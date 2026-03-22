Los Milei y la "berretización" de la TV Pública: un canal para cuentapropistas

Durante años, desde esa misma pantalla, el citado Portal desafiaba a este tipo de personajes poco presentables a que le demostraran que tenían algún tipo de poder. Si lo lograban, él les daría una millonaria recompensa. Como es lógico imaginar, nunca un fabulador pudo afrontar el reto público.

Embed - Limpieza energética - Las Mañanas con Andino

¿Por qué la TV Pública, que cada año nos cuesta a los argentinos más de US$ 40 millones, no puede entregar productos de calidad?

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el propio presidente Milei amenazaron varias veces con cerrarla pero parece que el plan cambió y prefirieron destruirla desde adentro por completo.

image ¿Habrá un libro tambièn para la TV Pública de los Milei?

De "Estamos en el aire" a "¿Esto salió al aire?"

La “mentalista” Kiara Ríos fue a los estudios del viejo Canal 7 para hablar de “limpieza energética” y hacer recomendaciones sobre "descartar a los que trabajan con seres del bajo astral como el Gauchito Gil, San La Muerte o el Umbanda".

“ Deben trabajar con los seres de luz como San Jorge, San Cipriano o San Benito” recomendó sin que nadie la contradijera en el plató.

Luego, descerrajó sin inmutarse ante los entrevistadores:

Así como limpiamos nuestro cuerpo físico, también tenemos que limpiar nuestro cuerpo energético. Lo siento pero lo real es real. Nuestra energía puede estar bloqueada porque alguien, desde afuera, nos hizo un trabajo y nos afectó Así como limpiamos nuestro cuerpo físico, también tenemos que limpiar nuestro cuerpo energético. Lo siento pero lo real es real. Nuestra energía puede estar bloqueada porque alguien, desde afuera, nos hizo un trabajo y nos afectó

Los “invitados” suelen hablar de sus trabajos particulares y piden que los sigan en las redes para poder contactarlos y, por supuesto, contratarlos para algún tipo de limpieza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033604407871344818&partner=&hide_thread=false La astróloga Kiara Ríos visita MBA y comparte su sabiduría sobre las limpiezas energéticas#MediodiaBienArribaEnTVP en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/5zMuVDXRjb — TVP (@TV_Publica) March 16, 2026

De la “patota cultural” a los “taradotistas”

El ex presidente Raúl Alfonsín heredó un complejo de medios que había sido estatizado por el peronismo de los años 70 y luego mantenido bajo ese formato con los militares golpistas y genocidas.

Por ello, tuvo la chance de echar de los canales de TV a las figuras que habían trabajado durante los “años de plomo”: Quique Dapiaggi, Roberto Galán y Sergio Velasco Ferrero, entre otros.

Muchos de ellos se fueron a "actuar" al interior del país donde existían canales privados donde no estaban “cancelados”.

Gracias al viejo ATC (Argentina Televisora Color), en democracia, el antiguo Canal 7 pudo contar con figuras como Susana Giménez y Mirtha Legrand. Se produjeron éxitos como “El Marginal”, Peter Capusotto y sus videos, Hora Clave, La Barra de Dolina, La Bonita Pàgina, La Noticia Rebelde, La TV Ataca, Los cuentos de Fontanarrosa, Mesa de Noticias, Noti Dormi, La Peluquería de Don Mateo, Perdona Nuestros Pecados, Polémica en el bar, Tiempo Cumplido o Yo Amo a la TV. Gracias al viejo ATC (Argentina Televisora Color), en democracia, el antiguo Canal 7 pudo contar con figuras como Susana Giménez y Mirtha Legrand. Se produjeron éxitos como “El Marginal”, Peter Capusotto y sus videos, Hora Clave, La Barra de Dolina, La Bonita Pàgina, La Noticia Rebelde, La TV Ataca, Los cuentos de Fontanarrosa, Mesa de Noticias, Noti Dormi, La Peluquería de Don Mateo, Perdona Nuestros Pecados, Polémica en el bar, Tiempo Cumplido o Yo Amo a la TV.

image Susana Giménez en la TV Pública de los 80.

Una idea (gratis)

Argentina, hace 17 años, llegó a ser la cuarta exportadora a nivel mundial de contenidos de televisión según informes realizados por Frapa (Asociación de Reconocimiento y Protección de Formatos). Solamente estaba por detrás de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda.

El talento de los creadores sigue intacto y sería bueno que la TV Pública pudiera ser una suerte de “incubadora” para proyectos que necesitan horas de rodaje, para ser pulidos.

El Estado aportaría su infraestructura y su señal mientras que los privados trabajarían sin necesidad de cargar esas pesadas mochilas encima. Luego, fortalecidos, podrían competir a nivel internacional y exportarse redundando eso en un beneficio tanto para los participantes como para el erario público. El Estado aportaría su infraestructura y su señal mientras que los privados trabajarían sin necesidad de cargar esas pesadas mochilas encima. Luego, fortalecidos, podrían competir a nivel internacional y exportarse redundando eso en un beneficio tanto para los participantes como para el erario público.

¿No es eso mejor que la actual sucesión de magazines “inmirables” y de propuestas que solamente dejan contentos a los amigos del poder?