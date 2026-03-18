Fuerte: ¿Por qué Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani quedaron afuera de Pop Radio?

“Nada más y nada menos, la número uno de la radio. Histórico porque hacía más de 10 años que tenía el programa”, resaltó.

Además, el presentador de Bondi comentó que está la especulación sobre "si esta decisión tiene que ver con que 'La Negra' acaba de empezar un programa en OLGA (...) ¿Habrá molestado que 'La Negra' esté a diario en OLGA antes de estar en la Pop?”.

Elizabeth Vernaci Amanece que no es poco, a las 6.30, es el nuevo programa de Elizabeth Vernaci en OLGA. Foto: Captura de video X 16/03/2026

Como si fuera poco, Ángel de Brito lanzó luego la noticia acerca del programa de Lizy Tagliani.

“El segundo levantamiento es que termina el programa de Lizy Tagliani en La Pop, me lo confirmó Lizy”, remarcó el conductor de LAM.

La noticia fue sorpresiva debido a que ambas figuras habrían firmado contrato por toda la temporada hace apenas un mes, según informes de medios.

En cuanto al motivo de la decisión, transcendió que se debería a una reestructuración económica de la radio.

"Y bueno, si hay un recorte en una radio ¿Por dónde se empieza? Por las figuras que cobran mucho dinero", comentó De Brito.

Lizy Tagliani rompe el silencio sobre finalización de su programa en Pop Radio

Entre tanto, Lizy Tagliani no tardó mucho en hablar sobre el levantamiento de su programa en Pop Radio.

"Es verdad que el programa termina, me están preguntando todos y lo estoy escuchando por los medios", dijo. "Termina el 27 de marzo, hoy me lo comunicaron, me hubiese encantado ser yo la que lo diga en el programa de radio, pero, bueno, no importa, se dio así".

En ese contexto, Lizy afirmó que sólo tiene "palabras de agradecimiento por el proyecto, por la oportunidad”.

“Estos dos años y meses he aprendido un montón, he disfrutado, hemos reído, hemos llorado, ha pasado de todo y sobre todo he aprendido a respetar al oyente y a cuidarlo. Eso es fundamental”, destacó.

Finalmente, la humorista aseguró que seguirán al aire “con todo” hasta la fecha de despedida del programa.

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