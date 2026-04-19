Netflix tiene en su catálogo un thriller psicológico con una producción que, sin lugar a dudas, genera conversación. "La mujer del camarote 10", es una película disponible en la plataforma desde 2025, que combina lujo, paranoia y una protagonista dispuesta a todo para que le crean lo que vio.
"TENSA Y ATRAPANTE"
La película que escala entre las más elegidas y todos ven en una hora y media
Una periodista presencia un crimen que nadie más vio. Lo que sigue es un espiral de tensión, duda y peligro que no da respiro en esta película de Netflix.
Dirigida por Simón Stone —conocido por su trabajo en teatro y cine de alto impacto dramático—, la película dura aproximadamente 1 hora y 35 minutos y no desperdicia ni uno. Desde los primeros minutos, el relato instala una pregunta que no abandona al espectador: ¿qué pasa cuando sos la única testigo de algo que nadie quiere ver?
De qué trata está película disponible en Netflix
La trama arranca con una periodista que viaja a bordo de un yate de lujo por razones profesionales. En un momento determinado, ve a alguien caer por la borda. El problema: nadie le cree. Y ahí comienza todo.
En lugar de bajar los brazos, la protagonista decide investigar por su cuenta, aun cuando eso significa poner en riesgo su propia vida.
El guion tiene todos los ingredientes del buen suspenso: ambiente opresivo, personajes que esconden algo y una protagonista que avanza sola contra la corriente.
Keira Knightley al frente de un reparto de peso
La película descansa sobre los hombros de Keira Knightley, y los sostiene con solidez. La actriz británica, reconocida internacionalmente por su trabajo en "Orgullo y prejuicio" o la saga "Piratas del Caribe", encarna a esta periodista acorralada con una intensidad que no exige efectismos.
A su lado, un elenco de primer nivel completa el cuadro: Guy Pearce, Hannah Waddingham, Gugu Mbatha-Raw, Kaya Scodelario, David Morrissey, David Ajala, Art Malik, Daniel Ings, Gitte Witt, Christopher Rygh, Pippa Bennett-Warner, John Macmillan, Paul Kaye, Amanda Collin y Lisa Loven Kongsli.
Qué opinó la crítica internacional sobre "La mujer del camarote 10"
El film recibió evaluaciones positivas, aunque con matices. La mayoría coincide en destacar su atmósfera y su eficacia narrativa, aunque algunos señalan que no apunta más allá del entretenimiento bien resuelto.
"Un misterio elegante, atmosférico y ligeramente superficial, que tiene un aspecto magnífico y termina limpiamente, aunque te haga replantearte ese crucero de lujo que quieres hacer", escribió Tania Hussain de Collider.
Desde Slate, Laura Miller fue más específica en su elogio al director: "La aplicación por parte de Stone de un estilo muy hitchcockiano a este relato renovado de paranoia de clases funciona de manera impresionante".
Por su parte, Mae Abdulbaki de Screen Rant la definió como "un intrigante misterio psicológico que va directo al grano, dejando atrás los adornos para contar una historia tensa y atractiva".
El consenso es claro: no es una obra que redefina el género, pero cumple —y con creces— su promesa de mantener al espectador pegado a la pantalla.
En simples palabras, si buscás pasar 95 minutos de suspenso bien construido, con actuaciones sólidas y una historia que respeta al espectador, esta película es una opción que vale la pena.
"La mujer del camarote 10" no reinventa el thriller, pero lo ejecuta con oficio y estilo. Es el tipo de película que funciona mejor de noche, con las luces apagadas y sin interrupciones. Porque en cuanto el yate zarpa, el ambiente se instala solo.
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