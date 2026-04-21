La fuerte declaración de Jorge Rial que nadie esperaba: "Decidimos..."

Dolor, pero sin reproches

El conductor habló con claridad sobre el final del vínculo y no escatimó en detalles emocionales.

"Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien", aseguró Rial según lo que reprodujo Etchegoyen. "Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien", aseguró Rial según lo que reprodujo Etchegoyen.

Y agregó: "Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho. Pero es su momento y yo no puedo cortarle las alas. Estoy orgulloso de ella".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2046605963692544126&partner=&hide_thread=false Jorge Rial me confirma su separación de Maria del Mar Ramón. “A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera esta despegando de una manera increíble. Y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá” (sigue) #MitreLive — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) April 21, 2026 Publicación en X de @JuanEtchegoyen.

Quién es María del Mar Ramón

Para quienes no la conocen, María del Mar Ramón es una escritora colombiana. Su nombre apareció por primera vez en los medios argentinos en mayo de 2023, cuando el conductor fue internado de urgencia por un infarto durante un viaje a Colombia. Ella estuvo a su lado durante la emergencia, lo que expuso la relación de manera abrupta e inesperada. Desde ese momento, acompañó a Rial públicamente aunque siempre desde un lugar reservado, sin exposición mediática propia.

Ahora, con dos becas internacionales conseguidas, su perfil profesional da un salto significativo.

image María del Mar Ramón.

Para que quede claro, a veces el amor no termina porque se acaba, sino porque los caminos se bifurcan. Eso es exactamente lo que parece haber ocurrido entre Jorge Rial y María.

Ella parte hacia Europa y México con dos becas bajo el brazo y una carrera literaria que, según el propio conductor, "está despegando de una manera increíble". Él se queda en Buenos Aires, con su familia, su trabajo y, según sus propias palabras, con el orgullo intacto de haber acompañado a alguien que eligió crecer.

En una industria donde el relato de las separaciones suele estar teñido de drama o indiferencia, este cierre se distingue por su honestidad. Y eso, en sí mismo, ya es noticia.

-----------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Mirtha Legrand la ligó sin comerla ni beberla: Quién quiere demandar a su producción

La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos

Sin plata para salir: Qué comidas arrasan en las juntadas con amigos

El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire