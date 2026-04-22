El incómodo momento que tuvo que pasar Betiana Blum: "Entender que Beto ya no está te..."

Pero lo que vino después sorprendió a propios y ajenos: "Entender que Beto ya no está, ¿te hace pensar en tu propia muerte?".

La respuesta serena de Betiana Blum

Lejos de incomodarse o esquivar la consulta, Blum respondió con una calma que llamó la atención. "No, para nada", dijo sin titubear. Y cerró con una frase que resumió toda su filosofía: "Yo creo en el presente".

Esa templanza, esa capacidad de mantenerse firme ante una pregunta tan abrupta, fue lo que más rescató el público. Mientras el panel guardaba un silencio elocuente, Blum demostró la madurez que solo dan los años y la experiencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2046720866310893927&partner=&hide_thread=false Ay noooooooooooo https://t.co/Tjk3UBLo6r — Yanina Latorre (@yanilatorre) April 21, 2026 Publicación en X de @yanilatorre.

Las redes explotaron: ¿periodismo o imprudencia?

Lo que siguió en las plataformas digitales fue tan llamativo como la pregunta misma. Los comentarios se multiplicaron en X (ex Twitter) y los usuarios no se guardaron nada.

"Que pelotudez pregunta... cualquiera es panelista", escribió @John47631111.

"Lo vi y no lo pude creer. Sólo una persona con sabiduría de vida como Betiana Blum respondió, mientras el panel guardó silencio", sumó @silvyasotop.

Más duro fue el señalamiento de @fabiana_mu79983: "¿Preguntar este tipo de burradas no te hace pensar q le faltas el respeto a las personas que sí estudiaron Periodismo?"

"Puede fallar"

Ante la repercusión, la propia Ángeles Balbiani salió a responder desde su cuenta de X con una autocrítica breve pero directa: "Mala mía! En mi cabeza sonó brillante la pregunta! Pero puede fallar".

Sin embargo, la respuesta tampoco apaciguó los ánimos. Los comentarios que la siguieron mantuvieron el mismo tono crítico, y la discusión sobre los límites del periodismo de espectáculos volvió a quedar sobre la mesa.

¿Dónde está el límite en las entrevistas de duelo?

Este episodio abre un debate que no es nuevo pero siempre resulta necesario: ¿hasta dónde puede llegar una pregunta en un contexto de pérdida?

Los especialistas en comunicación y ética periodística coinciden en que las entrevistas en momentos de duelo requieren una sensibilidad particular. No se trata de evitar preguntas incómodas, sino de evaluar si el contexto las habilita. En este caso, parte del público consideró que no era el momento adecuado.

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