Picante y sin filtro: La reacción de Elizabeth Vernaci tras enterarse de su salida de Pop Radio

El comienzo trunco de Elizabeth Vernaci en OLGA

Es preciso recordar que hace algunos días Elizabeth Vernaci debutó con nuevo programa en el canal de streaming OLGA. Sin embargo, el inicio del ciclo en el que está acompañada por Paulo Kablan y Marcos Aramburu no fue el esperado.

En primera instancia cuando revelaron los nombres de los ciclos que estarían al aire contaron que el programa se llamaría M@taron al profe de zumba, sin embargo durante la primera emisión informó que no se llamará de esa manera finalmente.

"Este programa se va a llamar: Amanece, que no es poco", expresó y de inmediato la gráfica se modifico y de esa forma decretó el cambio en pleno aire. Asimismo, rápidamente aprovechó para lanzar una crítica inesperada hacia la producción que quedó bajo el mando de Juan Ferrari.

Es que rápidamente interrumpió a su colega, especialista en policiales, para lanzar molesta: "Bueno, ibas a desarrollar una noticia Paulo, por favor. Porque yo te digo a mí me pusieron todos estos papeles pero no tengo nada de lo que tengo que tener. Voy a hacer así, los voy a tirar al carajo en dos minutos. Y hablan, hablan, hablan, hablan y en tres minutos me voy a levantar y me voy a ir. Paren de hablar loco. ¿Qué hablan tanto del otro lado? ¿Qué tienen para decirse?".

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