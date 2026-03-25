El periodista Jorge Rial volvió a generar impacto mediático con una fuerte revelación en su programa Argenzuela por la pantalla de C5N. Durante la emisión del lunes (23/03), el conductor sorprendió al referirse a presuntos movimientos internos en Telefe, vinculados a cuestiones políticas que estarían generando tensiones dentro de la señal.
BAJO LA LUPA DE KARINA MILEI
Jorge Rial expuso al Gobierno y reveló a qué figura de Telefe quieren afuera
El periodista Jorge Rial dio detalles sobre presiones del oficialismo y conflictos internos que generan tensión en el canal de las pelotas.
Según detalló, las autoridades del canal habrían mantenido conversaciones con Karina Milei, en las que se habría manifestado cierta incomodidad con el perfil editorial de algunos comunicadores. Esta información encendió rápidamente la polémica, al sugerir posibles injerencias externas en la línea periodística de la companía por parte del Gobierno.
En ese contexto, el conductor señaló que una de las figuras afectadas habría sido Nancy Pazos, quien finalmente fue desvinculada de la emisora. Y mencionó a Georgina Barbarossa como otra de las voces que generarían malestar por sus opiniones políticas expresadas al aire.
De acuerdo a lo expuesto, también se habría planteado la posibilidad de apartarla de su ciclo A la Barbarossa, uno de los más relevantes de la grilla. Sin embargo, esta decisión no se habría concretado hasta el momento, aunque las declaraciones ya provocaron una fuerte repercusión tanto en medios como en redes sociales.
Jorge Rial y Viviana Canosa cuestionaron la nueva apuesta de Beto Casella
Hace algunos días desde el programa de streaming Carnaval, Jorge Rial y Viviana Canosa analizaron el desembarco de Beto Casella a América TV luego de su exitoso paso por El Nueve al liderar Bendita durante 20 temporadas.
Los dos coincidieron en que la audiencia sigue siendo el factor decisivo. También advirtieron sobre los desafíos que implica sostener números competitivos y analizaron la posibilidad de que pueda afrontar un eventual bajo rendimiento, marcando la exigencia que recae sobre las figuras como Yanina Latorre y Ángel de Brito, en un esquema donde "todo gira alrededor de LAM".
El fundador de Intrusos, adoptó una postura más realista y sostuvo que los números son parte del juego. Según explicó, la clave es aceptar los resultados y trabajar para revertirlos. La discusión dejó en evidencia la tensión constante de la televisión abierta.
Sobre el cierre, fueron tajantes al poner en duda la adaptación del exlíder de Bendita. La advertencia reflejó la incertidumbre que rodea su desembarco. En un contexto donde los televidentes definen el rumbo, su desempeño será determinante.
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