Me chupa un huevo lo que Matías piense de mi laburo"

"Es sucio con mi laburo"

"Tiene doble cara"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/bFNMi3MXSe — América TV (@AmericaTV) August 27, 2025

El caso desnuda la lógica del medio: en la radio, lo personal y lo profesional se confunden. Un saludo puede ser leído como provocación, una ironía como ninguneo, y una declaración privada termina convertida en titular. Al final, la separación quedó en segundo plano: lo que importa es quién maneja el relato y quién queda mal parado frente al micrófono. En esta pelea, nadie quiere ser el "pobre".

