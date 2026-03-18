Fabián Doman sobre polémica con su programa: "No es cierto que..."

Ya el mismo día que se dio a conocer la noticia, Doman había tratado de esclarecer la situación.

"Yo estoy firme. Ayer me llamaron de la productora Kuarzo para contarme que debido a los costos del programa estaban viendo si se postergaba para mayo o después del Mundial. Hoy me entero por ustedes que Kuarzo lo canceló", escribió Doman en X.

Ahora se sabe un dato más.

Fabián Doman rompe el silencio sobre polémica con su programa en El Nueve

Ahora bien, en medio de las dudas sobre lo ocurrido, el periodista Juan Etchegoyen dijo que le preguntó a Doman ¿Si era verdad que él se había bajado del programa?

A través de su ciclo Mitre Live, Etchegoyen dio a conocer la palabra de Doman.

“Hola Juan, ¿cómo estás?, no es cierto que yo me bajé", le dijo el presentador.

Y siguió: "En Kuarzo (productora) y El Nueve te van a explicar. Deciles que te cuenten la verdad. Yo estoy para hacerlo. Me cuesta creer que alguien del canal o de Kuarzo haya dicho que yo me bajé. Eso es falso", insistió Doman.

Etchegoyen remarcó la frase "deciles que te cuenten la verdad", y explicó que en un primer momento le dijeron que Doman había hecho las fotos y que se había bajado del programa.

Esta información fue desmentida luego por el mismo Doman y por una fuente de la productora, según el conductor de Mitre Live.

Etchegoyen también enfatizó que, según la información que le han aportado, el programa no estaría cancelado, sino postergado.

De acuerdo con informes de medios, el nuevo programa de Rocío Marengo será el que ocupará el horario que supuestamente estaba previsto para el de Doman.

Se llama "Todo Cocinado" un programa de cocina que, en principio sólo ocuparía el espacio de "Escuela de Cocina" que conducía Eugenia Tobal, pero que también terminó dejando fuera de la grilla al programa de Doman. Se dice que hay tensión en los pasillos del canal.

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