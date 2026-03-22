Mientras el kirchnerismo ideologizó al canal estatal con productos sumamente sesgados como "6, 7, 8", los hermanos Milei “barranizaron” la TV Pública: le quitaron cualquier vestigio de calidad y la llenaron de un sinnúmero de magazines a toda hora del día.
¿NO HAY PLATA O NO HAY IDEAS?
Los Milei y la "berretización" de la TV Pública: un canal para cuentapropistas
En febrero de 2026, Telefe lideró (5.8); 2do El Trece (2.8); 3er lugar para América (1,7); 4to el 9 (1,3) y última la TV Pública con 0,2. Fracaso de los Milei.
En ambos casos, tanto los K como La Libertad Avanza, llenaron los grandes estudios con amigos y "amiguitas". El caso más patético fue el de Manuel Adorni entregándole a la productora de su compañero de vacaciones varios programas de la grilla de la tele estación de Figueroa Alcorta y Tagle.
Por ello, es cada vez más normal ver a periodistas de larga trayectoria como Guillermo Andino (cumple el año próximo 4 décadas al aire) o a Carlos Monti (otro histórico de la TV) entrevistar a varios “4 de copas” que le explican al televidente como realizar en su casa una “limpieza energética”.
Ambos trataron al tema como si se tratara de una publicación científica de la Revista Nature.
Durante años, desde esa misma pantalla, el citado Portal desafiaba a este tipo de personajes poco presentables a que le demostraran que tenían algún tipo de poder. Si lo lograban, él les daría una millonaria recompensa. Como es lógico imaginar, nunca un fabulador pudo afrontar el reto público.
¿Por qué la TV Pública, que cada año nos cuesta a los argentinos más de US$ 40 millones, no puede entregar productos de calidad?
El Jefe de Gabinete Manuel Adorni y el propio presidente Milei amenazaron varias veces con cerrarla pero parece que el plan cambió y prefirieron destruirla desde adentro por completo.
De "Estamos en el aire" a "¿Esto salió al aire?"
La “mentalista” Kiara Ríos fue a los estudios del viejo Canal 7 para hablar de “limpieza energética” y hacer recomendaciones sobre "descartar a los que trabajan con seres del bajo astral como el Gauchito Gil, San La Muerte o el Umbanda".
“ Deben trabajar con los seres de luz como San Jorge, San Cipriano o San Benito” recomendó sin que nadie la contradijera en el plató.
Luego, descerrajó sin inmutarse ante los entrevistadores:
Los “invitados” suelen hablar de sus trabajos particulares y piden que los sigan en las redes para poder contactarlos y, por supuesto, contratarlos para algún tipo de limpieza.
De la “patota cultural” a los “taradotistas”
El ex presidente Raúl Alfonsín heredó un complejo de medios que había sido estatizado por el peronismo de los años 70 y luego mantenido bajo ese formato con los militares golpistas y genocidas.
Por ello, tuvo la chance de echar de los canales de TV a las figuras que habían trabajado durante los “años de plomo”: Quique Dapiaggi, Roberto Galán y Sergio Velasco Ferrero, entre otros.
Muchos de ellos se fueron a "actuar" al interior del país donde existían canales privados donde no estaban “cancelados”.
Una idea (gratis)
Argentina, hace 17 años, llegó a ser la cuarta exportadora a nivel mundial de contenidos de televisión según informes realizados por Frapa (Asociación de Reconocimiento y Protección de Formatos). Solamente estaba por detrás de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda.
El talento de los creadores sigue intacto y sería bueno que la TV Pública pudiera ser una suerte de “incubadora” para proyectos que necesitan horas de rodaje, para ser pulidos.
¿No es eso mejor que la actual sucesión de magazines “inmirables” y de propuestas que solamente dejan contentos a los amigos del poder?