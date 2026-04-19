Cuando los rumores ya habían tomado vida propia en redes sociales y en los pasillos de los medios, Mariana Brey decidió hablar. La periodista y panelista de "Duro de Domar" (C5N) eligió el streaming de Bondi Live —conducido por Ángel de Brito— para desactivar de un plumazo la versión que la ubicaba fuera del exitoso ciclo de interés general y actualidad.
ESCÁNDALO
El despido de C5N que nunca existió: A quién dieron por echada y apareció al aire
La periodista salió al cruce de los rumores instalados por Rodrigo Lussich en Intrusos y confirmó que sigue en C5N.
Todo había comenzado pocos días atrás, cuando Rodrigo Lussich lanzó desde el piso de "Intrusos" (América TV) la bomba: Brey habría quedado desvinculada del programa. La noticia se viralizó de inmediato y generó una ola de reacciones en X (ex Twitter) e Instagram, con usuarios divididos entre quienes lo daban por confirmado y quienes esperaban la voz de la protagonista. Sin embargo, la protagonista no tardó en aparecer.
"¿Te fuiste de Duro de Domar?": la pregunta que lo resolvió todo
El momento más esperado de la charla llegó cuando De Brito fue directo al punto, sin rodeos. "¿Te fuiste de 'Duro de Domar'?", disparó el conductor. La respuesta de Brey fue tan contundente como breve: "No. Ayer estaba al aire", afirmó, sin titubear y con una calma que contrastaba con el ruido mediático de los días previos.
No obstante, y lejos de quedarse en una negativa escueta, la comunicadora fue más allá y expuso algo que, según ella misma, se repite con llamativa frecuencia. Reveló que desde hace casi un año distintos programas la acechan a la salida del estudio para preguntarle cuándo se despide de la señal.
"Desde mayo del año pasado, por lo menos en tres, cuatro o quizás cinco oportunidades, me vinieron a buscar a la puerta para preguntarme cuándo era mi último día", expresó con notable molestia.
La frase que sintetizó todo fue demoledora: "Me dan por echada".
El patrón que tiene agotada a Mariana Brey
Lo que Brey describió no es una anécdota aislada, sino lo que parece ser una estrategia recurrente de ciertos medios para instalar la versión de su salida. El relato que compartió en Bondi Live pintó un cuadro claro: mientras ella continúa trabajando con normalidad adentro del canal, afuera la "velan" antes de tiempo.
Para cerrar el capítulo definitivamente, recurrió a un relato tan simple como elocuente. Frente a quienes aseguraban que su paso por C5N estaba llegando a su fin, ella les respondió con hechos: "Ahí les expliqué: 'Hoy a la noche estoy ahí'. Y ayer estuve".
Brey suma Bondi Live a su agenda
Ahora bien, paralelamente a su descargo, trascendió a través de las redes sociales que Mariana Brey se sumará de manera estable al equipo de "Ángel Responde" a partir de mayo. El nuevo ciclo la tendrá como parte de un panel junto a Matilda Blanco, La Barby y Romina Scalora, de lunes a viernes en el horario de 12:00 a 14:00 horas.
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