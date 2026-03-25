Jorge Rial expuso al Gobierno y reveló a qué figura de Telefe quieren afuera

Jorge Rial y Viviana Canosa cuestionaron la nueva apuesta de Beto Casella

Hace algunos días desde el programa de streaming Carnaval, Jorge Rial y Viviana Canosa analizaron el desembarco de Beto Casella a América TV luego de su exitoso paso por El Nueve al liderar Bendita durante 20 temporadas.

Los dos coincidieron en que la audiencia sigue siendo el factor decisivo. También advirtieron sobre los desafíos que implica sostener números competitivos y analizaron la posibilidad de que pueda afrontar un eventual bajo rendimiento, marcando la exigencia que recae sobre las figuras como Yanina Latorre y Ángel de Brito, en un esquema donde "todo gira alrededor de LAM".

El fundador de Intrusos, adoptó una postura más realista y sostuvo que los números son parte del juego. Según explicó, la clave es aceptar los resultados y trabajar para revertirlos. La discusión dejó en evidencia la tensión constante de la televisión abierta.

Sobre el cierre, fueron tajantes al poner en duda la adaptación del exlíder de Bendita. La advertencia reflejó la incertidumbre que rodea su desembarco. En un contexto donde los televidentes definen el rumbo, su desempeño será determinante.

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