La película que escala entre las más elegidas y todos ven en una hora y media

Keira Knightley al frente de un reparto de peso

La película descansa sobre los hombros de Keira Knightley, y los sostiene con solidez. La actriz británica, reconocida internacionalmente por su trabajo en "Orgullo y prejuicio" o la saga "Piratas del Caribe", encarna a esta periodista acorralada con una intensidad que no exige efectismos.

A su lado, un elenco de primer nivel completa el cuadro: Guy Pearce, Hannah Waddingham, Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, David Morrissey, David Ajala, Art Malik, Daniel Ings, Gitte Witt, Christopher Rygh, Pippa Bennett-Warner, John Macmillan, Paul Kaye, Amanda Collin y Lisa Loven Kongsli.

Qué opinó la crítica internacional sobre "La mujer del camarote 10"

El film recibió evaluaciones positivas, aunque con matices. La mayoría coincide en destacar su atmósfera y su eficacia narrativa, aunque algunos señalan que no apunta más allá del entretenimiento bien resuelto.

"Un misterio elegante, atmosférico y ligeramente superficial, que tiene un aspecto magnífico y termina limpiamente, aunque te haga replantearte ese crucero de lujo que quieres hacer", escribió Tania Hussain de Collider.

Desde Slate, Laura Miller fue más específica en su elogio al director: "La aplicación por parte de Stone de un estilo muy hitchcockiano a este relato renovado de paranoia de clases funciona de manera impresionante".

Por su parte, Mae Abdulbaki de Screen Rant la definió como "un intrigante misterio psicológico que va directo al grano, dejando atrás los adornos para contar una historia tensa y atractiva".

El consenso es claro: no es una obra que redefina el género, pero cumple —y con creces— su promesa de mantener al espectador pegado a la pantalla.

image "La mujer del camarote 10", disponible en Netflix.

En simples palabras, si buscás pasar 95 minutos de suspenso bien construido, con actuaciones sólidas y una historia que respeta al espectador, esta película es una opción que vale la pena.

"La mujer del camarote 10" no reinventa el thriller, pero lo ejecuta con oficio y estilo. Es el tipo de película que funciona mejor de noche, con las luces apagadas y sin interrupciones. Porque en cuanto el yate zarpa, el ambiente se instala solo.

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