Jorge Rial está nuevamente soltero. El conductor confirmó su separación de María del Mar Ramón, la escritora colombiana con quien estuvo en pareja durante los últimos tres años, según reveló Juan Etchegoyen en "Mitre Live".
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La fuerte declaración de Jorge Rial que nadie esperaba: "Decidimos..."
Juan Etchegoyen reveló que Jorge Rial confirmó el fin del vínculo con la escritora colombiana, María del Mar Ramón. ¿Cuáles fueron los motivos?
La noticia sorprendió porque la relación siempre se mantuvo en un perfil bajo. De hecho, el público se enteró de la existencia de María del Mar de la peor manera posible: cuando Rial sufrió un grave infarto en Bogotá en mayo de 2023 y ella estaba presente, acompañándolo en el momento más crítico. Desde entonces, la pareja fue pública pero discreta. Hasta ahora.
El motivo de la separación entre Jorge Rial y María del Mar Ramón
La razón de la ruptura no fue una pelea ni una crisis. Fue la distancia geográfica y los proyectos profesionales de ella los que pusieron fin al vínculo.
"A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá", escribió Etchegoyen citando al conductor.
María del Mar Ramón es escritora con carrera propia y proyección internacional. Las becas que obtuvo la obligan a radicarse fuera de Argentina, algo que Rial no puede replicar por sus compromisos familiares en el país.
Dolor, pero sin reproches
El conductor habló con claridad sobre el final del vínculo y no escatimó en detalles emocionales.
Y agregó: "Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho. Pero es su momento y yo no puedo cortarle las alas. Estoy orgulloso de ella".
Quién es María del Mar Ramón
Para quienes no la conocen, María del Mar Ramón es una escritora colombiana. Su nombre apareció por primera vez en los medios argentinos en mayo de 2023, cuando el conductor fue internado de urgencia por un infarto durante un viaje a Colombia. Ella estuvo a su lado durante la emergencia, lo que expuso la relación de manera abrupta e inesperada. Desde ese momento, acompañó a Rial públicamente aunque siempre desde un lugar reservado, sin exposición mediática propia.
Ahora, con dos becas internacionales conseguidas, su perfil profesional da un salto significativo.
Para que quede claro, a veces el amor no termina porque se acaba, sino porque los caminos se bifurcan. Eso es exactamente lo que parece haber ocurrido entre Jorge Rial y María.
Ella parte hacia Europa y México con dos becas bajo el brazo y una carrera literaria que, según el propio conductor, "está despegando de una manera increíble". Él se queda en Buenos Aires, con su familia, su trabajo y, según sus propias palabras, con el orgullo intacto de haber acompañado a alguien que eligió crecer.
En una industria donde el relato de las separaciones suele estar teñido de drama o indiferencia, este cierre se distingue por su honestidad. Y eso, en sí mismo, ya es noticia.
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