El levantamiento de La Negra Pop sacudió a la audiencia de Pop Radio y encontró a Elizabeth Vernaci con una reacción tan filosa como irónica. La conductora no ocultó su sorpresa por la decisión de la emisora del Grupo Indalo durante el programa del miércoles (18/03), que también dejará fuera de programación a Arriba Bebé, de Lizy Tagliani.
"UN BALDE DE AGUA FRÍA"
Picante y sin filtro: La reacción de Elizabeth Vernaci tras enterarse de su salida de Pop Radio
Elizabeth Vernaci se enteró durante su programa que sería levantada del aire y no logró ocultar su enfado cuando retomó el control del ciclo radial.
La medida, vinculada a una reestructuración para reducir costos, marca el fin de dos propuestas históricas de la radio. Lejos de un descargo formal, la conductora eligió su estilo entre sarcasmo y fastidio. “Nos cayó como un balde de agua fría”, lanzó, dejando en evidencia el impacto que le generó la noticia. Sin dar demasiados detalles, sugirió que el equipo aún estaba procesando la información y que comunicarían más adelante su postura completa, en un momento que consideraran oportuno.
Acompañada por su equipo habitual, la locutora también deslizó críticas con tono ácido hacia los tiempos de la decisión. “Decímelo en Navidad, en Año Nuevo…”, ironizó, dejando entrever que el anuncio la tomó en plena actividad y con proyectos en marcha. Fiel a su impronta, combinó humor y malestar para expresar la incomodidad que sufrió tras lo comunicado.
En medio del clima cargado, la musicalización con "No es mi despedida", de Gilda, sumó un guiño emocional que no dejó pasar. Entre risas y comentarios punzantes, incluso puso en duda su continuidad hasta fin de mes: “Ahora todos tenemos vacaciones”, lanzó. Mientras tanto, su reciente desembarco en el canal de streaming OLGA abre un nuevo capítulo, aunque su salida de la emisora radial promete no pasar desapercibida.
El comienzo trunco de Elizabeth Vernaci en OLGA
Es preciso recordar que hace algunos días Elizabeth Vernaci debutó con nuevo programa en el canal de streaming OLGA. Sin embargo, el inicio del ciclo en el que está acompañada por Paulo Kablan y Marcos Aramburu no fue el esperado.
En primera instancia cuando revelaron los nombres de los ciclos que estarían al aire contaron que el programa se llamaría M@taron al profe de zumba, sin embargo durante la primera emisión informó que no se llamará de esa manera finalmente.
"Este programa se va a llamar: Amanece, que no es poco", expresó y de inmediato la gráfica se modifico y de esa forma decretó el cambio en pleno aire. Asimismo, rápidamente aprovechó para lanzar una crítica inesperada hacia la producción que quedó bajo el mando de Juan Ferrari.
Es que rápidamente interrumpió a su colega, especialista en policiales, para lanzar molesta: "Bueno, ibas a desarrollar una noticia Paulo, por favor. Porque yo te digo a mí me pusieron todos estos papeles pero no tengo nada de lo que tengo que tener. Voy a hacer así, los voy a tirar al carajo en dos minutos. Y hablan, hablan, hablan, hablan y en tres minutos me voy a levantar y me voy a ir. Paren de hablar loco. ¿Qué hablan tanto del otro lado? ¿Qué tienen para decirse?".
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