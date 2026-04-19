El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire

La frase que sintetizó todo fue demoledora: "Me dan por echada".

El patrón que tiene agotada a Mariana Brey

Lo que Brey describió no es una anécdota aislada, sino lo que parece ser una estrategia recurrente de ciertos medios para instalar la versión de su salida. El relato que compartió en Bondi Live pintó un cuadro claro: mientras ella continúa trabajando con normalidad adentro del canal, afuera la "velan" antes de tiempo.

Para cerrar el capítulo definitivamente, recurrió a un relato tan simple como elocuente. Frente a quienes aseguraban que su paso por C5N estaba llegando a su fin, ella les respondió con hechos: "Ahí les expliqué: 'Hoy a la noche estoy ahí'. Y ayer estuve".

Brey suma Bondi Live a su agenda

Ahora bien, paralelamente a su descargo, trascendió a través de las redes sociales que Mariana Brey se sumará de manera estable al equipo de "Ángel Responde" a partir de mayo. El nuevo ciclo la tendrá como parte de un panel junto a Matilda Blanco, La Barby y Romina Scalora, de lunes a viernes en el horario de 12:00 a 14:00 horas.

Embed - BONDI LIVE on Instagram: "A PARTIR DE MAYO: PRÉNDETE AL EQUIPO DE #ÁngelReponde en BONDI Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @angeldebritooki @breymariana @labarbyok y @laromiscalora" View this post on Instagram Publicación en Instagram de bondi_liveok.

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